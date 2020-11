Warnemünde: Ortsbeiratssitzung fällt aus

Warnemünde

Die außerplanmäßige Sitzung des Ortsbeirats Warnemünde und Diedrichshagen fällt aus. Ursprünglich sollte am heutigen Donnerstag, 18.30 Uhr, ein neuer Vorsitzender sowie ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt werden. „Krankheitsbedingt oder durch andere terminliche Umstände sind so viele Mitglieder verhindert, dass wir nicht beschlussfähig sind“, erklärt der erste Stellvertreter Stephan Porst (Grüne), der die vergangene Ortsbeiratssitzung kommissarisch leitete.

Einen Ersatztermin für die Wahl gibt es noch nicht. „Wir sind aufgrund der Corona-Situation aktuell räumlich sehr eingeschränkt und müssen gucken, was das Ortsamt da möglich macht“, so Porst. „Wenn der Termin aber zu nah an der nächsten regulären Sitzung am 8. Dezember wäre, ergibt eine Sondersitzung keinen Sinn. Dann können wir das auch bei der kommenden Ortsbeiratssitzung machen.“

Anzeige

Der bisherige Vorsitzende Werner Fischer (Linke) legte Ende Oktober mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder.

Lesen Sie auch

Von Katharina Ahlers