Warnemünde

Zu einer großen Suchaktion mit Hubschrauber und mehreren Booten ist es am Freitagabend in Warnemünde gekommen. Ein 21-Jähriger wollte laut Polizei am Abend von einem Aufgang zum nächsten schwimmen, war dort aber nicht wie besprochen angekommen. Wenig später stellte sich heraus: Der junge Mann, ein Auswärtiger, hatte sich offenbar verwirrt. Er wurde leicht entkräftet in Badehose am Bahnhof angetroffen.

Die Wasserwacht hatte zuvor alle Badegäste aufgefordert, die Ostsee zu verlassen. Flaggen signalisierten das Badeverbot. Gegen 19 Uhr konnte der Einsatz dann beendet werden. Gestartet war der junge Mann in Höhe Stoltera. Warum er dann so weit – bis zur Mole – schwamm, ist noch unklar.

Von OZ