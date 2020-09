Warnemünde

Erschütterung machte sich breit, als Annette Boog von der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ vor knapp zwei Wochen an der Parkstraße – wo sie sich mit vielen anderen im vergangenen Jahr erfolgreich gegen die Abholzung zahlreicher Bäume gewehrt hat – entlangfährt. Sofort informiert sie ihre Mitstreiter. „Einige hatten Tränen in den Augen, als die gesehen haben, was hier geschehen ist“, sagt Boog.

Es ist der 15. August: Annette Boog ruft beim Amt für Stadtgrün an. „Viele Äste der Bäume ragten so weit auf den Fuß- und Radweg, dass ich darauf hinweisen wollte. Ich bat um Augenmaß, um die Bäume nicht zu sehr zu schädigen“, formuliert Boog ihr Anliegen. Doch wie sich der eigentlich gute Gedanke dann entwickeln würde, hätte sich die Naturschützerin so vorher nicht ausmalen können.

„Sie haben die Bäume kaputtgeschnitten“

Denn beinahe auf der ganzen Länge der Parkstraße wurden Äste von Bäumen gekappt – und nicht nur jene, die auf den Weg ragten. „Die haben hier großflächig Äste abgesägt, die überhaupt nicht gestört haben. Sie haben die Bäume richtig kaputtgeschnitten“, sagt Boog. Zwei kleine Eichenbäume wurden darüber hinaus komplett gefällt.

„Das sind ja nur noch Pinsel“, sagt Mitsreiterin Sigrid Jäckel bei einer Begehung entsetzt. Doch damit nicht genug. Auch die Krautschicht wurde in einer Breite von zwei Metern vom Gehwegrand bis in den Küstenwald entfernt. „Ich habe noch nie erlebt, dass das Amt dort etwas gemacht hat“, sagt Boog. Die Krautschicht sei wichtig für die Vernetzung der Bäume, die Bedeckung des Bodens. „Gerade in einer Dürrezeit sorgt diese Schicht dafür, dass nicht so viel Wasser entweichen kann“, sagt Boog. Darüber hinaus diene die Schicht dem Schutz der hier lebenden Kröten.

Birgit Barkholz hat kein Verständnis dafür, dass das Buschwerk neben Geh- und Radweg auf einer Breite von knapp zwei Metern entfernt wurde. Quelle: Moritz Naumann

Mehrere Bürger beschwerten sich

Das Amt für Stadtgrün stellt klar: Annette Boog war nicht die einzige, die sich über die auf den Weg ragenden Äste beschwert hatte. „Nach Beschwerden durch Bürgermeldungen über das Onlineportal Klarschiff und Beschwerden im Tief- und Hafenbauamt, hat das Amt für Stadtgrün durch sein eigenes Personal und einen Galabaufachbetrieb auf einer Strecke von 643 Metern beidseitig das Lichtraumprofil an Straßen und Waldbäumen geschnitten, um die Verkehrssicherheit herzustellen.“

Parallel sei die Kraut- und Strauchschicht auf einer Breite von zwei Metern zurückgeschnitten worden, um die Funktionsfähigkeit der „Amphibienleiteinrichtung“ wiederherzustellen und überhängenden Bewuchs auf den Geh- und Radweg zu entfernen. „Aber ganz ehrlich, auf Hiddensee mähen sie nicht mal das Gras am Straßenrand und dort ist alles fein“, entgegnet Birgit Barkholz.

Grünamt hat Müll freigelegt

Das Mitglied der Bürgerinitiative kann die gesamte Maßnahme nicht nachvollziehen. „Es sollte doch ein Anliegen sein, die Bäume möglichst so natürlich wie möglich zu belassen. Ich frage mich, ob die wirklich mitgedacht, ob sie wirklich überlegt haben, dass es nötig ist, die hinteren Äste abzusägen.“

Darüber hinaus sei laut Grünamt im Bereich Einfahrt Kleiner Sommerweg durch den Rückschnitt und die Mäharbeiten eine Vielzahl an Müll und Metallschrott freigelegt worden, der in diesem Zusammenhang mit entsorgt werden konnte. „Doch das haben wir bereits im März gemacht. Da sind wir die ganze Straße abgelaufen und haben den Müll entsorgt“, sagt Boog. Auf Nachfrage, ob man mit der Umsetzung der Maßnahme zufrieden sei, hat das Amt für Stadtgrün nicht geantwortet.

Inoffizielle Wege durch Astbeschneidungen

Etwas weiter östlich von der Einfahrt zur Jugendherberge führt ein Weg durch den Küstenwald. „Der ist nicht offiziell. Das ist ein Produkt solcher Astbeschneidungen“, mahnt Annette Boog. Darüber hinaus hat die Sprecherin der Bürgerinitiative eine noch größere Sorge: „Das wirkt hier wie die Vorbereitung auf den Ausbau des Gehweges.“

Die Bürgerinitiative hatte zuvor mehrfach gegen das Vorhaben der Stadt, für den Ausbau des Geh- und Radweges 110 Bäume im Küstenwald zu fällen, demonstriert und insgesamt etwa 1500 Unterschriften gesammelt. Rostocks Bausenator Holger Matthäus hatte die Planungen nach diversen Diskussionen mit Ortsbeirat und der Initiative gestoppt. Im Moment gibt es keine konkreten Planungen, wie zukünftig mit Verkehrsführung in der Warnemünder Parkstraße weiter verfahren wird.

Von Moritz Naumann