Warnemünde

In einem Schließfach am Warnemünder Bahnhof sind am Sonntag 16 Gemälde gefunden worden. Ob sie von Diebstählen stammen, ist bislang noch nicht klar. Wie die Polizei mitteilt, wird nun dazu ermittelt.

Bei den Bildern handelt es sich um unterschiedliche Motive, deren Herkunft und Wert noch unbekannt sind. Ebenso unklar ist, wer der vermeintliche Besitzer ist, da das Schließfach niemandem zugeordnet werden konnte.

Seit dem 6. Oktober war es belegt gewesen. Da die Nutzungsdauer mittlerweile überschritten worden war, öffnete es am Wochenende eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Darin fand sie einen blauen Sack, in dem neben Kleidungsstücken auch die besagten Gemälde waren.

Von OZ