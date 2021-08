Mit solch einer Summe haben die Beteiligten am Warnemünder Spendenkonzert nicht gerechnet: 21 000 Euro sind bis heute auf dem Spendenkonto des Konzertes vom 3. August im Kurhausgarten eingegangen. Nun bleibt die Frage, wie das Geld in die richtigen Hände gelangt. Die Rostocker Künstler haben da schon eine besondere Idee.

Überwältigende Bereitschaft: So hilft Warnemünder Konzert den Flutopfern

