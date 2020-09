Warnemünde

Hanse Sail, Warnemünder Woche, Stromerwachen: Die Besucher rund um Strand, Leuchtturm und Teepott mussten in diesem Jahr auf viele Events verzichten. Und so war Kreativität gefragt: Die Rostocker Tourismuszentrale schuf in Verbindung mit lokalen Veranstaltern in Kürze neue Events, die den Bedingungen der aktuellen Zeit gerecht werden sollten. Dafür gab es neben viel positiven Feedback auch kritische Stimmen.

Die Hotels melden währenddessen ausgeschöpfte Übernachtungskapazitäten, aber von wirtschaftlicher Erholung könne man nicht sprechen. Zeit für ein Resümee.

Von Juli bis Ende August war die Promenade im Ostseebad mit zahlreichen Buden gespickt. An insgesamt 27 Ständen konnten Urlauber und Anwohner Souvenirs kaufen sowie sich Burger und Erdbeerbowle schmecken lassen. Die Sommerpromenade habe „eine gewisse Kompensation für einige Händler und Schausteller, die seit vielen Jahren das finanzielle Rückgrat der maritimen Traditionsveranstaltungen in Rostock und Warnemünde sind“ geboten, resümiert Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Kritik von lokalen Händlern

Während das Event bei Veranstaltern und Besuchern gut ankam, formierte sich jedoch auch Widerstand. Anwohner beklagten die volle Promenade an Wochenenden. An Mindestabstand sei oft nicht zu denken gewesen. Steve Zimmermann, Besitzer der Samba-Cocktailbar in der Seestraße, sammelte Unterschriften – über 130 lokale Unternehmer folgten seiner Aufforderung die Sommerpromenade zu beenden.

Kernpunkt der Kritik: Die Buden entstanden sehr kurzfristig und säumten knappe zwei Monate die Promenade. Händler fürchteten, dass das Publikum eher an der Promenade statt in den lokalen Geschäften flaniert. In mehreren Gesprächsrunden versuchte die Tourismuszentrale Einigkeit zu erzielen. Das Ergebnis: Eine weitere Eventreihe – der Warnemünder Freitag.

Ein Event für die zweite Reihe

Das Ziel: Mit sogenannten „Walking Acts“, die durch das gesamte Seebad marschieren, soll die Aufmerksamkeit der Besucher auch auf die Einzelhändler in der zweiten oder auch dritten Reihe gezogen werden.

Die Marching Saints sind am ersten Warnemünder Freitag gemeinsam mit Hula-Hoop-Künstlerin Solvana durch Warnemündes Straßen gezogen sind. Quelle: Moritz Naumann

Die lokalen Unternehmer hatten dabei die Möglichkeit, für die „Walking Acts“ wie den Marching Saints, der Trachtengruppe, Stelzenläufern, Clowns und Line-Dance-Gruppen Patenschaften zu übernehmen. Profitieren sollten sie einerseits von Werbung während der Veranstaltung oder auch längeren Aufenthalten vor den Geschäften. Insgesamt fand der Warnemünder Freitag fünf Mal statt. Laut Tourismuszentrale sind jedoch keine Patenschaften in diesem Rahmen zustande gekommen.

Coronakonforme Konzerte im Kurhausgarten

Auch wenn der Schulterschluss misslungen scheint, hat man in diesem Rahmen den Warnemündern und ihren Besuchern noch einen echten Höhepunkt bieten können: Warnemünde in Concert. „Ich freue mich, dass wir für die abwechslungsreichen Konzerterlebnisse insbesondere unsere regionalen Künstler erfolgreich einbinden konnten“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm.

So haben Bands wie Seelenschiffe, Les Bummms Boys, Max Zeug und Band, Five Men on the Rocks oder zuletzt Beast of Bourbon bis zu 450 Besucher in die Open-Air-Location von Warnemünde locken können.

„Les Bummms Boys“ sind zum zweiten Warnemünder Freitag im Kurhausgarten aufgetreten. Quelle: Katharina Ahlers

Keine Wiederholung für die Sommerpromenade

„Zusammengefasst sind wir mit dem Ergebnis unserer neuen Veranstaltungsreihe sehr zufrieden“, sagt Fromm. Doch wie zukunftsträchtig sind diese Veranstaltungen? Klar ist: Zurzeit plant die Tourismuszentrale keine Wiederholung der Sommerpromenade. Dies dürfte zumindest die lokalen Händler und Hotels, die eifrig ihre Stempel und Unterschriften auf die Liste von Steve Zimmermann gesetzt haben, erfreuen.

Bezüglich des Warnemünder Freitages sieht das etwas anders aus: So befinde man sich diesbezüglich in Gesprächen mit den Kooperationspartnern, „inwiefern das Format an anderer Stelle fortgeführt werden kann.“ Gleichsam betont man weiterhin Kooperationsbereitschaft: „Die Warnemünder Einzelhändler und Gastronomen waren und sind jederzeit zum Austausch mit uns und unseren Partnern eingeladen“, sagt Fromm.

Warnemünde in Concert Der Kurhausgarten, der sonst Platz für bis zu 5000 Besucher bietet, musste für die Konzerte im Rahmen der Warnemünder Freitage für Bestuhlung und Mindestabstand sorgen. So war es lediglich möglich, 500 Besucher für die Konzerte zuzulassen. Die Einnahmen kamen jeweils vollständig Veranstaltern und Bands zugute. So viele Menschen besuchten die Konzerte: 7. August – Seelenschiffe – über 250 Personen 14. August – Les Bumms Boys – über 300 Personen 21. August – Max Zeug und Band – über 400 Personen 28. August – Five Men on the Rocks – fast 400 Personen 4. September – Biest of Bourbon – 360 Personen

Keine wirtschaftliche Erholung für Hotels

Und wie lief die Saison für die Hotels und Pensionen im Ostseebad? „Die Übernachtungszahlen entsprachen im Wesentlichen denen der Vorjahre in der Hauptsaison“, heißt es aus der Tourismuszentrale. Die Kapazitäten seien ausgeschöpft gewesen. Dennoch erhalte man bedenkliche Rückmeldungen: Denn obwohl sich die Zahlen gut entwickelt hätten, könne nicht von wirtschaftlicher Erholung gesprochen werden.

Das Hotel Neptun sendete mit einem Herz ein Signal an die Menschen in der Corona-Zeit. Quelle: TMV

Eines der renommiertesten Hotels des Ostseebades, Hotel Neptun, beklagt nach der über drei Monate andauernden Schließzeit etwa, dass man die Spa-Angebote oder den Besuch der Sky-Bar lediglich den Gästen des Hotels ermöglichen kann. Darüber hinaus habe man aus entscheidenden Bereichen Buchungsrückgänge zu verkraften.

„Das Veranstaltungs- und Tagungssegment, Buchungen über die klassischen Reiseveranstalter und Busreiseunternehmen waren coronabedingt rückläufig“, sagt Silke Greven, PR-Managerin des Hotels. Und gerade aus diesen Geschäftsfeldern generiere die Branche laut Tourismuszentrale im Herbst ihre Einnahmen.

Von Moritz Naumann