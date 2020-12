Warnemünde

Feuerwerk lässt den Warnemünder Leuchtturm erleuchten. Laser in allen erdenklichen Farben scheinen aus dem Turm zu strahlen, zehntausende Menschen versammeln sich am Strand: Nur nicht am Neujahrstag 2021. Der spektakuläre Jahresauftakt, das Warnemünder Turmleuchten, muss dieses Mal durch die Corona-Pandemie ausfallen.

Für Martina Hildebrandt und Torsten Sitte von der Hanseatischen Eventagentur wird dieses Jahresende anders. Sonst sorgen sie für das Höhenfeuerwerk in Warnemünde, organisieren am Neujahrstag, dass das Turmleuchten reibungslos abläuft. Silvester hätten sie noch nie richtig gefeiert, sagt Martina Hildebrandt. „Wir haben keine Erfahrungen mit Silvesterfeiern, müssen in diesem Jahr wohl notgedrungen durch, auch wenn man es nicht wirklich feiern nennen kann.“

Veranstalter hatten Hygienekonzept erarbeitet

Das ganze Jahr über planen sie das Warnemünder Turmleuchten, die Vorbereitungen für das Spektakel im neuen Jahr seien schon fast abgeschlossen gewesen. „So ein Event plant man nicht von heute auf morgen“, sagt Hildebrandt. Sie hätten verschiedene Hygienekonzepte erstellt, wie das Turmleuchten auch unter Corona-Bedingungen hätte stattfinden können.

Feuerwerk, Lasershow und Livemusik vor zehntausenden Menschen am Warnemünder Leuchtturm: Das Turmleuchten ist für viele am Neujahrstag zur Tradition geworden. 2021 wird es nicht stattfinden – coronabedingt abgesagt. Das sagen die Leute in Warnemünde dazu:

Das Gelände hätte in Sektoren geteilt und die Menschen dort auf Abstand gehalten werden können. „Bei anderen Veranstaltungen, zum Beispiel im Bereich Sport, klappt es auf diese Weise ja auch.“ Zudem sei eine Limitierung der Zuschauerzahlen im Gespräch gewesen, mit Registrierung über ein Ticketsystem und Eintritt.

Fans melden sich bei Veranstaltern

Auch das Motto stand schon fest. Verraten möchte Hildebrandt es aber nicht, es könnte für die Wiederholung verwendet werden. „Man kann zwar nicht wirklich planen in diesen Zeiten, aber wir hoffen, dass wir das Turmleuchten noch im Frühjahr stattfinden lassen können“, sagt sie. Im Sommer ergebe es keinen Sinn, die Veranstaltung durchzuführen, weil es dann erst so spät dunkel werde. „Auch wenn es später stattfinden sollte, diesen besonderen Moment des Turmleuchtens, welchen man mit knapp 80 000 Menschen am Neujahrstag erlebt, hat man an keinem anderen Tag im Jahr“, ist sich Hildebrandt sicher.

Viele Fans des Turmleuchtens hätten sich sowohl persönlich als auch über Facebook bei Sitte und Hildebrandt gemeldet. Sie seien traurig darüber, dass das Event nicht stattfinde, zeigten aber Verständnis und würden sich schon sehr auf das nächste Jahr freuen. „Das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn die Leute Spaß an den Veranstaltungen haben, die wir organisieren. Ich bin sehr dankbar dafür“, sagt sie. „Das gibt uns auch die Motivation, weiterzumachen. Auch wenn es gerade nicht so läuft wie geplant.“

Meinungen der Anwohner: „Schade“ bis „Besser für die Umwelt.“

Franzi Florian und Max Steinfeld aus Rostock finden es schade, dass das Turmleuchten ausfällt. „Wir besuchen die Veranstaltung regelmäßig“, sagen sie. Silvester feiern sie nur im kleinen Kreis. „Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass man generell private Feuerwerke minimiert und alternativ dazu ein öffentlich organisiertes Feuerwerk veranstaltet“, sagt Max Steinfeld.

Auch Ina Schubert und Anja Himm aus Waren/Müritz sind traurig über die Absage. „Aber es ist notwendig.“ Vor zwei Jahren waren sie das letzte Mal bei der Veranstaltung dabei. „Ich hätte es dieses Mal gerne wieder gesehen, aber was sein muss, muss sein“, sagt Anja Himm. „Und für die Natur ist das Feuerwerksverbot eine gute Sache, auch über das Turmleuchten hinaus.“ So sehen das auch die Warnemünder Ruth Schöpp und Peter Sanne. „Wegen der Ökobilanz und aus Umweltschutzgründen ist es besser, es dauerhaft ausfallen zu lassen.“

Polizei wird verstärkt am Warnemünder Strand kontrollieren

Wibora Broschinski und Manuel Rodriguez finden es richtig und gut, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. „Ich selber gehe da, auch wenn kein Corona wäre, nicht hin, weil es mir einfach zu viele Leute sind“, sagt Wibora Broschinski.

Ob sich trotz der Absage der Veranstaltung weniger Leute am Strand treffen werden, ist noch unklar. Es werde zwar nicht mit einem so großen Menschenandrang gerechnet wie in den Jahren zuvor, dennoch werde die Polizei auch zu Silvester den Strandabschnitt schwerpunktmäßig kontrollieren, informiert Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Rostock. Damit werde der kommunale Ordnungsdienst bei der Einhaltung der geltenden Regeln unterstützt, heißt es weiter. Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten treffen und das Böllern und Abschießen von Raketen ist auf öffentlichen Plätzen verboten.

Von Stefanie Ploch und Martin Börner