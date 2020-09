Warnemünde

Schaut man heute im Internetportal der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro nach Wohnungen in Warnemünde, zeigt sich ein trübes Bild: null Ergebnisse. Dabei hat man gerade die Häuser in der Lortzingstraße 1 bis 3 saniert. Doch es wird deutlich: Die Wohnungen sind stark nachgefragt und tauchen daher erst gar nicht in den Suchergebnissen auf. Um den Bedarf zu decken, setzt man in Zukunft weiterhin auf Wohnen auf der Mittelmole.

„Wir haben im Moment 1500 Menschen auf der Warteliste, die gerne in Warnemünde wohnen würden“, sagt Carsten Klehn, Pressesprecher der Wiro. Die Nachfrage sei ungebrochen – auch in den sanierten Bestandswohnungen in der Lortzingstraße 1 bis 3. „Jeder Termin war ein Vertrag“, sagt Wiro-Vermieterin Julia Schingen. Von den 18 Wohnungen die dort zur Verfügung standen, sind innerhalb kürzester Zeit alle vergeben worden. „Bei der letzten Wohnung gab es fünf Interessenten. Vier davon wollten sie haben.“

Entscheidend für die Wohnungsvergabe: die Warteliste

Doch wie wählt die Wiro aus, wenn sich Mietinteressenten mit gleichen Voraussetzungen in Warnemünde bewerben? „Da ziehen wir unterschiedliche Kriterien heran“, sagt Klehn. So sei zum einen die Bonität entscheidend. „Man sollte das Dreifache der Miete als Einkommen haben“, sagt Schingen. Darüber hinaus sei die Position auf der Warteliste entscheidend. Wer also länger sucht, hat auch bessere Chancen. Zusätzlich achte man auch auf einen guten Mix in der Hausgemeinschaft.

„Wenn alle Mieter im Haus älter oder mobilitätseingeschränkt sind, gucken wir schon, dass bei einer Neuvermietung jemand einzieht, der etwa jünger ist“, sagt Klehn. Bei Haustieren sei die Wiro sehr kulant. „Katzen werten wir etwa als Kleintiere, die nicht zwanghaft angegeben werden müssen. Nur bei Hunden wollen wir das schon gerne wissen.“ Dies habe ebenfalls mit dem Mix der Hausgemeinschaft zu tun.

Wiro verwaltet ein Viertel aller Wohnungen in Warnemünde

Seit vier Jahren betreut Julia Schingen die über 1200 Wohnungen, die die Rostocker Wohnungsgesellschaft in Warnemünde im eigenen Bestand hat. Damit habe die Wiro den größten Anteil am Warnemünder Wohnungsmarkt. „Ein Viertel der Wohnungen im Ostseebad wird von uns verwaltet“, sagt Schingen. Was die Vermieterin in Anbetracht der großen Nachfrage für Möglichkeiten sieht, den Bedarf zu decken? „Wir brauchen mehr Wohnungen.“

Nun ist Wohnungsbau in Warnemünde auch im Rahmen der Strukturentwicklung ein heikles Thema. Viele Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen, gibt es nicht. Also, was plant die Wiro? „Wir setzen weiterhin auf die Mittelmole“, sagt Klehn. Demnach habe sich nichts an den Planungen verändert, auf dem Rostocker Filetgrundstück 300 Wohnungen zu schaffen. Ob die denn überhaupt bezahlbar angeboten werden können?

Junge Familien auf der Mittelmole ?

„Wenn wir bauen, bauen wir für alle“, sagt Klehn. Im Moment sind knappe 1000 der Wiro-Wohneinheiten kleine Zwei- bis Dreiraumwohnungen, die zumeist von Einzelpersonen bewohnt werden. Auch in der Lortzingstraße ist der Großteil an Alleinstehende vermietet worden.

Auf der Mittelmole könne man sich hingegen auch Drei- bis Vierraumwohnungen vorstellen. Es sei zwar noch nichts konkret, aber so könne man auch jungen Familien eine Möglichkeit bieten, in Warnemünde ein Zuhause zu finden. Dies stellte sich übrigens als einer der Wünsche der Anwohner im Rahmen der Aktiv-Ausstellung heraus: Junge Familien sollen den Ortsteil beleben.

