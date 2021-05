Warnemünde

Von maroden Gehwegen bis hin zu fehlenden Sanitäranlagen: Die Liste der dringend zu behebenden Baustellen im Ostseebad Warnemünde ist lang. Und sie würde noch deutlich länger werden, wenn der Ortsbeirat und die Stadt nicht regelmäßig daran arbeiten würden, Probleme zu beheben. Welche Investitionen in der städtischen Haushaltsplanung für 2022 und 2023 berücksichtigt werden sollen, darüber hat der Ortsbeirat in seiner außerplanmäßigen Sitzung vergangene Woche beraten.

Hilferuf vom Sportplatz

Ein Thema, das ganz oben auf der Liste des Gremiums steht, ist die Instandsetzung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatzes in der Parkstraße. Mehr als hundert Jahre lang wurde auf der Anlage trainiert. Früher sei sie ein Vorzeigeobjekt für den Leichtathletiksport gewesen. Mittlerweile aber ist eine Nutzung kaum mehr möglich, wie Stephan Porst (Die Grünen), erster Stellvertreter des Ortsbeiratsvorsitzenden Wolfgang Nitzsche (Die Linke) bestätigt. Grund dafür ist der äußerst schlechte Zustand des Stadions.

Die Sitzränge sind vermoost, die Laufbahn versinkt im Matsch und auch die Sprunggrube ist nicht mehr das, was sie einmal war. „Hier besteht akuter Handlungsbedarf“, betont Porst. Ansonsten könne der Trainingsbetrieb nicht in angemessener Form stattfinden.

Kostenfreie Toiletten geplant

Ein weiteres Problem, das vielen Warnemündern übel aufstößt, ist der Zustand der Fläche rund um den Spielplatz im Aranka-Park. Aufgrund fehlender Sanitäranlagen in unmittelbarer Nähe, komme es immer wieder vor, dass sich die Spielplatzbesucher in den umliegenden Büschen erleichtern. „Was dort liegt, ist eine Zumutung.“ Um an dieser Stelle Abhilfe zu schaffen, möchte sich der Ortsbeirat für die Errichtung einer öffentlichen Toilette einsetzen, die zudem kostenfrei für alle nutzbar sein soll. Denn: „Welches Kind hat schon 50 Cent in der Hosentasche, wenn es zum Spielen nach draußen geht“, merkt Porst an.

Doch die fehlende Sanitäranlage im Aranka-Park ist nicht die Einzige, die den Ortsbeirat auf Trab hält. Mehr als ein Jahrzehnt hat sich das Gremium bereits dafür eingesetzt, die Toilettensituation in Warnemünde zu verbessen – ohne Erfolg. Nun aber gibt es einen Lichtblick. Mit der Erhöhung der Kurabgabe hat die Rostocker Bürgerschaft auf seiner vergangenen Sitzung zudem einen Änderungsantrag beschlossen. Demnach sollen die öffentlichen Sanitäranagen zukünftig kostenfrei zugänglich sein. Wie schnell der Beschluss umgesetzt werde, ist noch nicht klar. Auch nicht, ob es vielleicht Widersprüche geben wird. „Das ist aber zumindest schon ein erster Erfolg.“

Gehwege und Straßen im Visier

Ebenfalls nicht neu, dafür umso dringlicher ist der dritte Punkt auf der Prioritätenliste des Gremiums: Die Erneuerung der Gehwege in der Laak-, Schiller- und der Kurhausstraße. Der Zustand der drei Gehwege sei eine Zumutung für die Anwohner. Stolperfallen, wohin das Auge reicht. In der Laakstraße beispielsweise hat der Bodenbelag durch die wachsenden Baumwurzeln tiefe Risse bekommen. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gestaltet sich das Durchkommen an manchen Stellen schwierig.

Doch nicht nur die Gehwege, sondern auch die Radwege und Straßen bereiten den Warnemündern Sorgen. So soll in den nächsten Jahren in der Lortzingstraße ein Kreisel entstehen, wie Porst berichtet. An der Kreuzung zur Stadtautobahn hingegen wünscht man sich eine Lösung, für den Rückstau, der regelmäßig in den Sommermonaten entsteht. „Wir als Ortsbeirat sind uns bewusst, dass es nicht möglich sein wird alle Maßnahmen sofort zu berücksichtigen. Schließlich gibt es in den anderen Stadtteilen des ebenfalls einen großen Sanierungsstau“, sagt der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende. Unser Ziel ist es aber überhaupt erst einmal Handlungsbedarfe aufzuzeigen.“

Von Susanne Gidzinski