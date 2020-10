Warnemünde

Seit etwa knapp zwei Wochen zieht ein junger Seehund-Heuler, der von den Forschern der Robbenstation auf den Namen Oskar getauft wurde, die Aufmerksamkeit der Touristen und Anwohner von Warnemünde und Hohe Düne auf sich. So wurde das junge Tier bereits auf den Felsen der West- und auch Ostmole gesichtet. Die Ostsee-Zeitung hat den jungen Heuler gemeinsam mit Tamara Heinrich, Forscherin am Marine-Science-Center, fiktiv getroffen, um ihn nach dem Leben an Rostocks Küste zu befragen.

Hallo Oskar, wie geht es dir?

Oskar: Ahoi, ich bin ganz schön erschöpft. Ich habe gerade meinen Fellwechsel hinter mir, bin ständig auf der Suche nach Heringen, Dorschen und Plattfischen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen wie anstrengend es ist, sich die Winterfettschicht anzufuttern. Da brauch ich auch mal eine Verschnaufpause.

Heinrich: Tatsächlich finden junge Seehunde rund um den Seekanal und die Ostseeküste gute Bedingungen vor. Im Hafenbecken ist viel Nahrung vorhanden. Und die brauchen sie auch. Für den Winter müssen die Tiere viel fressen, damit ihre Fettschicht auf drei bis vier Zentimeter anwächst.

Und nun erholst du dich auf den Felsen der Mole? Sieht unbequem aus.

Oskar: Ach was. Ich hab genug Polster. Und am Strand hätte ich definitiv keine Ruhe. Denn selbst hier auf den Felsen der Mole gibt es viele Menschen, die mir zu nahe kommen. Ich will mich einfach nur ausruhen und brauche keine Hilfe.

Heinrich: Wir hatten in den letzten Tagen vielfach Anrufe von Menschen bekommen, die sich um deinen Zustand gesorgt haben.

Oskar: Warum? Nur weil ich hier so alleine liege, heißt das nicht, dass es mir schlecht geht. Ich bin Einzelgänger und alt genug, um auf eigenen Flossen zu stehen.

Wie alt bist du denn? Und wo kommst du her?

Oskar: Ich bin jetzt knapp vier Monate alt und ein geborener Rostocker.

Und wo ist deine Familie?

Oskar: Mein Vater hat sich nach der Fortpflanzung direkt aus dem Staub gemacht. Meine Mutter ist vermutlich gerade auf der Jagd. Wir haben ein gutes Verhältnis, doch ich bin schon jetzt nicht mehr auf sie angewiesen. Bereits nach sechs Wochen war ich entwöhnt und versuche nun hier die Region zu erkunden und herauszufinden, wo die besten Stellen sind, an denen ich viel Fisch finde, wo ich mich ausruhen kann und wo es zu gefährlich für mich ist.

Heinrich: Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dass die Seehund-Population an unserer Küste steigt. Das liegt auch daran, dass in den skandinavischen Ländern sehr gute Bedingungen herrschen und die Seehunde sich von dort in andere Regionen ausbreiten. Ein Problem ist jedoch, dass sie hier kaum Liegeflächen finden, an denen sie in Ruhe gelassen werden.

Oskar: Deswegen erkunden ich und meine Artgenossen bereits die Flüsse in der Region. Dort finden wir oft mehr Ruhe und Schutz als an den Stränden. Aber da sind oft die Jagdbedingungen nicht so gut und wir suchen dann den Weg zurück ins Meer und gegebenenfalls in andere Regionen.

Das MSC und Meldung von Tieren Sollten Sie einen offensichtlich kranken Seehund an der Küste entdecken, können Sie das Tier beim Deutschen Meeresmuseum Stralsund unter der Telefonnummer 038 31 / 26 50 33 33 melden. Auch die Tierrettung der Feuerwehr kann man gegebenenfalls kontaktieren. Tamara Heinrich ist 32 Jahre alt und erforscht innerhalb ihrer Doktorarbeit das Zeitempfinden von Robben am Marine-Science-Center (MSC) in Rostock Hohe Düne. Am MSC leben derzeit neun Seehunde, ein Südafrikanischer Seebär, zwei kalifornische Seelöwen und vier Pinguine. Die Einrichtung bietet Möglichkeiten, die faszinierende Welt der Robben und ihre Erforschung kennenzulernen. Neben Führungen und Vorträgen werden auch gemeinsame Tauchgänge mit Seehunden angeboten. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es bei einigen Angeboten Einschränkungen. Detailliertere Informationen erhalten Sie unter: www.marine-science-center.de

Was gilt es denn zu beachten, wenn man doch mal am Strand auf dich treffen sollte?

Oskar: Bleibt bitte auf Abstand. Denn wenn etwa junge Seehund-Heuler sich am Strand ausruhen und die Mutter wittert Gefahr, kann es sein, dass sie sich zurückzieht und ihr Junges zurücklässt. Das könnte ein Todesurteil für junge Heuler sein. Grundsätzlich sind wir freundlich und scheu, aber wir können auch anders.

Heinrich: Seehunde sind neben Kegelrobben die größten Raubtiere der Region. Das darf man nicht vergessen. Und auch wenn sie an Land schwerfällig wirken, sie haben scharfe Krallen und Zähne. Vor allem Hundehalter sollten auf der Hut sein.

Oskar: Im Wasser machen mir Menschen und Tiere nichts vor. Das kann ungemütlich werden.

Tamara Heinrich (32) erforscht in ihrer Doktorarbeit am Marine-Science-Center in Rostock-Hohe Düne das Zeitempfinden von Robben. Quelle: MSC

Wann wäre es denn angebracht, die Sichtung eines Tieres zu melden?

Heinrich: Erkennt man offensichtliche Verletzungen des Tieres oder gelblich-roten Ausfluss aus der Nase sind das Indizien für eine Erkrankung. Auch wenn die Tiere lethargisch und unaufmerksam wirken – Seehunde sind Fluchttiere und verschwinden für gewöhnlich, wenn ihnen jemand zu nahe kommt – kann das ein Anzeichen dafür sein, dass es ihnen nicht gut geht.

Wo sollte man sich melden, wenn man das Gefühl hat, das Tier ist nicht gesund?

Beim Meeresmuseum Stralsund. Die kümmern sich normalerweise um kranke Tiere an der Küste. Auch wir können mal helfen, jedoch sind wir keine Auffangstation und können nicht riskieren, dass sich unsere Tiere womöglich bei einem kranken Seehund anstecken. Der bräuchte dann ein Quarantänebecken. Und das haben wir nicht.

Und Oskar, wie geht es jetzt für dich weiter?

Oskar: Ich erkunde weiter die Region und schaue nach geeigneten Fanggründen. Ich habe ein unheimlich gutes Gedächtnis und merke mir genau, wo es sich lohnt, zu jagen. Meine Artgenossen legen dafür manchmal bis zu 100 Kilometer am Stück zurück. Vielleicht suche ich mir bald auch ein neues Zuhause, wenn ich feststelle, dass es hier zu wenig Platz für mich gibt.

Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Interview.

Oskar: Sehr gerne.

Von Moritz Naumann