Warnemünde

Auf dem Warnemünder Kirchenplatz ist ein Benzinkanister gefunden worden. Nach Angaben einer Sprecherin entdeckte eine Streife am Sonntagabend gegen 21 Uhr den pinkfarbenen Behälter und stellte ihn sicher. Er war gefüllt und mit einem Küchentuch dafür vorbereitet, als Brandsatz verwendet zu werden.

Eine sofort eingesetzte Fahndung hat keine Hinweise auf den Besitzer ergeben. Weil der Verdacht besteht, dass hier eine schwere Brandstiftung geplant war, hat die Kriminalpolizeiinspektion Rostock die Ermittlungen übernommen. Diese erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat in den Abendstunden des 10. Aprils Personen mit einem pinken Kanister in Warnemünde wahrgenommen? Hinweise können telefonisch unter 038208 888 2222, per Internetwache unter oder in jeder Polizeidienststelle gegeben werden.

Von OZ