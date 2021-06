Warnemünde: Hier können Kinder in der Ostsee schwimmen lernen

Warnemünde

In den vergangenen Monaten fehlte es dem Nachwuchs in Rostock an Möglichkeiten, das Schwimmen zu erlernen. Die Schwimmhallen hatten lediglich für Profi- und Nachwuchssportler geöffnet. Und im Sommer stehen in Rostocks größter Übungsstätte, der Neptunschwimmhalle, Wartungsarbeiten an.

Doch ab 5. Juli bietet sich dem Nachwuchs eine Freiluftalternative am Warnemünder Strand. Die Supreme Surfschule bietet mit den Schwimmkursen „Youswim“ nun eine Möglichkeit für Kinder ab fünf Jahren. Wie dringend solch ein Angebot ist, wurde erst vor kurzem wieder deutlich.

Es geschah während eines Windsurfkurses. Eine Schülerin befindet sich mit ihrem Board im Wasser, als sie ein paar Meter weiter ein sechs Jahre altes Kind leblos treiben sieht. „Zum Glück war sie Krankenschwester und wusste sofort, was zu tun ist“, sagt Daniel Weiß, Geschäftsführer der Supreme Surfschule.

Initiative eines Helicopterpapas

Sie bringt das Kind an Land, Helfer eilen hinzu und beginnen sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen. „Die Lippen waren schon ganz blau“, sagt ein Supreme Surf-Mitarbeiter, der den Kurs begleitet hat. Die Maßnahmen sind erfolgreich, der Junge spuckt viel Wasser und beginnt wieder zu atmen.

„Die Eltern waren nicht zu sehen und haben erst nach dem Vorfall davon erfahren. Vielen Erwachsenen fehlt das Verständnis“, sagt Weiß, der seit neun Monaten selber Vater eines Kindes ist. „Ich bin ein Helikopterpapa. Und dass wir neben Surfkursen nun auch Schwimmkurse anbieten, hat auch ganz private Gründe“, sagt er.

Meister im Hundepaddeln?

Die Idee ist nicht so spontan entstanden, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Weiß sei in den letzten Monaten immer wieder auch von Eltern gefragt worden, ob seine Surfschule auch Schwimmkurse anbietet. „Und als dann noch der Aquasporthersteller Beco uns nach einer Kooperation gefragt hat, haben wir entschieden, das zu probieren.“ Dieser hat Poolnudeln, Schwimmscheiben oder Taucherbrillen bereits geliefert, erste Pilotstunden wurden durchgeführt.

Youswim – Schwimmkurse Wer sein Kind für die Youswim-Kurse anmelden möchte, kann dies online unter der Website supremesurfkurs.de/surfkurse-fuer-kinder/youswim/ tun. Die Kurse für Anfänger und für Fortgeschrittene bestehen aus jeweils fünf 45 Minuten-Einheiten, in denen Theorie und Praxis vermittelt werden. Das Ziel der Kurse besteht darin, den Kindern erste Techniken des Brustschwimmens und Freiwasser-Kompetenzen anzueignen. Das Beco-Lehrmaterial umfasst Poolnudeln, Schwimmbrillen und Neoprenanzüge. Alle Kurse finden am Supremesurf Beachhouse am Warnemünder Strand statt.

Der sechsjährige Hans Kirsten hat am Pilotprojekt teilgenommen. „Ich kann schon schwimmen“, sagt er auf Nachfrage. Und im Hundepaddeln sei er bereits Meister. Dass Kinder sich jedoch oft überschätzen, weiß Schwimmlehrerin Britta Buhlmann nur zu gut. „Als er im Wasser dann plötzlich nicht mehr stehen konnte, rief er um Hilfe.“

Wind, Wellen, Strömung und Brandung

Im Rahmen der Schwimmkurse lernen die Kinder ab fünf Jahren Theorie und Praxis. Im Fokus steht dabei nicht nur, wie sich der Nachwuchs in ruhigen Gewässern fortbewegen kann, sondern auch, welche Gefahren im Meer lauern. „Das bekommen die Kinder in einer Schwimmhalle so nicht vermittelt“, weiß Buhlmann. Wind, Wellen, Strömung und Brandung seien natürliche Gegebenheiten, mit denen die Kinder in der Ostsee konfrontiert werden.

Die Schwimmtrainer der Kurse kommen von der Akademie für Prävention und Fitness. Die Ausbildung beruht auf dem Open Water Swim Kids Konzept. Die maximale Gruppengröße besteht aus sechs Kindern. Diese werden von vier Erwachsenen betreut, zwei Trainern und zwei Assistenten.

Ein deutschlandweites Problem

Es gibt drei buchbare Pakete. Einen Kurs für Anfänger, einen für Fortgeschrittene und einen Kombikurs, der beide Inhalte vereint. Kinder, die an den Kursen teilnehmen, erhalten eine Bescheinigung. Das Seepferdchen-Abzeichen können sie hier noch nicht erlangen, einen Ganzjahresschwimmkurs könne Supreme Surf nicht ersetzen. „Doch Kinder, die in der Ostsee das Schwimmen lernen, haben in der Schwimmhalle gar keine Probleme“, ist sich Buhlmann sicher.

Die Kurse richten sich in erster Linie an den lokalen Nachwuchs, seien aber natürlich auch für Urlauber offen. Vor allem im August, wenn die Sommerferien von MV beendet sind, wolle man sich noch speziell auf die Kinder aus anderen Bundesländern konzentrieren.

Eine echte Alternative zur Schwimmhalle

„Denn in Bayern besteht ja das selbe Problem. In ganz Deutschland gibt es einen Stau an Schwimmkursen“, weiß Anna Kuhn, Kitelehrerin bei Supreme Surf. Sie gehört zu den Mitarbeitern, die im Rahmen der Schwimmkurse die Ausbildung zur Schwimmlehrerin durchführt. Denn das Projekt soll nicht nur kurzfristig auf die schwierige Situation um fehlende Schwimmkurse reagieren, sondern langfristig eine echte Alternative zur Schwimmhalle werden.

„Wir wollen auch den Winter nutzen, um weitere Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen auszubilden. Vielleicht sind Schwimmkurse in der Ostsee im nächsten Jahr dann nicht nur in Warnemünde, sondern in ganz MV möglich“, sagt Daniel Weiß.

Von Moritz Naumann