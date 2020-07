Warnemünde: Vodafone rüstet Strandkörbe mit Wlan aus

Warnemünde

Surfen, ohne nass zu werden: Am Strand von Warnemünde hat Vodafone Strandkörbe mit WLAN ausgestattet. Das Unternehmen spricht vom „ Strandkorb 2.0“. Der Ort ist gut gewählt: Bereits der normale Strandkorb wurde 1882 im Ostseebad erfunden.

Dabei hat sich am eigentlichen Sitzmöbel überhaupt nichts geändert: Wer sein Handy-Datenvolumen schonen möchte, kann sich in der „Strandoase“ von Matthias Treichel einen mobilen Mini-WLAN-Router ausleihen. Die handflächengroße Dose ermöglicht 200 Mbit schnelles Netz im Strandkorb.

Das Angebot ist begrenzt: Maximal sechs weiße Dosen kann Treichel herausgeben, danach ist Schluss. „Wir testen erst, mal sehen, wie groß die Nachfrage ist“, sagt er. Fünf Euro kostet das transportable Netz am Tag plus weitere fünf Euro Pfand für den Router. Eine Ausweitung der Idee ist laut Vodafone vorerst nicht geplant.

Minister Pegel lobt das Projekt

„Ein tolles Vorzeigeprojekt“, lobt Landes-Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD). Er habe schon immer gehofft, dass es irgendwann den internetfähigen Strandkorb geben wird, nun sei dieser Wunsch erfüllt.

Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter, der das erste Mal an der Ostsee war, lobte die „faszinierende Landschaft“ und skizzierte eine rosige Internet-Zukunft für MV: Fast 400 000 Kabelkunden des Konzerns können bereits mit reichlich üppigen ein Gigabit pro Sekunde durchs Internet flitzen – vorausgesetzt sie haben den entsprechenden Vertrag abgeschlossen. In ein paar Jahren sollen in MV im Vodafone-Kabelnetz sogar zehn Gigabit für Privatkunden möglich sein. Ametsreiter: „Solche Datenraten nutzen bisher nur Konzerne.“

