Warnemünde

Parkplatzknappheit, Stau und Hunde am Strand: Zahlreiche Leser haben sich in den vergangenen Wochen an die Ostsee-Zeitung gewandt, um auf die aktuellen Probleme im Ostseebad hinzuweisen. Gerade am Wochenende sei es extrem.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD), bestehend aus Verkehrsüberwachung und dem allgemeinen Ordnungsdienst, ist beinahe durchgängig im Einsatz, um Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit zu gewährleisten. Dabei stößt diese Abteilung aber auch an Belastungsgrenzen, wie KOD-Chef Andreas Bechmann im Interview verrät.

Lieber Herr Bechmann, wie geht es dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Warnemünde und Markgrafenheide?

Insbesondere die dynamische Entwicklung und die Durchsetzung der sich aus der Corona-Landesverordnung ergebenden Bestimmungen sind eine ständige Herausforderung für die Kollegen des KOD. Wir haben Vollzugsbeamte aus dem bestehenden Personalbestand aus der Innenstadt nach Warnemünde verortet. Die Kollegen arbeiten täglich an der Grenze der Belastbarkeit. Im Bereich der Verkehrsüberwachung haben wir den Personalbestand verdoppelt. Außerdem unterstützen wir den Bäderdienst der Polizei und arbeiten uns in die Aufgabenerfüllung der Strandvögte ein. Darüber hinaus wurde für die Strandsicherung ein privater Wachdienst vertraglich gebunden.

Zu viele Hunde an Rostocks Stränden

Warum hat der KOD die Aufgabe der Strandvögte übernommen?

„Die Mitarbeiter des allgemeinen Ordnungsdienstes sind Vollzugsbeamte mit der entsprechenden Ausbildung und nehmen hoheitliche Aufgaben wahr. So können sie Platzverweise verhängen, Personalien abfragen und Knöllchen verteilen. All das dürfen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes nicht.“

Was kontrolliert der KOD an Rostocks Stränden?

„Die Einhaltung der Strandsatzung im Bereich des Strandes von Geinitzort im Westen bis Rosenort im Osten. Die Schwerpunkte sind die Einhaltung der Corona-Landesverordnungen, Hunde am Strand, unerlaubte Dünennutzung, Wildcampen und illegale Feuerstellen. Spitzenreiter bei den bisher festgestellten Verstößen ist tatsächlich das Mitführen von Hunden außerhalb der Hundestrände sowie das laute Abspielen von Musik.“

Verwarnungen und Platzverweise

Und wie steht es in diesem Jahr um die Wildcamper?

„ Wildcampen wurde in diesem Jahr als Schwerpunkt kontrolliert. Es finden seit Juni regelmäßige Kontrollen statt, bei denen vorerst mündliche Verwarnungen und Platzverweise zielführend waren.“

Wo wird denn gerne wild gecampt?

„Das Wildcampen wurde insbesondere auf Parkplätzen im Wald, direkt am Strand und in Steilküstennähe festgestellt.“

Abteilung für Gewerbeangelegenheiten Andreas Bechmann ist Jahrgang 1962. Nach einem Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst hat er 2012 das Amt als Abteilungsleiter für Gewerbeangelegenheiten bei der Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernommen. Diese Abteilung kümmert sich um vielfältige Aufgabenbereiche, sie betreffen die etwa 15 000 Unternehmen des Stadtgebietes – so etwa das Gaststättenrecht, Genehmigungswesen oder auch Gewerbeanmeldungen. Darüber hinaus zählen auch Bereiche wie das Brandschutzwesen und der Prostituiertenschutz in die Verantwortung Bechmanns und seiner Mitarbeiter. 2015 ist der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt seiner Abteilung unterstellt worden.

Wie viele Mitarbeiter sind denn derzeit in Warnemünde aktiv?

„Im Bereich der Verkehrsüberwachung sind acht Mitarbeiter im Schichtsystem im Einsatz. Darüber hinaus haben wir fünf Saisonkräfte in diesem Bereich vertraglich gebunden. Vier Mitarbeiter des allgemeinen Ordnungsdienstes sind in Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide tätig.“

Forderung nach Verkehrskonzept

Warnemünde hat bekanntlich eine Parkraumproblematik. Wo registriert der KOD die meisten Verstöße gegen das Falschparken?

„Die Straßen in Warnemünde, in denen wir am häufigsten im Einsatz sind, sind die Seestraße, Am Leuchtturm, Friedrich-Franz-Straße, Mühlenstraße und der Kleine Sommerweg. Die meisten Verstöße registrieren wir bei widerstreitenden Interessen – also vor allem zwischen Bewohnern und Gästen. Wir greifen vor allem da ein, wo es zu Behinderungen des fließenden Verkehrs, etwa durch das Zustellen von Durchfahrten, kommt.“

Warum kommt es gerade an diesen Orten so häufig zu Verstößen?

„Im gesamten Stadtgebiet ist seit Jahren ein deutlicher Zuwachs an Fahrzeugen bei einer gleichzeitigen Verknappung von Parkflächen festzustellen. Daraus ergeben sich zwangsläufig Zielkonflikte, die sich nicht allein durch Sanktionen beseitigen lassen. Aus diesem Grund müssen diese Herausforderungen zukünftig durch ein Verkehrskonzept gelöst werden.“

Im Austausch mit den Bürgern

Wie wird darüber entschieden, wie und wo die Mitarbeiter auf Streife gehen?

„Die Mitarbeiter werden nach der jeweils festgestellten Gefahrengeneigtheit eingesetzt. Gefahrenschwerpunkte sind regelmäßig Feuerwehrzufahrten, Rettungswege, Kreuzungsbereiche, Kindergärten und Schulen.“

Wie wird die Arbeit der Ordnungshüter in Rostocks Ostseebädern von den Menschen wahrgenommen?

„Durch das kommunikative Auftreten wurde die Arbeit des KOD von den Gästen, Einwohnern und Gewerbetreibenden geschätzt und positiv bewertet. Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes stehen im regen Austausch mit dem Ortsbeirat, Anwohnern, Gewerbetreibenden und Urlaubern. So können Schwerpunkte in Warnemünde schneller erkannt und abgearbeitet werden.“

Von Moritz Naumann