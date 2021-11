Warnemünde

Erst waren es 12 000, dann 20 000 – am Ende brachte das Warnemünder Spendenkonzert für die Opfer der Flutkatastrophe in Westdeutschland ganze 30 000 Euro. Mit dieser Summe im Gepäck sind Musiker Ola Van Sander und Mitstreiter Bernd Raddatz in die Krisenregion gefahren. Was sie dabei erlebt haben und wer von dem Geld profitiert, haben sie der OSTSEE-ZEITUNG erzählt.

Es sei immer das Ziel gewesen, die Spenden direkt Betroffenen in der Region zugutekommen zu lassen – im Bestfall einer gebeutelten Kultureinrichtung. Über Kontakte zu Musikerkollegen und Bekannte in die Region stießen Van Sander und Raddatz auf die Wasserburg Satzvey in der Eifel. „Es war schwer, Kontakt aufzunehmen, da Telefone in der Region noch nicht funktionieren. Ich habe dann die Handynummer des Grafen herausbekommen und ihn kontaktiert“, sagt Raddatz.

Zehn Tage für ein Spendenkonzert

Am vergangenen Sonntag machten beide sich auf den Weg. Der in einem Tal gelegene Ort sei für Fahrzeuge noch nicht erreichbar. „Das war erschreckend. Die Brücken sind alle noch zerstört. 70 Häuser sind noch nicht bewohnbar. Viele leben noch in Containern“, schildert Raddatz seine Eindrücke.

Im August sind 1000 Besucher in den Kurhausgarten gekommen, um Bands wie Bad Penny, Five Men on the Rocks, Max Zeug, Biest of Bourbon oder Jackbeat zu sehen. Der Anlass: Man wollte die Opfer der Flutkatastrophe unterstützen. Das Engagement war beispiellos. Van Sander hatte mit verschiedenen Mitstreitern innerhalb von knapp zehn Tagen Musiker, Veranstalter und Techniker zusammengetrommelt und mit ihnen ein fünfstündiges Konzert auf die Beine gestellt.

Fluten aus allen Richtungen

Dabei wurden allein in den Spendenboxen im Laufe des Abends 7000 Euro gesammelt. Das Spendenkonto ließ man im Anschluss weiter offen – und das sollte sich lohnen. Denn neben lokalen Vereinen wie dem Förderverein Leuchtturm Warnemünde spendeten auch Unternehmen und Privatpersonen eifrig weiter, so dass schließlich stolze 30 000 Euro zusammengekommen sind, die Van Sander und Bernd Raddatz übergeben konnten.

In der Krisenregion treffen er und Raddatz auf die Betreiber der Burg und die Bürgermeisterin Heike Waßenhoven, die den Rostockern detailliert die Ereignisse um den 14. Juli schildert. „Nach tagelangen Regenfällen wurden wir von allen Seiten des Ortes regelrecht mit Wasser geflutet. Unser eigentlich kleiner Veybach war zu einem reißenden Strom geworden“, sagt Waßenhoven. Keiner habe mehr die Möglichkeit gehabt, die Häuser zu verlassen. Evakuierung war für viele nicht mehr möglich.

Zusammenhalt in der Krise

Erst am nächsten Morgen sei das Ausmaß der Katastrophe wirklich deutlich geworden. „Autos lagen übereinander und verkeilt ineinander. Mauern waren weggerissen, Häuser und Straßen unterspült. Das Dorf stand bis zu 1,80 Meter unter Wasser.“ Über zwei Wochen gab es keinen Strom und damit keine oder nur geringfügige Möglichkeiten, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten.

„Eines hat uns die Krise aber gezeigt: Der ganze Ort hat zusammengehalten und lässt sich auch von dieser schweren Katastrophe nicht unterkriegen“, sagt Waßenhoven. Eine große Hilfe seien darüber hinaus die zahlreichen Spendeninitiativen wie jene der Rostocker gewesen. „Wirklich überrascht waren sie, dass es eine solch große Solidarität aus dem Osten für den Westen gibt“, sagt Van Sander.

Ein Benefizkonzert auf der Burg

Da die Burg Satzvey gut versichert war, wollte diese die 30 000 Euro nicht annehmen. Vor Ort einigte man sich, dass die Bürgermeisterin die Verteilung der Spenden direkt übernimmt. „Nächste Woche bekommen wir eine Liste mit den Familien, die diese dann erhalten“, sagt Raddatz. Und auch ein großer Wunsch der beteiligten Musiker wird sich erfüllen: „Im Mai spielen wir dann auf der Burg zwei Benefizkonzerte“, sagt Van Sander begeistert. Dabei sein werden Five Men on the Rocks, Bad Penny, Jackbeat und Max Zeug.

