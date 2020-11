Eigentlich gehörte es in den vergangenen Jahren fest zum Programm des Warnemünder Weihnachtsfestes dazu: Der Einsatz von Dora Riss für die Kirchenmusik im Ostseebad. In diesem Jahr hat der Edeka, vor dem sie immer stand, aber geschlossen und Corona erschwert den Kontakt. Unterstützung wollen Riss und Künstlerin Heidi Hopfmann dennoch leisten.

Mit Kunst für Warnemünder Musik: So setzen sich zwei Frauen für die Kultur ein

