Rostock

Montagnachmittag in Warnemünde: Das Ostseebad ist gut besucht, viele Spaziergänger genießen das gute Wetter, sind auf der Promenade und am Alten Strom anzutreffen. Passanten blicken in die Schaufenster der kleinen Läden, einige setzen sich ihre FFP2-Masken auf und betreten die Shops. Nachdem am Sonnabend die 2G-Nachweispflicht für den Einzelhandel abgeschafft worden war, dürfen nun auch wieder ungeimpfte Kunden die Läden betreten.

„Heute ist es recht ruhig“, sagt Ines Zielonka, Verkäuferin im „L8 Store“ am Leuchtturm. „Die Menschen sind etwas entwöhnt vom Shoppen im Geschäft – viele haben sich in den letzten Monaten eher auf den Online-Einkauf konzentriert.“

Dennoch ist die Verkäuferin optimistisch und froh, nun nicht mehr die Nachweise der Kunden kontrollieren zu müssen. „Das ist schon angenehmer“, sagt sie. Ihr Chef, Matthias Ludwig, stimmt zu. „Ich kam mir immer ziemlich doof vor, wildfremde Menschen nach ihren Zertifikaten und Ausweisen zu fragen. Das geht uns als Händler ja eigentlich auch gar nichts an“, betont er. Viele Kunden würden anonym bleiben wollen – und seien daher trotz vollständigem Impfschutz nicht einkaufen gegangen.

Sonnabend viel los im Ostseebad

Der erste Tag ohne Nachweispflicht sei „perfekt“ gewesen. „Am Sonnabend war das Wetter ja auch so schön, der schlechte Januar ist vorbei. Man hat deutlich gemerkt, dass sich die Leute rausgetraut haben – und auch in die Geschäfte getraut haben“, sagt Ludwig. Etwa 50 Prozent mehr Kunden als sonst habe er am Sonnabend in seinen beiden Läden empfangen. In der Woche sei es insgesamt ruhiger als am Wochenende.

Auch der Handels- und Gewerbeverein in Warnemünde hat am Wochenende einen verstärkten Zulauf wahrgenommen. „Der Stau vor Warnemünde hat gezeigt, dass es viele ins Ostseebad zieht – und auch in die Geschäfte“, sagt Vorstandsmitglied Christian Seifert. Das sei nicht nur auf die Lockerung zurückzuführen, sondern auch auf das schöne Wetter. Seifert freut sich über das Ende der 2G-Regelung. Auch er ist der Meinung, diese sei für viele Verkäufer über die Zeit zu einer großen Zumutung geworden. „Das ist nicht ihre Aufgabe, das zu kontrollieren. Es gibt durchaus Verkäufer, denen das unangenehm war. Die eher etwas introvertiert sind und die Kunden darauf nicht ansprechen wollen.“

Verwunderung über FFP2

Seifert fordert jedoch weitere Schritte. „Wir würden uns wünschen, dass alle Bereiche gleichbehandelt werden“, sagt er. Als Beispiel nennt er die nun geltende FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel. „Das ist schwierig nachzuvollziehen, warum hier eine FFP2-Maske getragen werden muss und in anderen Bereichen nicht.“

Dem stimmt Jacqueline Hasse zu. „Da werden wir ganz oft von Kunden gefragt und geraten in Erklärungsnot. Wir können das auch nicht wirklich erklären, warum im Supermarkt die medizinische Maske reicht, bei uns aber nicht“, sagt die Inhaberin der skandinavischen Boutique „Jacquis“ in der Mühlenstraße. „An die neuen Vorgaben müssen sich die Menschen erst einmal gewöhnen und wir hoffen, dass bald auch wieder eine medizinische Maske reicht.“

Dennoch: Hasse ist erleichtert, dass nun wieder alle einkaufen dürfen. Der große Ansturm ist aber noch ausgeblieben. „Wir hoffen, dass bald wieder mehr Leute in die kleinen Läden kommen – ich denke, dass das ganze Einkaufsverhalten wieder entspannter ist.“

Auch Lockerungen in der Gastronomie wichtig

Weitere Lockerungen – etwa in der Gastronomie – könnten auch den Einzelhändlern helfen. „Es ist natürlich ein viel schöneres Erlebnis, wenn man durch die Straße geht und wieder in alle Geschäfte und Restaurants und Cafés darf“, sagt Hasse. Derzeit gilt in der Gastronomie die 2G-plus-Regelung.

Diese Regeln gelten Nach dem Wegfall der 2G-Regel im Einzelhandel dürfen seit dem Wochenende auch wieder Ungeimpfte in Mecklenburg-Vorpommern in allen Läden einkaufen. Die Landesregierung hat die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben und durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Der Nordosten vollzog damit entsprechende Lockerungen in einer ganzen Reihe von Bundesländern nach. In Schleswig-Holstein und Brandenburg fiel die 2G-Regel am vergangenen Mittwoch weg, in Hamburg ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die 2G-Regel für Geschäfte bereits vor Weihnachten gekippt. Aus Sicht des Geschäftsführers des Handelsverbandes Nord für MV, Kay-Uwe Teetz, ist die Streichung der 2G-Pflicht zwar ein wichtiger Schritt. Doch erst wenn überall die Regeln wie im Handel verändert werden, rechnet er einen deutlich stärkeren Zustrom in die Stadtzentren. In Gastronomie, Kinos und Fitnessstudios gilt nach wie vor eine Nachweispflicht.

Simone Kampfenkel aus Sachsen-Anhalt ist am Montag so oder so in Shoppinglaune. Die Urlauberin schlendert durch die kleinen Straßen, blickt in die Schaufenster und stöbert in den Geschäften. „Dafür hatte ich schon lange gar keine Zeit mehr“, sagt die Urlauberin. „Und es ist jetzt so viel entspannter, weil man nicht überall seinen Nachweis vorzeigen muss.“ Die Krankenschwester hat keine Probleme mit der FFP2-Maske. „Ich bin das von der Arbeit gewohnt“, sagt sie.

Von Katharina Ahlers