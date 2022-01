Rostock

Cooler kann der Start ins neue Jahr kaum sein: In Mecklenburg-Vorpommern springen am 1. Januar viele Eisbader völlig unverfroren in die Ostsee. Landesweit finden Neujahrsbaden-Events statt, doch einige Termine fallen coronabedingt ins Wasser.

Wann und wo Mutige ihren Silvester-Kater kaltstellen und zugleich die eignen Abwehrkräfte mit einem Sprung ins kühle Nass stärken können – ein Überblick über die Veranstaltungen im Land.

Rostock-Warnemünde: Spenden für die Obdachlosenhilfe

Am Strand von Warnemünde gefriert am kommenden Sonnabend zwar nicht die Ostsee, dafür so manchem das Blut in den Adern – beim Anblick der Rostocker Seehunde. Die Mitglieder des Eisbader-Vereins wollen Neujahr um 14 Uhr auf Höhe des Rettungsturms beim Hotel Neptun in die Fluten springen.

Perfekt abgehärtet gegen eiskalte Temperaturen sind die Badenixen und Wassermänner dann schon: Silvester gab’s schon vormittags ein cooles Ostsee-Schaumbad.

Die Rostocker Seehunde haben ihren Spaß im eisigen Nass. Quelle: dpa

Feuchtfröhlich geht's nach dem Neujahrsbaden am Warnemünder Strand weiter: Am 2. Januar um 14 Uhr hüpfen die Rostocker Eisbademeisters wieder ins Wasser. Sie bibbern, um anderen Wärme zu schenken, denn mit der Aktion sammeln sie Spenden für Rostocks Obdachlosenhilfe.

Dabei bekommen sie prominente Unterstützung: Erst kürzlich hat sich N-Joy-Moderator Andreas Kuhlage mit den Eisbademeisters in die Wellen gewagt. Und jüngst hat Rostocks OB Claus Ruhe Madsen versprochen, auch mal mit abzutauchen. Treffpunkt für alle Eiswasserratten ist am 2. Januar die Promenade auf Höhe des Hotel Hübner.

Prerow: „Anbaden 2022 – mal anders!“

Das Ostseebad auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst veranstaltet am 1. Januar „Anbaden 2022 – mal anders!“ Heißt: Jeder planscht zwischen Fischerstrand und Seebrücke und ist dennoch Teil einer Gemeinschaft. Denn wer im Anschluss ein persönliches Anbadefoto vorzeigt, soll als Anerkennung für den Kaltstart ins neue Jahr am Hauptaufgang an der Seebrücke ein T-Shirt erhalten.

Ob allein oder mit anderen – das Neujahrsbaden ist nichts für Warmduscher: Die Temperatur der Ostsee liegt aktuell nach Angaben des Bundesamts für Schifffahrt und Hydrografie je nach Strand zwischen einem und vier Grad Celsius.

Neujahrsbaden in Kühlungsborn fällt erneut ins Wasser

Im Ostseebad Kühlungsborn fällt das Neujahrsanbaden 2022 erneut ins Wasser. Wegen der pandemischen Lage ist die beliebte Veranstaltung verschoben worden. Sie soll im Verlauf des Winters oder im Frühjahr nachgeholt werden. Genaue Termine will die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH zeitnah bekannt geben.

Boltenhagen: Neujahrsbaden coronabedingt abgesagt

Auch alle, die in großer Runde in der Ostsee vor Boltenhagen abtauchen wollen, sitzen am 1. Januar 2022 gezwungenermaßen auf dem Trockenen. Das Neujahrsbaden ist zum zweiten Mal in Folge coronabedingt abgesagt worden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Umkleidezelt, am Heißwassertrog – bei der Traditionsveranstaltung kommen viele Menschen dicht zusammen. Ein Unding in Corona-Zeiten. Daher hatte Boltenhagens Kurdirektor Martin Burtzlaff das kollektive Planschen schon im November gecancelt.

Auch in Karshagen fällt die Veranstaltung aus

Auf der Insel Usedom fällt das Neujahrsbaden ebenfalls aus. Auch alle anderen Veranstaltungen in Karlshagen, die große Menschenmengen anziehen könnten, sind gestrichen worden.

Von Antje Bernstein