Warnemünde

Was Bund und Land vor der Küste von Warnemünde vorhaben, klingt wie aus einem Katalog der Superlative: weltweit einzigartiges Projekt, neues Wahrzeichen für Rostock, technologisches Alleinstellungsmerkmal, ein Reallabor vor den Toren der Hansestadt, hoch bezahlte Jobs. Zehn Kilometer vor der Küste von Warnemünde soll ein Nationales Testfeld für Offshore Windenergie entstehen. Bis zu 300 Meter hohe Windkraftanlagen sind auf der Ostsee ab 2026 dann theoretisch möglich – wenn sich die Pläne verwirklichen wie geplant.

Um sich anzuschauen, wo dieses Feld einmal entstehen könnte, hat die Stiftung Offshore Windenergie am Mittwoch einen Ausflug zur Testfeldfläche mit Branchenvertretern, Experten und Vertretern aus der Hansestadt unternommen. Zehn Kilometer vor dem Ostseebad wirkt der Ort winzig. Einzig den Hafen mit seinen Kränen und dem Kraftwerk kann man von dort aus mit bloßem Auge erkennen.

Windräder könnten 180 000 Haushalte im Jahr versorgen

„Es bleibt uns in Sachen Klimawandel nicht viel Zeit. Ohne Windenergie auf See sind die nationalen und europäischen Klimaschutzziele nicht einzuhalten“, betont Karina Würz, seit 1. August Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie. Sie rechnet vor: Eine Offshore-Windenergieanlage mit 10 Watt kann Strom für 10 000 Haushalte produzieren. Auf dem Testfeld sind allerdings etwa 170 Mega Watt geplant – damit wäre der Jahresbedarf von bis zu 180 000 Haushalten gedeckt.

Was die Windkraftanlagen und ihre Höhe betrifft, sieht es derzeit nach einer Mischung verschiedener Anlagetypen aus. Vereinzelt könnten die Windräder eine 300 Meter Höhe erreichen. Wie viele es werden, ist noch nicht klar, aber zwischen neun und 12 sollen es auf dem etwa 15 Quadratkilometer großen Testfeld sein, sagt Karina Würz. Daneben sei zu einem späteren Zeitpunkt noch ein kommerzielles Feld geplant, das ein Betreiber übernehmen soll. Bei diesem Thema seien die Diskussionen allerdings noch nicht beendet, sagt Projektleiterin Stephanie Wehkamp. Nach ihrer Einschätzung könnten hier noch einmal neun bis zwölf Windräder dazukommen.

Rostock will bis 2035 CO-2 neutral sein

Warum fiel die Wahl auf Rostock? „Hier könnte etwas ganz Neues entstehen, das es weltweit kein zweites Mal gibt. Außerdem wird ja noch das Ocean Technology Center errichtet, das Unterwassertestfeld könnte direkt daneben liegen. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal und ein Anziehungspunkt für Unternehmen und Forscher – quasi Energiewende made in MV“, schwärmt Andree Iffländer, Vereinsvorstand des Windenergy Network, von den Möglichkeiten. Zudem habe sich Rostock ja das Ziel gesetzt, bis 2035 CO2-neutral zu sein und wolle Wasserstoffregion werden.

Die Reaktionen im Rathaus der Hansestadt auf das Megaprojekt auf der Ostsee sind verhaltener formuliert. Grundsätzlich stehe die Universitätsstadt zur Entwicklung der Energiewende und gestalte diese auch aktiv mit, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Es müsse aber ein Gleichgewicht hergestellt sein. Bevor sich die Stadt zum Projekt „Nationales Testfeld Offshore-Windenergie“ am Standort Warnemünde positioniere, erwartet Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen von der Landesregierung die Klärung noch offener Fragen.

Beispielsweise welche Kompensationsmaßnahmen für Rostock konkret möglich sind und ob die Stadt als betroffene Kommune an den Steuereinnahmen beteiligt werden könnte. Weitere Sorgen: Die Touristen und Einwohner könnten sich durch die Windkraftanlagen am Horizont gestört fühlen.

