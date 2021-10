Warnemünde

Warnemünde, Markgrafenheide oder Diedrichshagen: Rostocks Ostseebäder platzen aus allen Nähten. Die Hotels und Pensionen sind ausgebucht und für einen Tisch im Restaurant muss man lange vorplanen. Die Herbstferien werden zu einer neuen Hauptsaison. Dennoch schauen die Hoteliers auch skeptisch in den Winter. Denn da ist die Buchungslage noch sehr verhalten.

Sarah und Oliver Gartner haben gut vorgeplant. Dick eingepackt in wetterfeste Kleidung laufen sie mit ihren drei Kindern über die verregnete Warnemünder Promenade. „Man muss ja mit solch einem Wetter rechnen, wenn man hierher kommt. Wir hätten auch nach Griechenland oder die Kanaren fahren können“, sagt Sarah Gartner. Die Reiseberaterin aus dem Emsland ist nicht betrübt, ihr zweiter Warnemünde-Besuch bislang keine Enttäuschung.

Kurzfristig Buchen? Beinahe unmöglich

„Wir sind bereits mal mit einem Kreuzfahrtschiff von Warnemünde gestartet, aber da haben wir nicht viel gesehen.“ Untergebracht sind sie im Aja-Resort. Eine Woche ist gebucht. „Wir haben bereits eine Hafenrundfahrt und einen ausgedehnten Strandspaziergang gemacht. Und wir sind im Ort auf Entdeckertour gegangen.“ Mit Freunden haben sie sich am Wochenende zum Essen verabredet, aber einen Tisch für acht Leute zu bekommen, war gar nicht so einfach.

„Wir haben eine Woche vorher reservieren wollen. Aber es war bereits fast alles voll“, sagt Oliver Gartner. Freunde aus der Heimat, die sich dem Paar kurzfristig mit einem Urlaub an Rostocks Küste anschließen wollten, haben vergeblich ein Zimmer gesucht. „Es gab nichts mehr. Sie mussten zu Hause bleiben.“ Am Wochenende sei es sehr voll. Vor allem auf der Promenade und am Alten Strom machen sich die ausgebuchten Zimmer und die Vielzahl der Tagesausflügler bemerkbar.

Gute Buchungslage bis in den November

Die Rostocker Tourismuszentrale vermittelt, dass es eine besonders hohe Nachfrage für den aktuellen Ferienzeitraum gibt. „Die pandemiebedingte Entwicklung zum Inlandstourismus verstärkt diesen Trend zusätzlich“, sagt Anja Thomanek, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Tourismuszentrale.

Das bestätigt auch das Hotel Neptun: „Wir sind wie in den Vorjahren auch im Oktober sehr gut gebucht“, sagt Silke Greven, PR-Managerin des Hotel Neptun. Was jedoch neu ist, sei eine verstärkte Nachfrage von Urlaubsgästen im November und an den Adventswochenenden im Dezember. Demnach sei nicht abzusehen, dass mit dem Ende der Herbstferien Anfang November eine große Ebbe im Tourismus zu verzeichnen sei.

Probleme bei Personal, Ware und Energie

Auch auf der anderen Seite der Warnow, im Strandresort Markgrafenheide, freut man sich über volle Häuser: „Wir haben gerade 500 Gäste hier. In den Herbstferien sind wir jeden Tag ausgebucht“, sagt Marlén Strelow, Marketingleiterin. In Diedrichshagen sind ebenso zufriedene Hoteliers zu finden: „Der Sommer und auch der Herbst sind für uns gut gewesen“, Alexander Soyk, Betreiber des Hotel Ostseeland. Aktuell seien seine 40 Zimmer fast voll belegt, kurzfristige Buchungen nur schwer realisierbar.

Als Vorstand des Tourismusvereins ist er gut vernetzt mit den Hoteliers der Umgebung und weiß daher auch, wo in der Branche aktuell der Schuh noch drückt. Kritisch sei die Situation weiterhin beim Personal. Noch immer sei es schwer, Lücken im Mitarbeiterstamm zu schließen. Außerdem: Die Preisentwicklungen bei Ware und Energie seien besorgniserregend. „Wir hatten im letzten Jahr jetzt bereits zwei Mal Preisanstiege von knapp zehn Prozent. Das macht uns schon zu schaffen.“

Verhaltene Buchungen für den Winter

Die Aussicht auf das Frühjahr sei aktuell jedoch noch nicht sehr verlockend. „Die Buchungssituation im ersten Quartal des neuen Jahres ist noch verhalten“, sagt Silke Greven. Daher schnüre man beim Neptun-Hotel bereits entsprechende Angebote.

Beim Hotel Ostseeland von Alexander Soyk sieht es ähnlich aus: „Wir haben kaum Buchungen für Individualreisen im Frühjahr.Bei uns sind es vor allem Gruppenbuchungen, Fastenkurse und Tagungen, die bereits im Kalender stehen.“ Die Gäste seien angesichts des Lockdowns im letzten Jahr noch vorsichtig mit langfristigen Buchungen für den Winter, versucht sich die Tourismuszentrale an einer Erklärung für diese Entwicklung.

Wie schnell sich die Corona-Pandemie auf einen Urlaub auswirken kann, haben auch die Gartners am Montagmorgen zu spüren bekommen. „Uns wurde heute morgen vom Hotel vermittelt, dass wir uns wieder testen lassen müssen“, sagt Oliver Gartner. Daher seien sie überhaupt erst in den Regen hinausgetreten. „Wir sind auf dem Weg zum Testzentrum auf dem Kirchenplatz.“

Testpflicht in den Hotels

Seit Sonntag gelten wieder umfangreiche Testpflichten für Innenbereiche, da die Corona-Ampel am Freitag den dritten Tag in Folge auf der gelben Stufe stand. Die Testpflicht gilt fortan bei Anreise. Darüber hinaus muss ein Test alle drei Tage wiederholt werden. „Uns stört das nicht. Solange wir nicht jeden Tag mit unseren Kindern zum Test müssen, ist das schon ok.“

Und trotz Regen und Testpflicht ziehen die Gartners nach gerade einmal drei Tagen bereits ein positives Fazit: „Der Strand, die Schiffe, die Kultur – uns gefällt es hier sehr gut. Und wir sind uns bereits sicher, dass wir wiederkommen.“

Von Moritz Naumann