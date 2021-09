Warnemünde

Es ist ein Buch über eine bewegende und persönliche Geschichte, aus dem Joachim Hanke (80) kürzlich im Warnemünder Heimatmuseum las. Der Warnemünder hatte es im Frühjahr unter dem Titel „Der lange Weg nach Hause“ veröffentlicht und schildert darin seine Flucht aus dem Ostseebad vor den Russen, den Zweifeln eines jungen Mannes am Sozialismus und die Sehnsucht nach Warnemünde.

Der 1. Mai 1945 sei der Tag gewesen, der sein künftiges Leben bestimmen sollte. Das ahnten damals aber weder der vier Jahre alte Joachim Hanke noch seine Mutter Käthe, die mit ihm und seinem noch nicht einmal einjährigen Bruder Peter im Ostseebad an Bord eines Minensuchbootes gingen. Es war eine überstürzte Flucht vor den Russen, die an diesem Tag Rostock besetzten. Das Schiff sollte die Fliehenden nach Schleswig-Holstein bringen, legte aber nach tagelanger Odyssee schließlich im dänischen Nyborg an.

Krankheiten und Tod

„Von dort ging es ins nahe Schloss Holckenhaven, wo wir mit 200 weiteren Flüchtlingen eingesperrt wurden“, erinnerte sich Hanke. Die Folgen von Mangelernährung und katastrophalen hygienischen Bedingungen waren Krankheiten und Tod. Auch der Bruder Peter wurde dort Opfer dieser Umstände. „All das wäre zu verhindern gewesen, wenn die dänischen Ärzte bereit gewesen wären zu helfen. Doch entweder unterließen sie es ganz oder wurden zu spät tätig“, beklagt Joachim Hanke.

Gemeinsam mit 36 000 weiteren Flüchtlingen sei die Familie schließlich im Lager Oksböl interniert worden. „Wir waren in einem ehemaligen Pferdestall untergebracht, durch dessen Holzwände der Wind pfiff. Im Winter war es eiskalt. Unsere Mitbewohner waren Ratten, Mäuse, Läuse und Flöhe. Totendecken der Wehrmacht dienten uns nachts als Decke. Hunger war unser ständiger Begleiter“, beschreibt Hanke die Zustände.

Das Lager im dänischen Oksböl, in dem Joachim Hahnke und seine Mutter interniert waren. Quelle: Archiv

Zweifel am Sozialismus

Im Frühjahr 1947 dann endlich die Entlassung nach Hause. Doch in Warnemünde wartet eine Enttäuschung auf die Heimkehrer. Ihre Wohnung in der Kirchnerstraße 9 ist inzwischen besetzt. Die Familie zieht nach Brehna bei Bitterfeld, das Zuhause des neuen Mannes von Joachims Mutter – Walter Hanke.

Dieser gab Joachim seinen Namen und ein Zuhause. Er förderte seine schulische Entwicklung und versuchte, ihn im sozialistischen Sinne zu formen. Doch nach dem Volksaufstand 1953 und während des Ingenieurstudiums in Wildau beginnt Hanke am Sozialismus zu zweifeln. Er will flüchten.

Nicht allein in den Westen

„Doch der 13. August 1961 vereitelte diese Absicht“, sagt Hanke. Mit Studienfreund Henning habe er lange nach Wegen gesucht, die DDR zu verlassen. „Unter anderem bewarben wir uns gemeinsam in Rostock bei der Deutschen Seereederei als Maschinenassistenten, um dann in einem westlichen Hafen von Bord zu gehen. Daraus wurde jedoch nichts, weil ich angenommen wurde, mein Freund hingegen nicht. Allein wollte ich aber nicht in den Westen gehen“, stellte Hanke fest.

Hanke wechselt an die Technische Hochschule in Magdeburg, arbeitet am Tag im VEB Schwermaschinenbau Ernst Thälmann in Magdeburg (SKET) und sitzt bis spät in die Nacht über den Büchern. Er wird anschließend Gruppenleiter in der Technischen Kontrollorganisation und macht Dienstreisen in sozialistische Länder.

Blut auf dem Wenzelsplatz

1968 erlebt er bei Verhandlungen mit tschechoslowakischen Partnern in Prag hautnah, wie sowjetische Truppen dort den Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, blutig niederschlagen: „Als ich einen Tag nach dem Einmarsch der Russen auf den Wenzelsplatz ging, entdeckte ich dort das getrocknete Blut eines erschossenen Demonstranten. Da waren sie wieder, die alten Zweifel.“

Joachim Hanke wird Chefingenieur bei SKET, erfüllte weiter internationale Aufgaben, reiste nun auch ins kapitalistische Ausland. Schließlich erhält er das Angebot, als technischer Fachmann an den UNO-Sitz nach New York zu gehen. Bedingung: Der 1966 geborene Sohn Jörg musste zu Hause bleiben. Das aber lehnt Hanke ab. Eine ähnliche Enttäuschung erlebte er in den 1980er-Jahren, als er als Direktor des VEB Metallurgieofenbau Leipzig den Auftrag erhielt, eine Anlage in den Irak zu liefern und die Arbeiten vor Ort zu überwachen.

Eine prägende Wendezeit

„Doch aus der Dienstfahrt wurde nichts, weil ich die falsche Frau geheiratet habe, erklärte man mir. Karin, meine zweite Frau, hatte nämlich zwei Schwestern, die in der Bundesrepublik lebten. Die Verantwortlichen sahen darin ein Sicherheitsrisiko. Ich beschloss angesichts dieses Misstrauens, mich in absehbarer Zeit von meinem Betriebsleiterposten zu trennen und mir eine andere Aufgabe zu suchen“, schilderte Joachim Hanke seine Reaktion.

Inzwischen hatte die Endzeit der DDR begonnen. Die Protestierenden, die in immer dichteren Zügen durch Leipzigs Innenstadt demonstrierten, blieben Betriebsleiter Hanke nicht verborgen. Im Oktober wurde die Messestadt zum Zentrum des Widerstandes des SED-Regimes. „Die Wendezeit zählt bis heute zu den spannendsten Abschnitten meines Lebens. Inzwischen 50 Jahre alt geworden, eröffnete ich in Machern bei Leipzig ein eigenes Ingenieurbüro.“ Dort entwickelte er Flächennutzungs- und Bebauungspläne, entwarf Häuser und beschäftigte sich sogar mit einem Ausbildungsgelände für Formel-1-Piloten.

Sehnsucht nach Warnemünde

Geblieben war in all den Jahren die Sehnsucht nach Warnemünde, die mit ihm auch Ehefrau Karin teilte. 2004 ging der Wunsch, hierher zurückzukehren, in Erfüllung. Das Ehepaar kaufte ein Haus in der Alexandrinenstraße. „Wir sind angekommen“, versicherte Joachim Hanke abschließend seinen Zuhörern. Den Erlös des Buches stellte der Autor dem Gnadenhof für Tiere in Retelsdorf bei Schönberg zur Verfügung.

Von Werner Geske