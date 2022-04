Rostock

Im ehemaligen Best-Western-Hotel unweit des Warnemünder Strandes werden am Dienstagvormittag zahlreiche Kisten ausgepackt, Matratzen ausgerollt, Betten aufgebaut: Die Vorbereitungen zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge laufen auf Hochtouren. Ende dieser Woche werden die ersten 32 Zimmer des leerstehenden Hotels fertig sein und können belegt werden. In der kommenden Woche sollen dann alle 71 Zimmer, die jeweils über einen Balkon verfügen, bezugsfertig sein.

Zu den Helfern gehört auch Guido Saß vom HC Empor. „Als wir gehört haben, dass Hilfe gebraucht wird, haben wir sofort zugesagt“, sagt er, während er ein Bett aufbaut. „Wir hoffen, heute so viele Zimmer wie möglich fertigzustellen. Diese verfügen nach Angaben von Josefine Rosse, Sprecherin der für die kommunalen Immobilien zuständigen Betriebs KOE, zu dem über Einbauschränke und Sanitäranlagen. Auf jeder Etage gebe es Gemeinschaftsküchen, die Anlage sei großteils barrierefrei. Insgesamt seien 250 000 Euro in die Umgestaltung investiert worden. „Ohne die Mithilfe von Ehrenamtlern wäre dies nicht möglich gewesen, auch Handwerker sind von heute auf morgen eingesprungen“, sagt sie.

Best-Western-Hotel war in einem schlechten Zustand

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bedankt sich bei Helfern, Handwerkern und Spendern für die Unterstützung bei der Herrichtung des Objekts. Am vergangenen Wochenende hat „Rostock hilft“ zu einer Putzaktion im Gebäude aufgerufen, viele freiwilliger Helfer kamen.

Verschiedene Unterbringungen Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen stuft die Unterbringungsmöglichkeiten in der Hansestadt in drei verschiedene Kategorien ein. Erstaufnahmeeinrichtungen wie die Hansemesse haben einen „roten Status“. Dies bedeute, dass die Menschen so schnell es geht an anderen Orten unterkommen müssen. Gelbe Bereiche seien Hotels wie das in Warnemünde, wo die Flüchtlinge mehrere Wochen lang leben können. Dort sei mehr Privatsphäre möglich. Bereits mehr als 1000 Menschen seien in privaten Wohnungen untergebracht. Sie lebten damit in „grünen Bereichen“. „Die schlimmen Bilder aus der Ukraine machen deutlich, dass wir zusammenhalten müssen“, betonte Madsen. Dies gelte auch für den Umgang mit den Russen, die in Rostock leben. „Sie können absolut nichts dafür, was ihr Präsident dort treibt.“

Außerdem habe ein Möbelhaus 85 Betten und 56 Schränke gespendet. Noch vor einem Monat sei das Haus in einem äußerst schlechten Zustand gewesen. In den Räumen seien Spülen oder Steckdosen ausgebaut gewesen. „Es fehlte quasi an allem.“

2000 Ukraine-Flüchtlinge bereits in Rostock

Derzeit leben etwa 2000 ukrainische Flüchtlinge in der Stadt. „Mehr als 1000 Personen sind in privaten Wohnungen untergebracht – bei Freunden, bei Familien, aber auch schon in angemieteten Wohnungen“, betont Anika Leese, Chefin des Amtes für Jugend, Soziales und Asyl. In der Hansemesse seien mehr als 500 Personen untergebracht, in der kleinen Wasserstraße 20 Menschen.

„Außerdem haben wir noch die Standorte Langenort – eine Gemeinschaftsunterkunft mit etwa 40 Personen, ebenso viele sind im Blue Doors Hostel.“ Schritt für Schritt werden es mehr Unterkünfte für Ukrainer.

Wieder Diskussionen um Liskowstraße

Eine weitere Unterbringungsmöglichkeit bringt Kommunalpolitiker Reinhard Knisch (Grüne), Mitglied im Sozialausschuss der Hansestadt, ins Spiel: die Liskowstraße 36/37 im beliebten Tweelviertel. Die Reichsärztekammer erwarb das Grundstück im Jahr 1935 und wurde später enteignet. Nach der Wende verwaltete zunächst die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro das Gebäude. Im Jahr 2005 wurde es dann – in Umsetzung des Einigungsvertrages – an die Funktionsnachfolgerin der Reichsärztekammer zurückübertragen, die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern.

Die ist bis heute Eigentümerin. Die damaligen Mietverhältnisse wurden übernommen, derzeit sind nur noch zwei der zwölf Wohnungen bewohnt. „Eine Vermietung zu Wohn- oder Gewerbezwecken zählt nicht zu den Aufgaben der Ärztekammer MV“, teilt Sprecherin Katarina Sass mit.

Ärztekammer MV will Haus weiter nutzen

Ein Skandal, wie Reinhard Knisch kritisiert. „Es kann nicht sein, dass zwei Gebäude in zentraler Lage leer stehen.“ Der Politiker befürchtet, dass die Ärztekammer die Häuser abreißen wird, sobald die letzten Mieter ausgezogen sind. Dazu Katarina Saß: Aktuell sei eine weitere Nutzung des Objektes in Planung. Weitere Details können sie noch nicht nennen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ob sich das Gebäude als vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge eignet, kann die Kammer nicht einschätzen. In der Flüchtlingswelle 2015 schätzte ein Vertreter der Stadt den Zustand des Hauses so ein, dass die Voraussetzungen für eine Beherbergung für Flüchtlinge nicht gegeben waren. Die Ärztekammer geht davon aus, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird.“ Saß beschreibt den Zustand des Objektes als „verkehrssicher“.

Stadt will Vorschlag prüfen

Auch Reinhard Knisch betont, dass das Gebäude in einem schlechten Zustand sei. „Da müsste einiges gemacht werden. Aber ich glaube nicht, dass der Aufwand viel höher sein wird als im Best Western oder bei den Wohnungen in der Kleinen Wasserstraße.“

Nach OZ-Informationen möchte die Hansestadt diese Möglichkeit nun prüfen. Gespräche dahingehend gebe es aber noch nicht, so Anika Leese.

Von Katharina Ahlers