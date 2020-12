Warnemünde

Das Hotel Neptun in Warnemünde ist im Moment aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, sorgt aber dennoch für einen Hingucker: Das Haus zaubert in diesen Tagen in den Abendstunden einen riesigen Weihnachtsbaum auf seine Fassade. Mitarbeiter lassen dafür in bestimmten Zimmern das Licht an, während der Rest des Hauses dunkel bleibt. Das Ergebnis: ein zwölf Etagen umfassender Tannenbaum.

„Mit festlicher Beleuchtung und unseren besten Wünschen begleiten wir Sie durch die Adventszeit! Herzliche Grüße aus Warnemünde, Ihre Neptun-Familie“, schreibt das Hotel auf seiner Facebook-Seite dazu.

Viele bedauern Schließung

In den sozialen Medien kommen die Grüße von der Ostsee super an. „Eine tolle Idee. Besinnliche Adventszeit an die Mitarbeiter vom Neptun Hotel“, kommentiert zum Beispiel Iwona Tinzmann auf Facebook. Kerstin Liebmann stimmt zu: „Auch wir aus Sachsen finden die Aktion toll und sind mega traurig, das wir nicht zu Euch kommen durften. Die Sehnsucht ist unendlich groß.“

Viele Kommentatoren blicken nach vorne: „Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder diesen tollen Ausblick genießen können“, schreibt Heike Kraus. Ähnlich äußert sich Mareen Werner: „Hat ja leider dieses Jahr nicht geklappt. Hoffentlich steht dem Besuch nächstes Jahr nichts im Weg.“

Ähnliche Botschaft im April

Bereits Anfang April sorgte das Hotel Neptun für Aufsehen, als es ein riesiges Herz auf seine Fassade zauberte. Die Botschaft damals: „Wir lassen auch in schweren Zeiten das Licht für Sie an und freuen uns auf ein Wiedersehen! Ein Riesen-Dankeschön an die Helferinnen und Helfer, die in dieser Zeit für uns alle da sind!“

Es handelte sich um einen Beitrag zur Lichter-Aktion „Hotels zeigen Herz“, die das Bonner Hotel Marriot erstmals im März initiiert hat. Bundesweit ließen Hotels in den Abendstunden Herzen an ihren Fassaden leuchten, um sich so für den unermüdlichen Einsatz derjenigen zu bedanken, die in Zeiten der Covid-19-Pandemie das Land am Laufen halten und sich für das Wohlergehen aller einsetzen. Später strahlten weltweit Herzen aus Hotelzimmerlichtern.

