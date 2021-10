Warnemünde

Baustellencharme, Abgase des Lieferverkehrs und unklare Zuständigkeiten: Zwar hat die Stadt den Gastronomen der Mühlenstraße in den vergangenen zwei Jahren mehr Platz für die Bewirtung ihrer Gäste eingeräumt, dennoch zeigen sich viele mit dem Provisorium nicht zufrieden. Im kommenden Jahr soll sich nun einiges verändern. Doch die grundhafte Sanierung wird noch lange auf sich warten lassen.

Läuft man heute über die Warnemünder Mühlenstraße zeigt diese sich als ein Flickenteppich. Das ursprüngliche Kopfsteinpflaster dringt an vielen Stellen durch die überasphaltierte Decke, Risse durchziehen den Verlauf an zahlreichen Stellen. Die Straße benötigt eine Sanierung, weiß Rostocks Bausenator Holger Matthäus. Doch bereits 2011 habe die Stadt entschieden, die Sanierung hinten anzustellen. „Und aktuell gibt es auch kein Geld dafür im Haushalt. Damals wurde entschlossen, erst alle anderen Straßen zu sanieren.“ Der Bausenator nennt in diesem Zuge die Friedrich-Franz-, Heinrich-Heine- und die Poststraße als zukünftige Bauprojekte.

Um den Gastronomen in der Straße im Zuge der Coronakrise unter die Arme zu greifen, stellte die Stadt ihnen Flächen auf der Straße zur Verfügung. Das Erscheinungsbild und das Flaniererlebnis hat sich dadurch maßgeblich verändert – nicht nur zur Freude der Anwohner des Ostseebades.

So beschwerte sich der Warnemünder Thomas Tüngethal unlängst in der Warnemünder Ortsbeiratssitzung. Er habe bei Fleischer Lührmann gefrühstückt. „Und dann kommt da so ein Lkw mit seinen Kühlaggregaten und stellt sich genau vor uns hin. Die Fahrbahn ist extrem verengt.“ Gemütliches Sitzen sei unter Lärm und Abgasen nicht möglich gewesen. Dem Warnemünder Matthias Ehlers ist außerdem die Optik ein Dorn im Auge: „Das sieht halt eher aus wie eine Baustelle. Das können wir besser.“

Blumenkübel statt Hafenschweine

Bislang gibt es nur sehr großzügige Einschränkungen für den Lieferverkehr, der täglich von 6 bis 10, 13 bis 15 und 18 bis 19 Uhr erfolgen darf. Doch das könne sich bald ändern. Bausenator Holger Matthäus hatte Gastronomen, Ortsbeirat und Interessierte zu einem Gespräch geladen, in dem über die Potenziale in der Mühlenstraße debattiert wurde. Dabei wurde deutlich: Die Gastronomen befürworten die Umsetzung mit Tischen und Stühlen auf der Straße, die Ausweitung habe sich gerechnet.

„Der Termin war sehr konstruktiv“, berichtet der Senator. So habe man verschiedene Ideen sammeln können, um das Erleben der Warnemünder Flaniermeile im kommenden Jahr noch zu verbessern. So plane man zur Abgrenzung der Sitzmöglichkeiten mehr Baumpakete, also flexible Kübel, die nicht eingepflanzt werden müssen. „Etwas ähnliches haben wir auch am Brink geschaffen“, sagt Matthäus. Diese könnten die Hafenschweine, die mit ihrem rot-weißen Anstrich der Straße den Baustellencharme verleihen, zum Teil ersetzen. „Man könnte sie auch bemalen lassen“, regt der Bausenator an.

Autofreie Mühlenstraße?

Um die Durchfahrt und Konflikte mit Autos in der seit 20 Jahren als Fußgängerzone ausgewiesenen Straße zu verringern werde außerdem darüber nachgedacht, die Mühlenstraße als Einbahnstraße auszuweisen. „Dann kann der Zugang zur Straße nicht mehr über den Kirchenplatz sondern nur noch über die Wachtlerstraße erfolgen“, sagt der Bausenator.

Die Idee findet Unternehmer Michael Brügmann, Chef des Restaurant Carls, gut. Wenn es nach ihm geht, müsse man bis auf die Anwohner aber eigentlich auch niemanden mehr mit Kraftfahrzeug in die Straße lassen. Seine Idee: „Vor der Ospa in der Mühlenstraße könnte man eine Lieferzone schaffen.“ So könnten die Geschäfte über den ganzen Tag Lieferungen erhalten, ohne das der Verkehr für Konflikte in der Straße sorgt.

An der Kreuzung Kirchenplatz-Mühlenstraße könnte eine Lieferzone eingerichtet werden, die den Verkehr in der Straße künftig auf ein Minimum reduziert. Quelle: Moritz Naumann

Kopflinden als Naturdenkmal?

Weitere Ideen zur Verschönerung der Straße drehen sich um Bänke und mehr Fahrradständer. Diese könnten jene Bereiche aufwerten, die nicht von Gastronomen auf der Straße genutzt werden. „Darüber hinaus planen wir eine Ausweitung der nutzbaren Flächen für die Gastronomen im Westen der Straße.“ Profitieren sollen davon etwa das Warnefornien Laden-Café und die Weinbar Dejabo, die bislang noch keine Stühle und Tische auf der Straße nutzen konnten. „Wir werden die Gestaltung weiter diskutieren und im April 2022 in die Umsetzung gehen“, sagt Bausenator Matthäus.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Mühlenstraße bestehe darüber hinaus die Problematik rund um die 62 Kopflinden, für die im Rahmen einer grundhaften Sanierung eine Lösung gefunden werden müsse. Wolfgang Nitzsche (Die Linke), Ortsbeiratschef von Warnemünde regte daher an, diese künftig als Naturdenkmal zu widmen: „Für die Tiefbauer wäre es natürlich praktisch, wenn es die Bäume nicht mehr geben würde. Wir möchten einen Schutz für die Bäume, die für den Ortskern prägend sind.“

Stadt widerspricht Widmung

Intensiv setzt sich damit Matthias Ehlers vom Umweltausschuss auseinander. „Die Kopflinden in der Mühlenstraße wurden etwa 1910 gepflanzt, Gutachten bescheinigen ihnen eine herausragende Vitalität. Und außerdem sind sie sehr selten“, sagt Ehlers. Oft finde man Einzelexemplare, aber die Kopflinden in der Mühlenstraße seien in dieser Gesamtstärke einmalig. „Wir stehen gerade im Kontakt mit dem BUND, um das entsprechend auf den Weg zu bringen.“ Die Ausweisung als Naturdenkmal müsse jedoch dann wieder die Stadt selbst vornehmen.

„Die Bäume stehen als Allee unter Naturschutz, deshalb ist es nicht sinnvoll und nicht beabsichtigt, sie als Naturdenkmale auszuweisen“, heißt es wiederum aus dem Rostocker Amt für Stadtgrün. Bei einem neuen Anlauf der Sanierungsplanungen wolle man sich für den Erhalt der geschützten Bäume einsetzen.

Von Moritz Naumann