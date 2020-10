Nach einem mehrmonatigen Einsatz vor der libanesischen Küste kehrte die „Ludwigshafen am Rhein“ am Sonnabend in den Heimathafen Warnemünde zurück. Trotz der Widrigkeiten wegen der Corona-Krise sei die Mission der „Ludwigshafen am Rhein“ ein voller Erfolg gewesen, heißt es von Bord.