Warnemünde

Der Alte Strom in Warnemünde ist um ein Flaggschiff reicher. In einem Eckhaus mit Blick auf das Wasser eröffnete der Lila Bäcker eine Test-Filiale unter der Leitung der 32 Jahren alten Leiterin Melissa Werner. Hier bekommen die Einheimischen und Touristen nun weitaus mehr geboten als nur Brot und Brötchen. Funktioniert das Konzept in Warnemünde, sollen auch in anderen touristischen Zentren und beliebten Ostseebädern ähnliche Filialen eröffnen.

Ein Cocktail zum Kuchen

Doch was macht den Bäcker nun zum „Super-Touri-Bäcker“? Auf den ersten Blick fallen zunächst ein neues Logo, verlängerte Öffnungszeiten (täglich bis 20 Uhr, nicht mehr bis 18 Uhr) und ein modernes Design auf – ganz im maritimen Look und die Farbe Lila in einem helleren Ton. Es ist jedoch vor allem das Angebot, das sich von einem herkömmlichen Bäcker unterscheiden soll. Auf den beiden insgesamt knapp einhundert Quadratmeter großen Terrassen werden neben Rührei und Erdbeertörtchen auch Cocktails, Wein und Bier angeboten. „Das läuft super“, sagt Filialleiterin Melissa Werner. Die Kunden kaufen bei ihr Cocktails to go, die sie dann am Strand während des Sonnenuntergangs oder beim Einkaufsbummel am Alten Strom genießen.

Bäcker mit Bistro-Charakter

In den Abendstunden verwandelt sich der Bäcker in ein Bistro. Es werden unter anderem Flammkuchen und ein spezieller Burger verkauft: Ein Nostalgiebrötchen, das an die gehaltvolleren DDR-Brötchen erinnern soll, Rindfleisch und Salat, fertig ist der Bäcker-Burger. Das Unternehmen hat sich auf hungrige Strandgäste eingestellt, die in Urlaubsstimmung auch gern schon zur Mittagszeit einen Cocktail schlürfen. Das Konzept geht auf. Vergleicht Melissa Werner die Umsatzzahlen mit dem Vorjahr, macht sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht breit.

Pinsa anstatt Fischbrötchen

Auf der Speisekarte steht nun beispielsweise auch eine Pinsa. Um diese richtig zubereiten zu können, wurden Melissa Werner und ihre sechs festangestellten Kollegen speziell geschult. Der Weizen-Reis-Sauerteig-Snack mit verschiedenem Belag ist beliebt bei den Gästen – es muss ja nicht immer der Warnemünde-Fisch sein. „Unsere Gäste probieren gern etwas Neues aus und wir bekommen wirklich viel Zuspruch“, sagt die junge Chefin der Leuchtturm-Filiale. Sie arbeitet seit der Lehre in dem Unternehmen und ist mit ihm durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Nach der Insolvenz und der Kurzarbeit durch die Corona-Bestimmungen geht es nun also bergauf. Die Süd-und die Westterrasse des lilafarbenen Bäcker-Bistros sind gut gefüllt. Die einzigen ungebetenen Gäste sind ein paar Spatzen, die es auf heruntergefallene Krümel abgesehen haben und auf die die Angestellten gern verzichten würden. Die Gäste finden es „putzig“.

Unter ihnen befinden sich auch Markus Teßmann (36) und Felix Kuzniar (27) aus Berlin. Sie reisen oft in aller Herrgottsfrühe mit dem Zug nach Warnemünde. „Unser erster Gang führt uns vom Bahnhof immer hierher“, sagt Felix Kuzniar. Frühstückszeit. „Es ist recht teuer, aber es schmeckt und man wird satt. Der Preis, nun ja. . . die wollen ja auch leben und ab und zu kann man sich schon mal was leisten“, sagt er wohlwollend. „Ach, Alkohol gibt es hier jetzt auch? Interessant, aber nichts für mich. Ich vertrag’ keine Kohlensäure. Wir kommen weiterhin nur zum Frühstück. Ist aber ’ne prima Idee vom Unternehmen. Alkohol und etwas Deftiges dazu – das geht doch immer.“

Von Carolin Riemer