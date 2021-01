Rostock/Stralsund

Greenpeace möchte Steine im Meer versenken. Bereits im vergangenen Jahr haben die Aktivisten Granitbrocken vor Rügen ins Wasser geschmissen. Anfang Januar wurde nun Geröll auf das Schiff „Esperanza“, das sich seit Oktober in Warnemünde befindet, verladen. Daraufhin erhielt die Besatzung Unterlassungsanordnungen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Gerüchten zufolge soll eine Aktion am Seekanal geplant sein. „Wir werden die Steine nicht für Aktivitäten in deutschen oder EU-Gewässern verwenden“, versichert hingegen Greenpeace-Meereskampaigner Thilo Maack. Was genau geplant ist, verrät er nicht.

„Wir setzen uns für aktiven Meeresschutz ein. Eine der heftigsten Auswirkungen auf die Schutzgebiete hat die Grundschleppnetzfischerei, also die Art der Fischerei, die mit Netzen arbeitet, die den Meeresboden berühren. Die reißt alles mit, was sich dort befindet“, erklärt Maack. „Dabei werden auch Seesterne, Muscheln, Schnecken, Krebse gefangen, die dann alle aussortiert und tot oder sterbend über die Kante geworfen werden.“ Dort, wo die Felsen liegen, können die Netze hingegen nicht eingesetzt werden.

Lebensgefährlich für die Fischer

Eine Aktion, die Experten scharf kritisieren „Das Ausbringen von großen Steinen auf Flächen, in denen gefischt werden darf, ist für die Fischer lebensgefährlich – es zerstört nicht nur die Netze, sondern kann das Schiff zum Kentern bringen“, sagt Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. „Hier wird einfach nur das Narrativ der bösen Fischerei bedient, die angeblich alles kaputt macht.“ Das Versenken von Steinen sei illegal, auch wenn die Aktivisten es als „vorlegal“ bezeichnen, in Erwartung einer Gesetzesänderung. „Mir kommt das ein bisschen so vor, als ob jemand Betonklötze auf die Autobahn stellt, um ein Tempolimit durchzusetzen – wenn man langsam genug fährt, kann man ja ausweichen“, nennt er ein Beispiel.

Thilo Maack widerspricht den Vorwürfen. „Wir sagen rechtzeitig schon sehr genau Bescheid, wo die Steine liegen und fordern die Fischer auf, da nicht ihre Netze auszusetzen“, sagt er. „Es ist nicht so, dass wir das Leben von Fischern gefährden wollen.“ Gutachten hätten gezeigt, dass die Steine verträglich mit der Umgebung, in die sie gelassen werden, sind.

Steine können Ökosystem manipulieren

Das Einbringen von Hartsubstrat bezeichnet Patrick Polte vom Thünen-Institut als „Verfälschung“ der natürlichen Bedingungen. „Selbst wenn diese Aktion nicht die natürliche Lebensgemeinschaft ,verfälschen’ würde, entspricht so eine Art von Ozean-Gartenbau nicht meiner Auffassung von einem natürlichen Ökosystem“, sagt er. „Wenn wir Designer-Ozeane wollen, ist das eine gesellschaftliche Entscheidung, die nicht Greenpeace zu treffen hat.“

Laut Ines Martin, Kuratorin im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, ist diese Diskussion eine komplexe Angelegenheit. „Die Steine selbst bilden ein eigenes Habitat. Sie sind auf jeden Fall Besiedlungsgrund für alle Lebewesen, die da andocken können – Seepockenlarven und Algen etwa“, sagt sie. Nach und nach könne ein interessanter Lebensraum entstehen, zahlreiche Krebsarten würden sich in den Algen verstecken. So könne durchaus eine positive Wirkung auftreten. Aber: „Das Reinschmeißen der Steine kann Lebewesen auch töten“, sagt sie. Es komme immer darauf an, in welchen vorhandenen Lebensraum man diese Steine verbringt. „Man kann nicht einfach sagen, da wäre nur Sand. Da kann eine ganz seltene Lebensgemeinschaft der Sandlückenfauna vorhanden sein“, so Martin. Aus biologischer Sicht können solche Aktionen nur in Abstimmung mit den Fachbereichen, die die Lebensraumtypen kennen, erfolgen.

Auch für Ulrich Bathmann handelt es sich bei der Diskussion um eine „doppelschneidige Geschichte“. Mit dem Einbringen von Steinen in ein Ökosystem werde dieses System verändert. „Es findet eine Ökosystemmanipulation statt“, sagt der Leiter des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde. „Ein vorhandenes System wird in ein anderes umgewandelt. Jedes System hat eine klare Bedeutung – nicht nur die Riffe, sondern auch das Sandsystem.“

Es geht vor allem um die Aufmerksamkeit

Bathmann betont jedoch, dass die Menge an Steinen, die Greenpeace in die Ostsee einbringt, verschwindend gering ist. „Vor allem wenn man die Steine verstreut, hat das keinen Effekt auf den Lebensraum“, sagt er. Der Experte begrüßt im Allgemeinen jedoch Aktionen, die auf den Schutz von Riffen und die Auswirkungen der Schleppnetzfischerei aufmerksam machen. „Die mediale Präsenz zum Thema Ökosysteme und Biodiversität ist sehr zu begrüßen.“

Dass es Greenpeace um öffentliche Aufmerksamkeit geht, denkt auch Christopher Zimmermann. „Die fischereiliche Aktivität in den Gebieten, in die Greenpeace die Steine schmeißt, ist extrem gering“, sagt er. „Das Management der Fischerei in diesen Schutzgebieten ist in Vorbereitung, das Ganze dauert aber, weil eine umfangreiche internationale Abstimmung erfolgen muss. „ Greenpeace und andere Umweltverbände haben die Bundesregierung verklagt, um den Prozess zu beschleunigen, diese Klage ist abgewiesen worden – nun nehmen sie also das vermeintliche Recht selbst in die Hand.“

„Manchmal braucht es spektakuläre Aktionen“

Auch der Naturschutzbund Nabu lehnt die Fischerei mit Grundschleppnetzen und mit Stellnetzen in Meeresschutzgebieten ab, möchte die Aktionen von Greenpeace nicht direkt kommentieren. „Wenn wir aber jahrzehntelangen politischen Stillstand beim Schutz von Nord- und Ostsee beobachten müssen, dann ist das sehr frustrierend. Und dann braucht es manchmal auch spektakuläre Aktionen, um die notwendige Aufmerksamkeit zu generieren“, sagt Kim Detloff, Leiter Meeresschutz beim Nabu. „Als Nabu wählen wir einen anderen Weg. Wir gehen in mühsame politische Diskussionen oder arbeiten auch mit der Fischerei zusammen an Alternativen.“

Schiff bleibt länger in Warnemünde Eigentlich sollte die „Esperanza“ Warnemünde in der vergangenen Woche verlassen – Richtung unbekannt. „Die Corona-Pandemie hat ja auf alles Einfluss, auch auf das Auslaufen unserer Schiffe“, sagt Thilo Maack. „Wahrscheinlich werden wir bis Anfang Februar bleiben.“ Seit Oktober nutzt die Crew die Zeit für Wartungsarbeiten und Vorbereitungen auf weitere Kampagnen.

