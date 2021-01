Warnemünde

Ob Wind- oder Kitesurfen, einfaches Wellenreiten oder gar Jetboarden: Am Warnemünder Strand ist die angebotene Wassersportpalette breit gefächert. Zwar ist das Ostseebad nicht für seine außergewöhnlich guten Bedingungen bekannt, dennoch finden erfahrene Sportler auch hier Plätze für den kleinen Nervenkitzel.

Das Foto eines Surfers an der Warnemünder Westmole sorgte zuletzt für Diskussionen im Netz. Ist es verboten vor der Einfahrt in den Alten Strom die Wellen zu reiten? Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) und die Wasserschutzpolizei stellen klar: Es ist zwar gefährlich, aber nicht illegal.

Anzeige

Mindestens einmal im Jahr ist Andy Kneisel für drei bis vier Tage in Warnemünde. „Es ist einfach ein Muss“, sagt der Leipziger. Ihn reize besonders das Meer und das Flair, die vielen Kindheitserinnerungen von den Urlauben mit der Familie. Aktuell muss er jedoch auf seinen Sehnsuchtsort verzichten. Stattdessen nutzt der Krankenpfleger seine freie Zeit zum Schwelgen statt zum Reisen. „Dabei ist mir dieses Foto von dem Surfer an der Warnemünder Westmole in die Hände gefallen“, sagt er.

Lesen Sie auch: Kritik am Wassersport auf dem Salzhaff: Bürger fordern mehr Schutz für Wasservögel

Komplimente für den Schnappschuss

Wann er diese Aufnahme geknipst hat? „Das muss im Herbst 2017 gewesen sein.“ Es sei bereits später Nachmittag gewesen, als er noch einem Spaziergang macht. „In Warnemünde war normaler Herbstbetrieb, der Himmel war bedeckt. Als ich auf die Westmole ging, sah ich mehrere Surfer, die von den Steinen in das Wasser stiegen“, sagt Kneisel. Er holt die Kamera heraus und drückt mehrfach den Auslöser.

Über drei Jahre später teilt er eines der Fotos auf Facebook in einer Gruppe für Warnemünde-Fans und erhält von vielen Nutzern Komplimente: „Tolle Aufnahme“, „Cooles Bild“ oder „Wow“: Die Mitglieder honorieren den Schnappschuss. Gleichzeitig wird die Echtheit des Fotos hinterfragt. Ist es es eine Fotomontage? Kneisel beteuert: „Ich habe das Foto etwas bearbeitet, aber da ist nichts montiert.“ Zum Beweis stellt er ein paar weitere Bilder in die Kommentarspalte.

Die Ostsee ist unruhig, als die Surfer sich von den Molensteinen direkt in die Ostsee stürzen - beste Bedingungen für einen Wellenritt. Quelle: Andy Kneisel

Ein heiliger Spot

Nachfrage in Rostocks Szene: Klaus Fischer (Name v. Red. geändert), Insider und aktiver Surfer, sagt: „Der Spot ist heilig und in der Region nur in der Szene bekannt.“ Er selber sei vor etwa zwei Jahren zuletzt selbst dort gesurft, würde aber allen davon abraten, die nicht über entsprechende Ausrüstung und Erfahrung verfügen. „Denn es ist dort auch mörder-gefährlich“, sagt Fischer.

Was macht den Ort für Extremsportler so besonders? „Bei Westwind verbläst der Wind die Welle nicht und durch die Molensteine hat man hier ein künstliches Riff, welches für besonders gute Bedingungen sorgt“, sagt Fischer. Man sei hier aber auch sehr schnell im Fokus – von Passanten, der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei. „Wir wurden dort bereits von den Behörden ermahnt und wissen, dass es illegal ist.“

Lesen Sie auch: Hauptsache Wind: Kitesurfer am Strand von Warnemünde trotzen Regen und Kälte

Wellenreiten an Westmole legal?

Doch ist dem wirklich so? Auch in der Kommentarspalte bei Facebook bezweifeln Mitglieder, dass solch eine Aktion legal ist. Nachfrage bei der Landeswasserschutzpolizei MV: „In der entsprechenden Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung gibt es kein Verbot für das Wellenreiten in diesem Bereich“, sagt der verantwortliche Pressesprecher Robert Stahlberg. Solange es die hiesige Fahrgastschifffahrt nicht beeinflusse, spräche nichts dagegen.

„In der Verordnung werden lediglich das Wind- und Kitesurfen in diesem Bereich untersagt, aber nicht das Wellenreiten“, ergänzt Stefan Grammann, Leiter des WSA. Erklärung: Wind- und Kitesurfer brauchen demnach einen deutlich größeren Aktionsradius als Wellenreiter. „So lange sich die Surfer 200 Meter von Hafeneinfahrten, Anlegestellen oder Seebrücken entfernt aufhalten, gebe es keinen Paragraphen, der den Sport hier konkret untersagt.“

Veränderte Bedingungen

Doch warum ist Surfer Klaus Fischer dann damals von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei in diesem Bereich aufgehalten worden? „Vielleicht haben die Kollegen es im Zuge der damaligen Bedingungen und Gefahren so entschieden“, sagt Dirk Bünzow, Schichtdienstleiter der Rostocker Wasserschutzpolizei. Auch er hat nochmal die entsprechenden Paragraphen gewälzt, jedoch keinerlei Hinweis auf ein Verbot ausgemacht.

„Ich erinnere mich, dass es immer Mal ein paar Sportler gab, die die Bedingungen dort ausgenutzt haben, aber das ist auch schon eine Weile her“, sagt Bünzow. Registrierte Unfälle oder Beschwerden der lokalen Fahrgastschifffahrt habe man bisher jedenfalls nicht registriert. Der Beamte bezweifelt auch, dass die Bedingungen heute noch so gut sind. „Denn erst vor wenigen Wochen wurde der Bereich ausgebaggert und vertieft. Jetzt brechen die Wellen dort nicht mehr so leicht.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spielball bei den Molensteinen

Und dennoch: Erfahrene Surfer, die es künftig künftig ausprobieren wollen, seien gewarnt: „Es handelt sich bei der Westmole immer noch um eine Betriebsanlage des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Bei gewissen Strömungen, die auch durch die ein- und ausfahrenden Schiffe erzeugt werden, wird man in der Nähe der Molensteine schnell zum Spielball für die Wellen. Das ist nichts für Anfänger“, betont Grammann.

Von Moritz Naumann