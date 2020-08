Warnemünde

Als es im Zuge der Corona-Pandemie auch in Deutschland zu einem Lockdown kam, war Matthias Tasler erst gar nicht klar, was dies für ihn bedeuten würde. Doch schnell wurde deutlich: So wie in dieser Zeit würde er das Ostseebad Warnemünde nicht mehr vor die Linse bekommen.

Der Drohnenfotograf präsentiert mit der OSTSEE-ZEITUNG exklusiv seine besten Aufnahmen aus dem Warnemünder Himmel.

Der Rostocker Matthias Tasler hat seine Routinen. Jeden Montag und jeden Donnerstag etwa, da fährt er zum Schwimmen nach Warnemünde ins Aja-Resort. Doch bevor der 34-Jährige dort um 7 Uhr morgens seine Runden dreht, macht er Halt bei der Esperanza-Statue auf der Mittelmole. Dort packt er seine DJI Mavic 2 Pro aus, eine Drohne mit einer 20-Megapixel-Kamera.

„Am Morgen ist noch wenig los. Da störe ich niemanden, wenn ich mit meiner Drohne durch den Himmel fliege“, sagt Tasler. Normalerweise ist es verboten, einfach so mit einer Drohne in städtischen Gebieten herumzufliegen. „Aber vor allem am Abend sieht man das in Warnemünde häufig, auch an so sensiblen Bereichen wie den Strand.“ Ohne offizielle Genehmigung kann das Fliegen einer Drohne teuer werden. „Und Strafen bis zu 7500 Euro beinhalten“, sagt Tasler.

Er selbst hat einen Drohnenführerschein gemacht und eine offizielle Genehmigung der Landesregierung. Damit darf er im gesamten MV-Gebiet Aufnahmen machen. „Ich muss das vorher nur anmelden“, sagt Tasler. Ein kurzer Anruf bei der Rostocker Verkehrszentrale reicht und dann startet er eine seiner zwei Drohnen. Mittlerweile hat er 1155 Flüge gesammelt und dabei fast 800 Kilometer zurückgelegt.

Matthias Tasler hat einfach mal draufgehalten. Warnemünde gehört zu den liebsten Motiven des Drohnen-Fotografen. Quelle: Moritz Naumann

Tasler : Warnemünde fotografiert sich am besten

Aus dem bloßen Hobby des selbsternannten Technik-Freaks ist mittlerweile sogar ein Gewerbe erwachsen. Seit 2018 gibt es seine Firma „Taslair“. Über die eigene Website bietet er Luftaufnahmen von Warnemünde und der ganzen Welt. Das Ostseebad biete jedoch seine liebsten Motive. Warum? „Ich bin ein Wassermensch. Und Warnemünde bietet eine tolle Kombination von Stadt, Strand und Meer. Es fotografiert sich einfach am besten“, sagt Tasler und lacht.

Mittlerweile hat er sich in Rostock einen Namen gemacht, wird für verschiedene Aufträge gebucht. „Meine bisherigen Auftraggeber sind Rostock Business, Scandlines, das Neptun-Hotel, der ASB, SV Warnemünde oder auch die Seenotretter.“ Besonders stolz war Tasler, als 80 000 Menschen beim Turmleuchten 2019 seine Aufnahmen von der Kopenhagen-Fähre auf der Leinwand gesehen haben. „Das war einmalig“, gesteht er.

So unberührt wie nie zuvor

Auf sozialen Medien wie Facebook oder Instagram erreicht Tasler tausende Menschen mit seinen Aufnahmen. Besonders die Corona-Krise hat dem Rostocker viel Aufmerksamkeit verschafft. „Ich wusste, das ist eine einmalige Chance. Die Landschaft, die Promenade, der Strand – Warnemünde wird vielleicht nie mehr so unberührt von Menschen sein, wie zu diesem Zeitpunkt.“

Was er auch weiß: Viele Menschen in Deutschland sehnen sich im Zuge der häuslichen Quarantäne nach Orten wie Warnemünde. Also macht Tasler so viele Aufnahmen wie er nur kann – auch mit einer 360-Grad-Kamera. Daraus hat er einen virtuellen Rundgang erstellt, in dem die Menschen ihre Sehnsucht nach dem Ostseebad am heimischen Bildschirm stillen können. „Bei den Fotos bestimme ich selber den Blickwinkel. Bei dem Rundgang können Sie selber wählen“, sagt Tasler.

Eine gelungene Partnerschaft

Mittlerweile hat der Unternehmer auch einen Partner gefunden, von dem er noch viel lernen möchte: Der renommierte Rostocker Kunstfotograf Holger Martens. Gemeinsam realisieren sie bereits verschiedene Projekte. „ Holger ist auf dem Boden der beste Fotograf, den ich kenne. Ich liefere die Aufnahmen aus der Luft“, sagt Tasler.

Wohin es mit seinem Unternehmen noch gehen soll? „Ich will erstmal mein Immobilien-Management-Studium in Berlin beenden.“ Dies absolviert der Rostocker im übrigen neben der Fotografie und der Marketingarbeit für das Immobilienunternehmen seines Vaters. Das sei zwar ziemlich viel Arbeit, aber das stört ihn nicht. Es überwiegt die Begeisterung, dass er aus seinem Hobby eine eine Berufung machen konnte. „Und dabei entdecke immer wieder neue Blickwinkel, am liebsten natürlich in Warnemünde“, sagt Tasler.

