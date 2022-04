Rostock

Alles neu macht der Frühling – das gilt auch in Warnemünde. Das Ostseebad startet mit einer Premiere in die neue Saison: mit dem Frühlingslandgang.

So lautet der neue Name der Veranstaltung, die bislang „Stromerwachen“ hieß. Seit rund drei Jahrzehnten wird der Saisonauftakt mit einem Fest gefeiert. In den vergangenen zwei Jahren war das pandemiebedingt jedoch nicht möglich, das Stromerwachen fiel ins Wasser. Dafür soll der Frühling 2022 umso mehr gefeiert werden. Ab Dienstag, 26. April, ist jede Menge los in Warnemünde.

Ganz Warnemünde soll belebt werden

Mit dem neuen Namen geht ein neues Veranstaltungskonzept einher: Statt wie gewohnt nur das Ufer vom Alten Strom soll ganz Warnemünde belebt werden. Hintergrund ist nach Absprache der Veranstaltenden – des gemeinnützigen Warnemünde Verein, der Kongress- und Veranstaltungsservice Rostock (KVS) und der Rostocker Tourismuszentrale – die Verlegung des Veranstaltungsareals auf den Leuchtturmvorplatz und die Seepromenade.

„Damit sind wir dem aktuellen Zeitgeist gefolgt. Eine Durchführung am Alten Strom wäre nicht nur coronabedingt, sondern auch unter dem Aspekt, dass Rettungskräfte dort im Ernstfall nicht ausreichend Platz haben, nicht mehr sicher genug“, sagt Jörg Bludau vom KVS. Der Frühlingslandgang solle sich langfristig etablieren und nicht mehr nur den Hafenbereich, sondern das gesamte Ostseebad einbeziehen. „Daher haben wir uns auch für den neuen Namen entschieden. Wir wollen beweglich und an vielen Orten in Warnemünde präsent sein“, sagt Ingeborg Regenthal vom Warnemünde Verein.

Vergnügungsmeile ab 26. April

Zum ersten Frühlingslandgang wird es ab 26. April eine vielseitige Vergnügungsmeile geben, die zum Staunen, Bummeln und Schlemmen einlädt. Ab Freitag wird dann ein buntes Kulturprogramm zwischen Vogtei, Leuchtturm und Hotel Neptun geboten. Unter anderem werden die Marching Saints, das Mecklenburger Drehorgelorchester und die Warnemünder Trachtengruppe zwischen Vogtei und Seepromenade unterwegs sein. Ab Donnerstag präsentieren Kunsthandwerker ihre Schmuckstücke auf einem Frühlingstöpfermarkt am Alten Strom.

Vor der Vogtei veranstaltet der Warnemünde Verein am Samstag einen Kuchenbasar, dessen Einnahmen für einen guten Zweck gespendet werden. Der Fischkutter MS „Pasewalk“ bietet am Wochenende unter dem Motto „Futter für den Kutter“ Einblicke in den historischen Fischfang. Der Betreibende des Schiffes, der Verein „Jugend zur See“, erhofft sich dadurch nach den Entbehrungen im Zuge der Corona-Pandemie Spendeneinnahmen für den Erhalt des Kutters. Ein ausstehender Werftaufenthalt stellt den Verein vor große Probleme.

Drachenfest und Eisbaden am Wochenende

Auch der Warnemünder Strand wird einbezogen. Auf Höhe des Teepotts findet am Samstag und am Sonntag das Drachenfest statt und die Eisbadenden der „Warnemünder Seehunde“ treffen sich Samstag ab 14 Uhr zum traditionellen Abbaden, bevor die Ostsee den Liebhabern von Extremtemperaturen wieder zu warm wird. „Ich glaube, dass das Konzept des Warnemünder Frühlingslandgangs sich langfristig etablieren kann und hoffe, dass noch viele weitere Akteure Lust bekommen, sich an dem Format zu beteiligen“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.

