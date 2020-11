Warnemünde

Alles ist angerichtet, um die neue Landstromanlage in Warnemünde endlich in Betrieb zu nehmen. Der Bau und die Finanzierung können durchaus als Erfolg bezeichnet werden, nur bleibt die Frage offen, wie nützlich sich die Anlage in Anbetracht der durch die Corona-Pandemie gebeutelten Kreuzfahrt-Reedereien noch erweisen wird. Außerdem ist noch unklar, ob die Anlage so funktioniert, wie sich das alle Beteiligten vorstellen.

Es ist ein rostbrauner Stahlkoloss, der seit geraumer Zeit das Bild des Warnemünder Hafengeländes prägt. „Es hat da einen Architekturwettbewerb gegeben“, sagt Gunar Abend, Abteilungsleiter Hafenbau im Rostocker Hafenamt. Das Gebäude sei einem Schiff, mit Buck und Heck, nachempfunden. Am Gebäude prangt ein Schriftzug: Neuer Strom. „Der Name ist natürlich ein Wortspiel und bezieht sich auf den Alten Strom in Warnemünde“, sagt Abend.

Günstiger und schneller als erwartet

Direkt unter dem Cortenstahl-Mantel befindet sich ein Metallgerüst, ein leichter Hallenbau, auf dem sich Anlagen befinden, die die darunter befindlichen Elemente im Vollbetrieb kühlen sollen. Dabei handelt es sich um Container mit Trafos und Umrichtern sowie eine Schaltstation der Stadtwerke Rostock. Von hier aus wird der Strom über unterirdische Kabel direkt an die Liegeplätze P7 und P8 geleitet.

Der Bau der Anlage könne als Erfolg bezeichnet werden. „In den ersten Planungen haben wir mit 21 Millionen Euro kalkuliert. Am Ende haben wir es mit 19 Millionen umsetzen können“, sagt Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski. Vom Wirtschaftsministerium des Landes gab es für das Vorhaben eine 90-prozentige Förderung. „Das Vorhaben ist auch unheimlich schnell umgesetzt worden. Innerhalb eines Jahres war alles fertig.“

Funktionen prüfen, Abläufe trainieren

An den Liegeplätzen befinden sich zwei große blaue Anschlusswagen, an denen die Servicetechniker Erik Poppenburg und Gerald Theißig von der Firma Stemmann-Technik noch mechanische Elemente anbringen. „Aktuell lässt einer unserer Programmierer noch einen Scan durchlaufen. Es müssen noch einige Programme angepasst werden“, verrät Theißig. In der nächsten Woche sollen die Wagen von der DNV GL – einer internationalen Klassifikationsgesellschaft – zertifiziert werden.

Eigentlich hätte es längst den dringend notwendigen Testlauf für die Anlage geben müssen. Innerhalb von vier bis sechs Wochen sollen dabei nicht nur die Funktion der vier am Kai befindlichen Stromanschlüsse und der Anschlusswagen geprüft, sondern die Abläufe für den Anschluss der Anlage an die Kreuzfahrtschiffe vom Rostock-Port-Servicepersonal auch trainiert werden.

Reedereien haben andere Sorgen

Dafür habe man auf Kooperation mit Aida gebaut, das mit seinen Schiffen die Anlage testen sollte. „Aida geht in Bezug auf die Reduzierung von Emissionen voran und die Schiffe bieten ideale Möglichkeiten für unseren Testbetrieb.“

Doch im Zuge der Corona-Pandemie hat vor allem die Kreuzfahrtbranche gelitten. Schiffe der Aida-Flotte befinden sich derzeit nicht in Rostock. „Die Reedereien haben gerade andere Probleme zu bewältigen“, sagt der Finanzsenator. Tatsächlich befindet sich derzeit aber ein Schiff einer anderen Reederei in Rostock.

Ein Tui-Schiff für den Testbetrieb ?

Die „Mein Schiff 4“ von Tui-Cruises überwintert am Überseehafen. Ob es denn nicht möglich sei, mit diesem Schiff den Testbetrieb durchzuführen? „Wir befinden uns ständig in Gesprächen, aber bisher gibt es da keine Klarheit. Wir sind sogar bereit, einen Liegeplatz für vier Wochen kostenlos zur Verfügung zu stellen.“

Auf Nachfrage bei Tui argumentiert die Reederei, dass im Überseehafen bis Ende März 2021 ein fester Liegeplatz garantiert sei und dort dringend notwendige Arbeiten durchgeführt werden müssten. „Da die Mein Schiff 4 noch nicht final ausgestattet ist, können wir das Vorhaben aktuell leider noch nicht unterstützen“, argumentiert Pressesprecherin Godja Sönnichsen.

Die Reederei plante ab 2021, eines ihrer Flaggschiffe, die „Mein Schiff 1“, von Warnemünde aus auf Reisen zu schicken. Wie die Tui noch zu Beginn des Jahres vermittelte, war der erste Anlauf für 19. Juli 2021 geplant. Warnemünde soll durch die neue Landstrom-Anlage und den hochmodernen Terminal gepunktet haben.

Zahlen und Fakten zum Warnemünder Landstrom Über die neue Landstromanlage können zeitgleich zwei Kreuzfahrtschiffe mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Die Anlage bietet eine Leistung von 20 Megawatt. Maximal kann ein Kreuzfahrtschiff mit 16 Megawatt versorgt werden. Das größte noch im Bau befindliche Kreuzfahrtschiff – die Global Dream – benötigt exakt 16 Megawatt. Kleinere Schiffe – etwa jene der Aida-Flotte – kommen mit sieben bis acht Megawatt aus. Am Liegeplatz P8 befinden sich drei Stromanschlüsse auf einer Länge von 210 Metern, um für die unterschiedlichen Bautypen der Schiffe flexibel den Strom andocken zu können.

Zwei unklare Komponenten

„Wir sind durch diese Anlage natürlich wettbewerbsfähig, zumal es in der Ostsee – in Schweden und Dänemark – bereits einige Häfen gibt, die den Landstrom bieten können“, sagt Rostocks Finanzsenator. Viel wichtiger sei aber: „Es ist die Erwartungshaltung der hier lebenden Menschen, dass die Auswirkungen des Kreuzfahrtbetriebes so gering wie möglich gehalten werden, und dieser werden wir jetzt gerecht.“

Konkret werden die durch die Dieselgeneratoren der Schiffe erzeugten Emissionen am Liegeplatz auf null reduziert. Voraussetzung bleibt jedoch, dass die Branche bald wieder ab Warnemünde startet und die Anlage in Rostock auch tatsächlich funktioniert – zwei Komponenten, die nach wie vor unklar sind.

Von Moritz Naumann