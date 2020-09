Warnemünde

Nach zehn Jahren Debatte werden beim Umbau der Mittelmole nun Fakten geschaffen. Der Landesportbund stellte am Dienstagabend im Warnemünder Ortsbeirat erstmals Entwürfe für die neue Landessportschule vor. Das Rostocker Architekturbüro MHB, das in der Hansestadt unter anderem die Aida-Zentrale im Stadthafen entwarf, plant ein Ensemble aus drei Gebäuden. Die beiden Haupthäuser mit Seminarräumen, Internat und Verwaltung stehen an der Wasserkante, dahinter ist ein Bootshaus geplant. „In den Detailplanungen sind noch Änderungen möglich, sagt Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbunds. Im Großen und Ganzen stehe das zukünftige Aussehen der Einrichtung aber fest.

Baubeginn soll 2021 sein, so schnell wie möglich nach dem Abriss der alten Sportschule. Zwei Jahre später soll der Neubau fertig sein. „Das ist ehrgeizig“, räumt Haverland ein. Grund für die Eile sind Fristen bei den Fördermitteln, die 90 Prozent der Baukosten von 15 Millionen Euro abdecken.

Anzeige

Promenade bleibt offen für alle

Auf 7500 Quadratmetern Nutzflächen sollen unter anderem Trainer und Übungsleiter ausgebildet werden. Der Bundesstützpunkt Segeln zieht ein, es gibt mehr als 100 Betten, Internat, einen Veranstaltungsraum für 200 Personen und eine öffentliche Gastronomie im Erdgeschoss. Das Gebäude wird von einer Promenade gesäumt, die ebenfalls öffentlich zugänglich sein soll. Das wird möglich, weil der Landessportbund ein Grundstück von der Wiro dazukaufte und den gesamten Komplex ein Stück nach hinten in Richtung Land verschiebt.

Weitere OZ+ Artikel

Man habe viel Augenmerk darauf verwendet, die Gebäude nicht zu hoch erscheinen zu lassen, erklärt MHB-Geschäftsführer Marko Meißner. Das sei vor dem Hintergrund des Hochwasserschutzes alles andere als einfach gewesen. Nun ragen die Bauwerke in den Entwürfen gut 15 Meter über den Boden und 18 Meter über der Wasseroberfläche. Für die Fassadengestaltung stehen zwei Varianten zur Wahl: eine dunkelbraune und eine hellere mit weißen Flächen, die an Segelstoff erinnern sollen.

Lesen Sie auch:

Entwurf zu mutlos?

Im Ortsbeirat äußerte sich zurückhaltend. „Mir fehlt die Fantasie, um mir vorzustellen, was sich der Architekt dabei gedacht hat“, sagte Stephan Porst (Grüne). Der ehemalige Ortsbeirats-Vorsitzende Alexander Prechtel ( CDU) missfiel die nicht so spektakuläre Würfelform. Beide hätten sich etwas Mutigeres für diese hervorgehobene Stelle gewünscht. Die Planer hatten zuvor erklärt, dass ihre Gestaltung maritime Formen aufgreife, zum Beispiel ein Haus in der Form eines Segels. Die konnte nicht jeder Beobachter in den Zeichnungen und Computerbildern wiederfinden. Meißner verwies auf die Nachhaltigkeit seines Entwurfs. „Extreme schiffsähnliche Gebäude sind nach zehn Jahren meist völlig überholt. Was wir bauen, kann man in 20 und mehr Jahren noch ansehen“, sagte der Architekt.

52 Parkplätze sind geplant sowie Abstellflächen für eine größere Zahl von Bootstrailern. Bauherr Haverland betonte, dass es sich nicht um eine reine Segelschule handeln, wie viele irrtümlich meinen. In dem Haus werde sich das Spektrum der 1900 Vereine widerspiegeln, die dem Landessportbund angeschlossen sind. Uwe Jahnke vom Warnemünder Segel-Club wies darauf hin, dass beim Umbau der Mole noch Flächen für Segel-Großveranstaltungen freigehalten werden müssen. Es gehe um die Grundsatzentscheidung: „Wollen wir Segelsport in Warnemünde oder nicht?“

Alte Sportschule wurde 1961 gebaut 59 Jahre ist die alte Landessportschule in Warnemünde alt. Sie soll demnächst abgerissen werden, um dem Neubau Platz zu machen. Nicht nur bei Rostocker Seglern ist die Anlage beliebt, 2011 wurden Liegeplätze und Stege erneuert. Der Neubau soll deutlich mehr Platz bieten – nicht nur Segelsportlern. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück sollen bis 2023 zwei Hauptgebäude mit einer Bootshalle entstehen. Die Energieversorgung soll zumindest teilweise regenerativ erfolgen, im Gespräch sind Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach.

Warnemünder Vereine fordern „Erlebnisraum“

Eigene Ideen zur Gestaltung der Mittelmole haben sich drei Vereine aus dem Ostseebad gemacht: Die Bürgerinitiative Alter Fährhafen, der Warnemünder Tourismusverein und der Handels- und Gewerbeverein. Heiko Schulze von der Bürgerinitiative stellte das gemeinsame Konzept im Ortsbeirat vor. Demnach ist Warnemünde mit Wohnungen überversorgt, wenn auch nicht mit bezahlbaren. Statt die von der Wiro geplanten Wohnungen sollte deshalb auf der Mittelmole etwas entstehen, was „in Warnemünde fehlt“. Schulze schlug einen „Erlebnisraum für Einheimische und Gäste“ vor, mit einem Multifunktionsgebäude auf dem jetzigen Großparkplatz als Zentrum und „architektonischem Höhepunkt“. Die Initiative liebäugelt zudem mit einer Markthalle.

Um die Verkehrsprobleme zu lösen, sollten möglichst Tiefgaragen gebaut werden, sowie Park & Ride-Parkplätze am Ortsrand mit Shuttleverkehr ins Zentrum, so Schulze. Ein mehr als 200 Meter langes Riesenparkhaus auf der Mittelmole, das ebenfalls in der Diskussion ist, würde den „letzten Freiraum am Wasser“ dagegen eher verschandeln.

Turmleuchten 2021 wackelt noch

Matthias Fromm, Chef der Tourismuszentrale, stellte den Stand für die Vorbereitungen für das Warnemünder Turmleuchten vor. Noch sei unklar, ob es wegen Corona überhaupt am 1. Januar stattfinden kann. „Wir sind noch mitten in den Vorbereitungen“, erklärt Fromm. Denkbar wäre eine Verlegung ins Frühjahr, wie im Jahr 2019. Sicher sei dagegen, dass die Stadt sich finanziell mehr als bisher an „ Europas größter Neujahrsinszenierung“ ( Fromm) beteiligen wird.

Von Gerald Kleine Wördemann