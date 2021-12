Rostock

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und viele Menschen wünschen sich ein klassisches Weihnachtsessen. Wer aufgrund von Corona-Beschränkungen weder im Restaurant speisen noch viel Zeit in der Küche verbringen möchte, kann sich das Festessen vom Restaurant auch nach Hause holen. „Wir bieten ,Ente außer Haus’ an“, versichert Michael Brügmann, der unter anderem das „Carls“ und das „Fabelhaft“ in der Warnemünder Mühlenstraße betreibt. Das Festmahl für zwei Personen kostet 47,90 Euro – inklusive Beilagen.

Abholen können sich die Gäste ihre Bestellungen im Restaurant „Fabelhaft“. Brügmann und sein Team wünschen sich etwas Vorlauf, um Wartezeiten zu vermeiden und besser planen zu können. „Wir haben aber genug Enten vorrätig“, versichert er. Der Grund: Durch die 2G-plus-Regelung in Restaurants fällt das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr kleiner aus. „Normalerweise haben wir zu Weihnachten an allen Tagen jeweils 100 Plätze in drei Durchgängen. Nun sind es insgesamt 100“, bedauert er. Und so können Kurzentschlossene auch noch Plätze für einen Besuch im Restaurant reservieren.

Speisen warm und kalt

Für die Abholung werde ein Termin vereinbart. „Wir sind mittlerweile geübt im Außer-Haus-Geschäft. Ich empfehle, es erst kurz vor dem Servieren frisch gekocht abzuholen. Wir packen das schön ein und dann hat es gute Qualität“, so der Chef.

Das Weihnachtsessen vom Restaurant „Herberts“ kann man sich auch zum Aufwärmen für zu Hause abholen – an Guidos Fischkutter bei Torsten Schlutow am Alten Strom. Quelle: Ove Arscholl

Das Restaurant „Herberts“ am Strom hat aufgrund der aktuellen Lage derzeit geschlossen. Weihnachtsessen gibt es dennoch. „Wir wären am 25. oder 26. eigentlich ausgebucht gewesen“, betont Restaurantleiterin Daniela Olschewski. „Die ganze Ware ist weggefroren, wir haben viel Vorrat.“ Aufgrund der starken Nachfrage im vergangenen Jahr bietet das Team diese Ware nun erneut für zu Hause an. „Kunden können mit einem Tag Vorlauf bei uns bestellen – persönlich, per Mail oder telefonisch – und sich das Essen dann an unserem Kutter am Strom abholen.“

Gemeint ist „Guidos Fischkutter“. Dort geben die Mitarbeiter seit Mittwoch halbe Enten oder Gänsebrust, Rotkohl und Klöße aus. Die Speisen sind kalt. „Alles ist vorgegart und die Kunden bekommen eine genaue Kochanleitung mit, in der genau erklärt ist, wie das Menü zubereitet werden muss“, so Olschewski. „Wenn Klöße oder Ente mehrfach erwärmt werden, führt das nur zu einem Qualitätsverlust.“

Wenig Aufwand für Gäste

Eine Kochanleitung bekommen auch diejenigen, die ihr Festmahl in diesem Jahr vom Restaurant „Wenzel Prager Bierstuben“ kochen lassen. Unter dem Motto „Adventsessen für daheim“ werden unter anderem Rouladen, Gänsekeulen, Kartoffelknödel und Rotkohl angeboten. Die Gerichte werden vorbereitet, gekocht und vakuumiert und sollen so lange haltbar bleiben. Online weisen die Verantwortlichen auf eine zweitägige Vorbestellfrist hin, abgeholt werden kann das Essen bis zum 23. Dezember. „Die meisten Bestellungen haben wir direkt für den 23. erhalten“, sagt Oberkellner Andreas Möckel. Noch gebe es viele Kapazitäten. „Die Nachfrage ist okay, aber wir werden nicht überrannt.“

Im Restaurant „Wenzel Prager Bierstuben“ gibt es den Weihnachtsbraten, den Oberkellner Andreas Möckel hier präsentiert, auch zum Mitnehmen. Quelle: Ove Arscholl

Zu Hause müssen die Gänsekeulen mit dem Sud aus dem Vakuumbeutel nur noch in eine Auflaufform gegeben werden und eine halbe Stunde gebraten werden. Der Rotkohl kommt aus dem Schlauch und wird im Kochtopf erhitzt.

