Gute Nachrichten für die Standorte der MV Werften: Für Werft in Warnemünde soll es nach OZ-Informationen einen finanzkräftigen Interessenten geben - die Bundesrepublik Deutschland. Wie verschiedene Quellen bestätigten, gebe es den Plan, das Marinearsenal auf dem Werftgelände anzusiedeln. Käme es dazu, könnten in Warnemünde Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an Schiffen der Deutschen Marine durchgeführt werden. Im Hintergrund sollen bereits Absprachen mit der Bundesregierung zu einer möglichen Übernahme laufen.

„Interesse“ des Verteidigungsministeriums

„Ja, es gibt dieses Interesse“, berichtet ein Insider. Allerdings sei noch vieles zu klären. Mit einer „belastbaren Entscheidung“ sei wohl nicht vor Mai zu rechnen, ist zu hören. Das Interesse komme demnach direkt vom Bundesverteidigungsministerium.

Die MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund mussten Anfang Januar Insolvenz anmelden. Am Freitag sollte die erste Phase für den Verkauf der Standorte Wismar und Warnemünde – die Interessenbekundung – ablaufen, erst danach werden Angebote bewertet, wie zu hören ist. Allerdings sei auch eine Verlängerung der Frist im Gespräch. Auch das Thema Offshore-Plattformen sei noch nicht vom Tisch.

In Wismar hat U-Boot-Bauer TKMS offenbar gute Chancen

In Wismar soll die Kieler U-Boot-Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) großes Interesse und auch gute Chancen für eine Übernahme haben. „Davon kann man wohl ausgehen“, so eine Quelle. Die Werft bestätigte „Überlegungen zu Kapazitätserweiterungen in Deutschland“. Sie kann offenbar mit Aufträgen aus dem 100-Milliarden-Paket des Bundes rechnen. Auch für das noch im Bau befindliche Mega-Kreuzfahrtschiff „Global 1“ (342 Meter lang) gebe es verschiedene Interessenten. In Stralsund will die Stadt mit Partnern die Volkswerft zu einem Maritimen Gewerbepark entwickeln. Nach der Stralsunder Firma Ostseestaal soll bald das norwegische Schiffbauunternehmen Fosen Yards folgen.

Das Marinearsenal könnte die Lösung für Warnemünde sein. Es hat den Auftrag, die Einsatzbereitschaft der Deutschen Marine sicherzustellen, ist zuständig für Kampf- und Hilfsschiffe oder Waffentechnik. Es ist dem Beschaffungsamt der Bundeswehr und damit dem Bundesministerium für Verteidigung unterstellt. Denkbar seien Reparaturen in Warnemünde, aber kein Neubau, heißt es.

Vorteil: In der Hansestadt befindet sich bereits das Hauptquartier der Deutschen Marine unter Vizeadmiral Jan Christian Kaack. In Hohe Düne ist das 1. Korvettengeschwader der Marine stationiert – mit fünf Korvetten der „Braunschweig“-Klasse, rund 90 Meter lang. Mindestens fünf weitere sollen folgen. Aktuell befindet sich das Marinearsenal an den Standorten Wilhelmshaven und Kiel.

Eine offizielle Bestätigung gibt es zum Interesse des Bundes aus der Landesregierung derzeit nicht. Insolvenzverwalter Christoph Morgen erklärt: „Ich habe mehrere ernsthafte Interessenten für den Standort Warnemünde. Das ist ein offener Bieterwettbewerb.“