Megaprojekt für die Forschung Das Nationale Testfeld vor Warnemünde soll auch Innovationen und Forschung einen großen Raum geben. Das, was normalerweise an Offshore-Anlagen im laufenden Betrieb nicht möglich ist, ist hier fest eingeplant. Die Begleitforschung kann laut Stiftung Offshore Windenergie in verschiedenste Bereiche ausgedehnt werden. So ist ein Umweltmonitoring möglich, logistische Systeme und Rettungskonzepte können erforscht werden. Auch Projekte wie Aquakulturen vor dem Windpark seien denkbar. In Belgien gebe es solche Kooperationen mit der Fischerei bereits. Mit Videos, Blogs, Ausstellungen, Webseiten, Workshops und Bürgerveranstaltungen will die Stiftung die Bevölkerung und lokale Akteure über das Megaprojekt, das zu 90 Prozent über das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, informieren.

Tourismusdirektor Matthias Fromm war am Mittwoch auf der Schiffsfahrt persönlich dabei und betont: „Ich bin von Anfang an ein kritischer Begleiter des Projekts. Ich verschließe mich der Energiewende jedoch nicht. Wir haben hier aber eines der schönsten Segelreviere und viel unberührte Natur. Das sind Hauptbuchungsgründe für unsere Gäste und das wollen wir bewahren. Wir müssen hier allen gerecht werden, vom Fischer bis zum Segler.“ Er könne sich allerdings vorstellen, dass, ähnlich wie an der Nordsee, Ausflugsfahrten und Angebote rund um das Offshore-Testfeld neue Angebote für Touristen sein könnten. Auf Helgoland habe man damit beispielsweise sehr gute Erfahrungen gemacht.

Segler fürchten das Aus für Olympia-Bewerbungen

Gegenwind bekommt das Offshore-Vorhaben von den Warnemünder Seglern. Hans-Jürgen Bohn vom Warnemünder Segel-Club sagt: „Ich bin strikt dagegen. Dann können wir keinen einzigen Segelwettbewerb mehr machen. Auch Olympiabewerbungen sind dann passé. Dabei ist völlig egal, wie groß das Gebiet wird. Schon ein einziges Windrad auf dem Wasser, in der Windrichtung wie geplant, führt dabei zu Turbulenzen und Verwirbelungen auf See und es ist kein faires Segeln mehr möglich.“ Eine Katastrophe für die Segler. Der Mit-Koordinator der Warnemünder Woche erklärt, an anderer Stelle, wo nicht die Hauptwindrichtung Nordwest betroffen sei, gebe es alternative, bessere Standorte.

Wolfgang Nitzsche (Linke), Ortsbeiratsvorsitzender in Warnemünde, wiederum sagt, er sei ein Freund solcher Anlagen. „Wenn wir von der Kohle weg wollen, geht das nur durch andere Möglichkeiten wie Offshore-Projekte. Es ist eine Innovation.“ Er weiß aber auch, dass in Warnemünde die Meinungen darüber auseinander gehen.

Konflikt mit dem Hafen scheint gelöst

Dass das Vorhaben des Bundes in der Stadt eine Menge Ängste und Skepsis auslöst, darauf ist die Stiftung bereits eingestellt. Die letzten anderthalb Jahre war es zu einem Stillstand gekommen, weil die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes interveniert hatte. „Es gab einen Nutzungskonflikt mit dem Hafen. Die Ansteuerung des Rostocker Hafens wurde als problematisch eingestuft“, berichtet Geschäftsführerin Würz.

Mehrere Gutachten wurden in Auftrag gegeben und im April habe man sich auf eine Fläche für das Testfeld einigen können, sodass auch die geplante Seekanalvertiefung problemlos erfolgen könne. Die Offshore-Testfläche hat sich dadurch verkleinert.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um alle Beteiligten ins Boot zu holen, seien nun Bürgerdialoge geplant, sagt Karina Würz. Dabei soll nun zunehmend die lokale Bevölkerung sowie Industrie stark eingebunden werden. Frühestens 2026 könne mit dem Bau und der Netzanbindung des Testfeldes begonnen werden.

Von Virginie Wolfram