„Wohnen und Erlebnis schließen einander nicht aus“

Dass Anwohner sich gleichzeitig aber wünschen, die Mittelmole nicht für Wohnbebauung, sondern Erlebnisgewerbe zu entwickeln, sei ein Widerspruch. „Im Norden von Warnemünde ist das Meer, im Süden der Sumpf und im Westen will man die Flächen zwischen Diedrichshagen und Warnemünde auch frei lassen.“ Viel bleibe da nicht mehr übrig.

„Wohnen und Erlebnis schließen einander dort nicht aus. Ich glaube an die deutsche Ingenieurskunst und dass man sowohl einen touristischen Anziehungspunkt als auch Wohnraum schaffen kann“, sagt Klehn.

Konflikten architektonisch begegnen

Am Alten Strom gab es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte zwischen Bewohnern und Gewerbe. Die Sorge vieler Warnemünder: weitere Konflikte zwischen Wohnen und Gewerbe. Doch Klehn sieht die Problematik Am Strom nicht als universell.

Gegenbeispiel sei der Rostocker Universitätsplatz, der das gesamte über Jahr belebt ist. „Dort vermieten wir viele Wohnungen in den oberen Etagen und auch Gewerberäume im Untergeschoss. Dort haben wir so gut wie nie Beschwerden wegen Ruhestörungen.“ Bei der Entwicklung der Mittelmole könne man solchen Problemen architektonisch begegnen.

Diedrichshäger Land: Entscheidung im Oktober

Ein weiterer großer Diskussionspunkt der letzten Wochen sind die Kaufverhandlungen rund um das Diedrichshäger Land. Diesbezüglich betont Klehn: „Dabei geht es lediglich um Flächensicherung. Niemand spricht von einer Bebauung, sondern davon, diese Fläche nicht der freien Spekulation freizugeben.“

Die Stadt solle die Hoheit darüber erhalten. Bereits im Oktober sei es möglich, dass die Bürgerschaft entscheiden wird, ob es zu einem Kauf der Fläche kommen soll.

Die Wiro in Zahlen Die Wiro zählt mit etwa 36 000 eigenen Wohnungen und Gewerbeeinheiten sowie mehr als 600 Mitarbeitern zu den größten Wohnungsunternehmen in Norddeutschland. Fast ein Drittel der Rostocker wohnt bei der Wiro. Im gesamten Stadtgebiet gibt es pro Jahr eine Fluktuation um zehn Prozent – und so schließt die Wiro jährlich 3500 neue Mietverträge in Rostock ab. In Warnemünde hat man für die 1216 Bestandswohnungen einen Durchschnittspreis von 7,65 Euro pro Quadratmeter. Pro Wohneinheit kalkuliert das städtische Unternehmen mit 1,6 Bewohnern. Sollten auf der Mittelmole 300 Wohneinheiten entstehen, könnte die Anwohnerzahl im Ostseebad um 500 ansteigen.

Kein Leerstand bei hoher Nachfrage

Im Rahmen der Aktiv-Ausstellung hatte die Bürgerinitiative „IG Fährhafen“ zahlreiche Zahlen zur Entwicklung der Wohnsituation in Warnemünde präsentiert. Das Fazit: Warnemünde sei mit Wohnraum bereits überversorgt. Denn während seit 1996 mehr Wohnraum geschaffen wurde, sei die Einwohnerzahl geschrumpft.

Wie Klehn sich diese Zahlen erklärt? „ Warnemünde ist ein Stadtteil mit dem höchsten Durchschnittsalter der Rostocker Anwohner. Viele, die damals noch in Familien gelebt haben, leben heute nur noch allein in der gleichen Wohnung.“ Von einer Überversorgung könne man jedenfalls nicht sprechen. „Wir haben ja keinen Leerstand bei gleichzeitig großer Nachfrage.“

Es braucht neuen Wohnraum für frischen Wind

Was die nächsten konkreten Schritte der Wiro in Warnemünde sein werden? „Derzeit sanieren wir das Haus des Sports am Alten Strom, welches 2021 bezogen werden soll.“ Auch dort gebe es derzeit bereits über 100 Interessenten für gerade einmal zwölf Wohnungen. Außerdem wird bereits in den nächsten Wochen begonnen, die Häuser in der Lortzingstraße 4 und 5 zu sanieren. Doch viele dieser Wohnungen werden an Bestandskunden vergeben. Für frischen Wind im Ostseebad brauche es auch neuen Wohnraum.

