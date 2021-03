Rostock

„End Fishing“ fordern knapp zehn junge Leute am Wochenende vor dem Warnemünder Fischmarkt. „Ostseefisch auf jeden Tisch“ entgegnen ihnen Fischer, Angler, alte Warnemünder – deutlich in der Überzahl. Eike Düwel, der wohl bekannteste Fischer im Ostseebad, versteht die Welt nicht mehr: „Seit 400 Jahren fischen wir in Warnemünde und nun soll das vorbei sein?“ Der 70-Jährige ist bei der DDR-Hochseefischerei in den Beruf gestartet. „Da wurde vielleicht Raubbau betrieben“, sagt Düwel. „aber heute fischen wir hier nur für unsere Kunden, verkaufen den Fisch gleich frisch am Stand.“ Dorsch, Flundern, Hering – „die Quoten sind doch so gering“.

Angler solidarisieren sich mit Fischern

Können den Protest nicht verstehen: Angler Horst Stark (v. l.), Fischer Eike Düwel mit Hund „Lotte“ sowie die Ostseeangler Andreas Retzlaff, Marcus Wendt und Axel Symann. Quelle: Ove Arscholl

„Wir solidarisieren uns mit den Fischern“, betont Andreas Retzlaff. Mit seinem 17-Meter-Kutter „MS Morett“ fährt er normalerweise raus zum Hochseeangeln, mit zwölf Enthusiasten, wenn nicht gerade Corona ist. „Da geht es nicht in erster Linie um den Fisch, manchmal kommen wir ohne Fang zurück. Viele suchen einfach Erholung“, erklärt der 51-Jährige, der schon die Hälfte seines Lebens zum Angeln auf die Ostsee rausfährt. „Es geht hier um eine Jahrhunderte alte Tradition, der ohnehin mit immer neuen Quoten das Leben schwer gemacht wird. Nur gemeinsam mit den Fischern können wir was erreichen.“

„Früher waren wir mal 1300 Fischer in Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Ingo Pinnow, „heute sind wir noch 300.“ Der „Warnemünder aus Leidenschaft“ ist schon seinem Vater zum Fischen auf die Ostsee gefolgt. „Lange Zeit haben wir die Flundern geschont, heute haben wir Riesenbestände an Plattfisch im Meer. Das natürliche Gleichgewicht ist gestört, und wenn keine Fischer mehr da sind, wird sich das verschärfen. Aber daran denken die ja nicht“, regt sich Pinnow auf.

Seine Tochter, Christin Pinnow, und Ehemann Thomas diskutieren mit Nina. „Wir bräuchten keine Fischerei, um uns zu ernähren“, sagt die Animal-Rights-Watch-Rostock-Aktivistin. Sie esse Äpfel, Getreide. „Ich ernähre mich regional und saisonal.“, erklärt die Tierrechtlerin der Fischerfamilie. Kohl, Steckrüben, Kartoffeln seien ihr Gemüse. „Ich bin vegan, auch gegen Fleisch, Milch und Käse“, sagt die junge Frau und hält die Fahne „End Fishing!“ hoch. Sie verweist auf Chemikalien und Verschmutzung der Ostsee, die die Fische belasten. „Dann protestieren Sie doch gegen die Umweltsünden in der Ostsee“, hält Christin Pinnow dagegen. „Das machen wir auch“, sagt Nina, die ihren vollen Namen nicht nennen will.

Fischerei hat strenge Auflagen zu erfüllen

Argumente fliegen hin und her. „Mehr Bio geht nicht“, diskutiert Christin Pinnow mit den Protestlern. „Es gibt strenge Tierschutzauflagen, der Fischmeister kontrolliert regelmäßig auf dem Markt. Die Fischer haben immensen bürokratischen Aufwand, Fangquoten werden kontrolliert und dezimiert“, erklärt Pinnow. Die Tierrechtsaktiven bleiben unbeeindruckt, rufen die Polizei, um ungestört ihren Protest erklären zu können. Sie fordern die Abschaffung von Fischerei und Fischzucht und wollen für das Leid der Wassertiere in der Nahrungsmittelproduktion sensibilisieren.

Aktivisten protestieren im Namen von Animal Rights Watch Rostock für das Ende der Fischerei auf der Warnemünder Mittelmole. Quelle: Ove Arscholl

Die Aktion von Animal Rights Watch (Ariwa) Rostock ist Bestandteil der weltweiten Kampgange „Ein neuer Blick auf Fische“, die seit fünf Jahren auf das Leid der Wassertiere aufmerksam macht. In diesem Jahr stünden die Aquakulturfarmen im Fokus. „Diese Fischzuchten sind für die Tötung von 761 bis 1876 Milliarden Wassertiere pro Jahr verantwortlich“, heißt es in der Pressemitteilung der Aktivisten. Das entspräche einem Drittel der Wassertiere, die jedes Jahr für den menschlichen Verzehr getötet würden. Und so hat denn auch eine der Tierschützerinnen am Fischmarkt in Warnemünde auf ihr Transparent geschrieben: „Ich bin für das Ende der Fischerei, weil Aquakultur Massentierhaltung unter Wasser ist“.

Warnemünder Fischer: Falsche Adresse für Protest

Wassertiere seien empfindungsfähige Lebewesen. „Die Wissenschaft zeigt, dass Fische genauso schmerzempfindlich sind wie Menschen und andere Tiere. Sie erleben Stress und Todesangst“, sagt Juliane Schaber, Sprecherin der Ariwa-Ortsgruppe. „Wir wollen über das Wesen der Fisch aufklären“, so Schaber. Alle müssten sich dafür einsetzen, Leben und Lebensraum der Fische zu bewahren – „um ihrer selbst willen“, wie die Sprecherin betont. Die Warnemünder Fischer und Angler konnten sie am Samstag Vormittag nicht überzeugen. Falsche Adresse, wie Fischer Pinnow befindet, denn sie holen keine Zuchtfische aus der Ostsee.

Nicht nur Dorsch, auch Plattfische, Hering, Meerforellen, Makrelen haben die Angler am Haken. „Wenn ich sehe, was die Aktivisten uns vorwerfen“, ärgert sich Horst Stark. „Angler müssen Prüfungen ablegen, Tierschutz genauestens einhalten, werden ständig kontrolliert“, berichtet Stark. „Und Schmerzen habe ich jeden Tag, wenn ich von den Kriegen, vom Hunger auf dieser Welt höre.“ An den Ständen auf dem Fischmarkt ist unterdessen wenig Betrieb. Einige Kunden kaufen dennoch ein, Frischfisch und Räucherware. „Fisch ist doch gesund“, sagt eine Frau.

Von Doris Deutsch