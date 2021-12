Rostock

„Es ist schon fast wie ein Lockdown. Das kann man wirklich so sagen“, sagt Jacqueline Hasse, Inhaberin der skandinavischen Boutique „Jacquis“ in der Warnemünder Mühlenstraße. Auch wenn sie ihren Laden derzeit öffnen darf – die Wartezeiten zwischen zwei Kunden im Laden sei oft sehr lang. „Im Gegensatz zu Vor-Corona-Zeiten ist der Umsatz bestimmt um 60 bis 70 Prozent eingebrochen. Ein Weihnachtsgeschäft findet nicht statt“, so ihr Fazit.

Die 2G-Regelung im Einzelhandel macht vielen Händlern kleiner Läden im Ostseebad das Leben schwer. Derzeit dürfen nur geimpfte oder genesene Kunden shoppen gehen. „Das lässt sich grundsätzlich gut regeln. Wir bekommen das alles hin“, so die Warnemünderin. Ihr ist klar: „Natürlich ist das so besser, als später eine Situation zu haben, die sich nicht mehr händeln lässt.“ Dennoch äußert sie auch Kritik an den Maßnahmen. „Im Supermarkt stapeln sich die Leute und hier in meinem kleinen Laden muss ich Nachweise kontrollieren.“

Kunden verständnisvoll

Grundsätzlich seien – bis auf bisher eine Ausnahme – alle verständnisvoll und würden ganz selbstverständlich ihre Nachweise vorzeigen. „Eine Person hatte keinen Nachweis und die haben wir dann natürlich auch nicht in den Laden gelassen“, sagt sie. Beeindruckt fügt sie hinzu: „Ich bin auch erstaunt, dass fast alle sogar schon geboostert sind.“ Dennoch seien die Menschen derzeit nicht in Shoppinglaune – viele seien verunsichert und abgeschreckt. „Ein großes Problem ist aber auch, dass uns derzeit Hotelgäste fehlen. Das fällt in Warnemünde schon sehr auf.“

Jacqueline Hasse (48), Inhaberin der „Jacquis - Skandinavische Boutique“ in der Warnemünder Mühlenstraße. Quelle: Martin Börner

Wie bereits im vergangenen Jahr, als der Laden ganz geschlossen hatte, setzt Hasse auf ihren Online-Shop, ist derzeit viel mit Heraussuchen, Zusammenstellen und Verpacken der Waren beschäftigt. Auch ansonsten ist sie flexibel. „Wenn jemand aufgrund der Situation den Laden nicht betreten möchte, würde ich auch etwas herausgeben“, sagt sie.

Corona-Regeln im Handel Im Einzelhandel gilt seit dem 9. Dezember landesweit 2G: Nur Geimpfte und Genesene haben Zugang. Ausgenommen davon sind Geschäfte mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel, Bücher oder Zeitungen, Weihnachtsbäume, Blumenläden, Bau- oder Gartenbaumärkte, Wochenmärkte, für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- oder Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und der Großhandel.

Kunden reisen bewusst zum Einkauf an

Ähnlich ist die Situation am Kirchenplatz. „Natürlich haben wir nicht den Umsatz, den wir hätten, wenn mehr Touristen da wären und Veranstaltungen, wie etwa Leuchtturm in Flammen, stattfinden würden“, betont Enrico Schmidt, Junior-Chef von „Leder-Schmidt“. Die Kunden, die das Lederwarengeschäft aufsuchen, würden bewusst und extra für den Laden anreisen. „Insofern sind wir vielleicht nicht so stark betroffen, wie andere.“

Der Händler ist froh, zu arbeiten und Kunden in seinem Lederwarengeschäft begrüßen zu dürfen. Aber: „Im vergangenen Jahr gab es während des Lockdowns ja Kurzarbeitergeld und Fixkostendeckung – im Endeffekt nimmt sich das wahrscheinlich nicht so viel.“ Schmidt hofft, dass bald Normalität einkehrt. „Ich wünsche mir, dass alles wieder normal ist. Nach fast zwei Jahren Corona hat man die alte Normalität ja schon fast vergessen und weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt“, sagt Enrico Schmidt.

Nach Normalität sehnt sich auch Adelin Aretz, Inhaberin vom Skandinavischen Wohndesign. Das Weihnachtsgeschäft sei gut angelaufen. „Als dann die 2G-Regelung beschlossen wurde, war das ein großer Schock“, erinnert sie sich. „Alle waren wie gehemmt, viele Menschen waren verunsichert.“ Mittlerweile habe sich alles wieder ganz gut eingependelt. „Dennoch werden wir nur die Hälfte an Verdienst haben.“

Optimistisch bleiben

Auch Aretz betont, dass vor allem die ausbleibenden Touristen ein Problem sind. Viele Stammkunden aus Berlin und Hamburg würden nicht kommen. „Viele Übernachtungsgäste haben keine Lust, sich regelmäßig testen zu lassen. Den Buchungsrückgang merken wir auch.“

Eine 2G-plus-Regelung wie in den Hotels wäre wie ein „kompletter Lockdown“, vor dem viele Angst hätten. „Keiner hat sich so wirklich vom vergangenen Lockdown erholt und wir fragen uns, wie wir uns ein Polster für Januar und Februar aufbauen können“, so die Unternehmerin. Dennoch bleibt sie optimistisch. „Jeder Tag zählt, ich freue mich über jeden Tag, den ich im Laden bin. Dafür habe ich den Laden.“

Von Katharina Ahlers