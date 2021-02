Seit fünf Jahren lebt Johannes Weber in Warnemünde und seit Februar ist er zudem der neue Küster der hiesigen evangelischen Kirchengemeinde. Damit trägt er die Verantwortung für einen der größten Schlüssel im Ostseebad.

Johannes Weber hat seit dem 1. Februar den Schlüssel für die Warnemünder Kirche. So lange er körperlich und geistig dazu fähig ist, will er alles dafür tun, dass die Leute gerne in die Kirche kommen. Quelle: Moritz Naumann