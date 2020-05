Warnemünde: Verkäuferin mit Messern bedroht

Rostock

Zwei Jugendliche haben in Warnemünde eine Verkäuferin mit Messern bedroht. Die Verkäuferin beobachtete die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen am Sonntagmittag bei einem Diebstahl in einem Supermarkt, wie die Polizei mitteilte. Als sie die Jugendlichen aufforderte, die Rucksäcke vorzuzeigen, bedrohten die beiden sie den Angaben zufolge mit Messern. Einer ging demnach aktiv mit dem Messer auf die Frau zu, der zweite Jugendliche hatte laut Polizei ebenfalls ein Messer in der Hand. Die beiden konnten kurz nach ihrer Flucht von der Polizei gestellt werden.

Verkäuferin erleidet Kratzer am Arm

Gegen die beiden wurde Anzeige wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Der 16-Jährige wurde noch am Sonntag vorläufig festgenommen. Er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 21 Jahre alte Verkäuferin erlitt einen Kratzer am Arm, sie musste den Angaben zufolge aber nicht ärztlich behandelt werden.