Bestellungen noch bis Sonntag möglich

„Auf diese Weise bekommt man ohne viel Stress und ohne großen Aufwand ein Weihnachtsessen mit Restaurantqualität“, weiß auch Alexander Soyk, Inhaber vom Hotel Ostseeland in Diedrichshagen. Das hauseigene Restaurant bietet ebenfalls einen Entenbraten für zu Hause. „Am 25. und 26. haben wir schon sehr viele Bestellungen, da wird es eng“. Viele Stammkunden hätten bereits im Oktober bestellt.

Am Sonntag sei nun Annahmeschluss, abgeholt werden müsse die Ware dann am 24. Dezember. „Bestellt wird sowohl für kleine Gruppen, Pärchen, aber auch von größeren Runden“, so Soyk.

Auch vegetarisch und vegan

Ein vegetarisches Weihnachtsmenü gibt es unter anderem in „Zuiis Restaurant“ im Ostseebad. So wird neben den Weihnachtsklassikern auch Veganes Stroganoff aus Seitan angeboten, als Vorspeise gibt es neben Brotsalat mit Wildschinken zudem eine Maronen-Cremesuppe. „Liefern wird Weihnachten schwierig“, sagt Chefin Shu Yi Ngee. „Abholen ist aber möglich. Gerade in der aktuellen Zeit wird viel bestellt. Nicht nur zu Weihnachten.“

Die Gastronomin würde sich über zeitnahe Vorbestellungen freuen. „Wir bereiten uns aber so vor, dass Gäste auch spontan kommen und sich was für zu Hause mitnehmen können.“

Weitere Restaurants (Auswahl) Neben den Warnemünder Gastronomen bieten auch zahlreiche Restaurants in der Rostocker Innenstadt ein „Weihnachtsessen für Zuhause“ an. Unter anderem gibt es ein Vier-Gänge-Menü bei der „Grünen Kombüse“ in der Grubenstraße – und das völlig fleischfrei. Gekocht wird unter anderem ein Möhren-Ingwer-Süppchen mit gegrilltem Zimt-Apfel sowie eine gefüllte Saitanroulade mit brauner Sauce, Kartoffel-Steinpilzklößchen und Rotkohl. Vorbestellungen nimmt das Restaurant unter 0381/21 08 18 32 entgegen, die Menüs können am 25. und 26. Dezember abgeholt werden. Heiligabend hat das Restaurant geschlossen. Am Hopfenmarkt bieten das Steakhouse Leon’s sowie der Hopfenkeller ihre Weihnachtsmenüs ebenfalls zum Mitnehmen an. Die Nachfrage, so Chef Dittmar Birkhahn sei hoch, alleine am Dienstag seien 18 Enten herausgegeben worden. Mit etwas Wartezeit können auch Kurzentschlossene spontan vorbeikommen. Birkhahn weist darauf hin, dass an den Feiertagen auch noch Plätze im Restaurant frei sind. Der „Blaue Esel“ in der Eselflöterstraße bietet Ente, Rotkohl und Klöße „to go“ an, außerdem ein extra für Weihnachten kreiertes Dessert. Anders als im vergangenen Jahr werden die Speisen nicht im Vakuumbeutel zum späteren Verzehr angeboten, sondern warm für den zeitnahen Verzehr. Bestellungen sind bis zum 23. Dezember möglich, Abholung am 25. oder 26. Dezember nur im Zeitraum zwischen 17 und 17.30 Uhr. Am 24. Dezember hat das Restaurant geschlossen.

Von Katharina Ahlers