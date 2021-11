Bereits im Dezember 2010 wurde der Bürgerschaft ein erster Auslegungsbeschluss für Strandbewirtschaftung in Warnemünde vorgelegt– dieser enthielt unter anderem Gastronomie in den Dünen und auf einer zu errichtenden Seebrücke. In der zweiten Auslegung 2012 entfielen Pläne für Ganzjahresgastronomie vollständig. Im April 2014 schließlich wurde mehrheitlich die Einstellung des Verfahrens beschlossen, was mit zu wenig Nutzungsmöglichkeiten und fehlender Flexibilität der Planung erklärt wurde. Außerdem gab es intensive Diskussionen aufgrund der besonderen Sensibilität der Bereiche am Strand und in der Düne. Ein Konsens konnte vor allem aus naturschutz- umweltfachlicher Sicht bis heute nicht erzielt werden.