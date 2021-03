Markgrafenheide

Sie verwalten ein rares Gut in Rostocks Norden: Parkplätze. Die Familie Bauer ist seit 1928 in Rostock und Umgebung im Straßenbau tätig und vor etwa 15 Jahren in das Geschäft mit dem ruhenden Verkehr eingestiegen. Vater Rainer und Sohn Robert Bauer wissen mittlerweile ganz genau, wann es sich lohnt, Knöllchen zu verteilen. Darüber hinaus haben sie eine ganz eigene Meinung zum angestrebten Mobilitätskonzept der Hanse- und Universitätsstadt.

„Bei den ersten Sonnenstrahlen gehen die Menschen in die Kleingärten und erst danach kommen sie wieder an den Strand“, sagt Rainer Bauer, während er gemeinsam mit seinem Sohn Robert über den im Bau befindlichen Parkplatz Stubbenwiese in Markgrafenheide wandert. Es bleibe also noch etwas Zeit, um diesen wieder richtig herzurichten.

15 Jahre Flugsand

Erst vor Kurzem hat die VIP-Parking-Firma der Bauers wieder den Zuschlag für die Pacht der Stubbenwiese erhalten. Daher lege man sich nun auch noch etwas mehr ins Zeug, um diesen wieder für die kommenden Jahre vernünftig herzurichten. „Zwar machen wir jedes Jahr zwei Mal eine Oberflächensanierung, da sich auf dem Grund immer wieder Schlaglöcher bilden, aber in diesem Jahr tragen wir den Flugsand der letzten 15 Jahre einmal gründlich ab“, sagt Robert Bauer. Außerdem neu: Eine Höhenbegrenzung an der Ein- und der Ausfahrt des Parkplatzes wird künftig die Einfahrt von Wohnmobilen verhindern.

Robert Bauer ist mittlerweile hauptverantwortlich für die Geschicke von etwa 2000 Parkplätzen. Nach und nach wolle sein 60 Jahre alter Vater die Geschäfte auf seinen Sohn übertragen. „Statt in der Kita bin ich am Buchhaltertisch der Firma groß geworden“, sagt Robert Bauer und lacht. Die Parkplatzfirma VIP Parking verwaltet neben der Stubbenwiese auch den Parkplatz Sonnenstrand zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide, den Parkplatz am Ortseingang Stadtautobahn von Warnemünde und einem weiteren in Rerik.

Knöllchenkunde und Diebstahlversuche

Neben den Einnahmen durch die Parktickets sind Knöllchen das Geschäft der Firma. Und dabei spielen die Erfahrungswerte der Bauers eine große Rolle. „In der Hochsaison verteilen wir zwischen 8 und 16 Uhr kaum Strafzettel“, sagt Rainer Bauer. Oft lohnen sich die Kontrollgänge des Platzwartes erst danach. „Tatsächlich kommt ein Großteil der Einnahmen durch Knöllchen in den Wintermonaten zustande – nämlich dann, wenn die Parkenden nicht damit rechnen, dass kontrolliert wird“, sagt Robert Bauer.

Immer wieder werden auch die Parkscheinautomaten das Ziel von Dieben. „Wir haben schon alles gehabt. Es wurde versucht, die Automaten zu sprengen oder sie mit Autos aus dem Fundament zu hebeln.“ Da die modernen Einrichtungen jedoch vielfach gesichert und stahlverstärkt sind, kommen Diebe nur äußerst selten an die begehrte Geldkassette im Inneren. „Wir haben schon mal einen Automaten aus der Warnow gezogen. Das Geld war zum Glück noch drin“, sagt Robert Bauer.

Park & Ride nicht rentabel?

Mit der langjährigen Erfahrung im Familienunternehmen hat Firmengründer Rainer Bauer eine ganz eigene Meinung zu den Mobilitätsplänen der Stadt entwickelt. Diese will in den kommenden Jahren an den Ortseingängen und der Mittelmole von Warnemünde Parkpaletten bauen. Besucher sollen dann nicht mehr mit dem Auto ins Zentrum des Ostseebades gelangen, sondern von den Parkplätzen an den Ortseingängen über Elektrobusse an Strand und Kirchenplatz gebracht werden.

Rainer Bauer hält davon nichts, denn Kosten und Ertrag der Maßnahme würden nicht in einem angemessenen Verhältnis stehen. „Wir sehen es ja selbst. Die Parkplätze in Warnemünde sind an maximal zehn Tagen im Jahr voll belegt. Das rentiert sich unter der Berücksichtigung von Wartung und Pflege nur, wenn auch die Anwohner und Gewerbetreibenden ganzjährig dieses System nutzen“, sagt der 60-Jährige.

Kleinbusse mit Kapazitätsproblem?

Darüber hinaus bedenke man in dieser Planung nicht, was die Bedürfnisse der Klientel sind, die in Warnemünde Urlaub machen. „Die Menschen wollen an den Strand, und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Familie mit mehreren Kindern und vollen Taschen gerne in einen engen Kleinbus umsteigt, um das Ziel zu erreichen.“

Bauer sieht außerdem ein Kapazitätsproblem in den aktuellen Plänen. „Nur mal angenommen: An einem Sonnentag ziehen auf einmal dicke Wolken auf und Tausende wollen plötzlich vom Strand zurück zum Parkplatz. Für eine solche Situation hat das Park-&-Ride-System mit den Kleinbussen doch gar keine Kapazitäten.“ Es drohe dann demnach noch mehr Chaos im Zentrum und steigende Unzufriedenheit bei den Besuchern, als es zu den Stoßzeiten im Moment der Fall wäre.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bauers pro Dünenparkhaus

Er bringt nochmal eine Idee ins Spiel, die in Warnemünde bereits mehrfach kontrovers diskutiert wurde: ein Parkhaus unter den Dünen. „So könnten die Menschen in Strandnähe parken. Man könnte zwischen dem Hotel Neptun und dem Leuchtturm auf zwei Ebenen bis zu 800 Parkplätze unter der Seestraße und den Dünen schaffen“, rechnet der erfahrene Straßenbauer vor. Damit würde man den Parkplatzsuchverkehr im Zentrum eliminieren und den Ansprüchen der Urlaubs- und Besucherklientel an Warnemünde gerecht werden.

Von Moritz Naumann