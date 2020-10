Rostock

Verliebte Paare trauen sich was: Sie schmieden Hochzeitspläne trotz aller Unsicherheiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. „Im kommenden Jahr wird geheiratet wie verrückt“, ist Toni Greinert überzeugt. Die Rostockerin kennt sich aus: Als Hochzeitsfotografin setzt sie Brautpaare bildschön in Szene. Darüber hinaus organisiert sie den „ Wedding Bash“ – ein exklusives Hochzeitsevent, das am 25. Oktober im Warnemünder Kurhaus die neuesten Trends und beliebte Klassiker für Braut und Bräutigam vorstellt.

Wedding Bash: Das macht das Hochzeits-Event so besonders

Ganz in Weiß – so sieht die klassische Braut aus. Der Trau-Trend der Stunde aber ist grün: Immer mehr Paare sagen Ja zur Nachhaltigkeit. „Green Wedding ist absolut angesagt und wird weiter an Beliebtheit gewinnen“, sagt Toni Greinert. Deko wird nicht mehr gekauft, sondern geliehen oder selbst gebastelt. Plastik wird verbannt, Konfetti, Glitzer und Luftballons durch umweltfreundliche Alternativen ersetzt.

Da passt es ins Bild, dass immer mehr Frischvermählte Hochzeitsgarderobe, Tischschmuck und Co. nicht verstauben lassen, sondern ein zweites Leben schenken wollen. „Brautflohmärkte sind im Kommen“, sagt Greinert. Wer sich von seiner Traumrobe nicht trennen mag, für den seien Brautkleiderbälle die Chance, diese noch einmal aus dem Schrank zu holen und beim Tanz in Erinnerungen zu schwelgen.

Hochzeitsplanung in Corona-Zeiten: Das müssen Brautpaare in MV wissen

Apropos Erinnerung: Ein Hauch Nostalgie schwingt auch bei den Trends für die Hochzeitssaison 2021 mit: Vintage und Boho seien nach wie vor angesagt, berichtet Toni Greinert. Während viele Bräute gar nicht genug von Pastellfarben, Blümchenstickereien, fließenden Stoffen und verträumten Accessoires bekommen können, halten es andere Frauen lieber schlicht: „Geradlinige, feminine Schnitte sind beliebt, auch Zweiteiler und Jumpsuits sind im kommenden Jahr ein ganz großes Thema in der Brautmode.“

Wedding Bash 2020: Diese Aussteller sind dabei

Sie habe festgestellt, dass sich viele Ehefrauen in spe eher vom eigenen Geschmack als von Trends leiten lassen. „Das ist gut so. Erlaubt ist, was gefällt.“ Zusagen soll Auserwähltes aber auch dem Auserwählten. „Die Männer mischen bei der Hochzeitsorganisation immer mehr mit. An ihnen wird nicht mehr vorbeigeplant“, sagt Greinert.

Gefälliges für Sie und Ihn wollen die „ Wedding Bash“-Aussteller präsentieren: Konditorin, Floristin, DJ, Barbier – insgesamt 32 Dienstleister verschiedenster Branchen reisen aus allen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns nach Warnemünde, um Heiratswillige zu inspirieren. Mit dabei sind „Herzensmenschen aus dem vergangenen Jahr“ , sagt Greinert. Dazu zählt zum Beispiel Melanie Schmidt vom Rostocker Concept-Store „Bride Stories“ oder die Broderstorferin Nadine Schwark, die Deko mittels Lasertechnik herstellt.

Das Gros der Aussteller aber ist erstmals dabei. „Ich will Start-ups und noch nicht so bekannten Unternehmen die Chance bieten, sich zu präsentieren und miteinander zu vernetzen“, betont Toni Greinert. Die Hochzeitsbranche kann im Corona-Jahr jede Hilfe gebrauchen. Gerade zu Beginn des Jahres „ging für Dienstleister wie DJs und Caterer gar nichts“, sagt Greinert, „Ich habe mir große Sorgen gemacht, ob es jeder meiner Aussteller durch die Krise schafft.“

Zum Glück unbegründet: Die von ihr gebuchten Unternehmer seien „mit einem blauen Auge davongekommen oder sogar gestärkt aus der Krise“ hervorgegangen. „Als Kreativbranche sind wir flexibel, suchen uns Nischen, wenn’s nötig wird und sind es gewohnt, auch mal Durststrecken durchzustehen.“

Hochzeitsmesse Wedding Bash: OZ verlost Freikarten

Anpassungsfähig haben sich auch Brautpaare gezeigt. Viele hätten in diesem Jahr – gezwungenermaßen oder aus freien Stücken – auf ausschweifende Feste verzichtet, nicht aber aufs Ja-Sagen. „Mikrohochzeiten sind angesagt: Das Paar lässt sich ganz intim im kleinen Kreis im Standesamt trauen. Die große Sause folgt dann im nächsten Jahr“, erklärt Toni Greinert.

Ideen, mit denen solche Partys noch schöner werden, soll der „ Wedding Bash“ liefern. Toni Greinert legt Wert darauf, dass sich Besucher und Aussteller bei der Messe zugleich sicher und wohlfühlen können. Breite Wege zwischen den Ständen, kostenlose Mundschutzmasken, Desinfektionsmittelspender und begrenzte Teilnehmerzahlen bei Workshops wie Handlettering sollen das garantieren.

Der Veranstalterin spielt dabei das Konzept des „ Wedding Bash“ in die Karten: Statt einer überlaufenden Messe mit Mainstream-Ware will sie Gästen Handverlesenes in entspannter Atmosphäre bieten. Das Motto: „Klein aber fein“.

Win-win beim „ Wedding Bash“

Bei der „Wedding-Bash“-Premiere im vergangenen Jahr schlenderten rund 300 Besucher durchs Kurhaus. Überschaubar im Vergleich zu großen Hochzeitsmessen. Doch genau das habe sich ausgezahlt, erklärt Greinert. „Die Besucher mussten sich nicht drängeln, konnten sich in aller Ruhe beraten lassen.“ Ein Gewinn für beide Seiten: Paare hatten die Chance, mit Muße auszuwählen, was zu ihnen passt. Für die Aussteller hätten sich aus nahezu allen Gesprächen Aufträge ergeben, freut sich die Organisatorin. Ein Erfolg, den Toni Greinert und ihre Mitstreiter am 25. Oktober gern wiederholen möchten –beim zweiten „ Wedding Bash“.

Wedding Bash, am 25. Oktober von 10-17 Uhr im Kurhaus Warnemünde, Eintritt 8 Euro (ab 16 Uhr kostenfrei)

Von Antje Bernstein