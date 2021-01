Rostock

Seit vielen Monaten stehen Gerüste in und um die Mühlenstraße 29 in Warnemünde, Baulärm dominiert die Geräuschkulisse. Eigentlich wollte Gesundschuh-Geschäftsführer Andreas Dibbert schon im Herbst letzten Jahres hier einen Handwerkerstützpunkt eröffnen und die Filiale in der Heinrich-Heine-Straße verkaufen. Doch bei den Bauarbeiten in dem über 100 Jahre alten Gebäude wurde man immer wieder vor Herausforderungen gestellt – auch von der Stadt.

Noch im April 2020 bezifferte er die Investitionskosten für den geplanten Handwerkerstützpunkt in der Warnemünder Mühlenstraße auf 1,8 Millionen Euro. „Das konnten wir natürlich nicht einhalten. Es wird deutlich teurer“, sagt der Geschäftsführer. Dies sei bitter, gerade in einer Zeit, in dem auch sein Unternehmen mit Einbußen durch die Corona-Krise zu kämpfen hat.

Vom Warten auf die Baugenehmigung

Zwar laufe das orthopädische Gesundheitshandwerk in den Filialen zwischen Bad Doberan und Anklam weiter, Schuhe dürfen hier jedoch nur im Ausnahmefällen verkauft werden. Die Hälfte seiner Mitarbeiter befindet sich aktuell in Kurzarbeit. „Das Geld fließt im Moment einfach nicht“, sagt Dibbert, den der schleichende Fortschritt in der Mühlenstraße daher besonders schmerzt. „Umso länger der Prozess dauert, umso teurer wird es.“

Die Gründe für die Verzögerungen des Bauprozesses sind breit gefächert. In erster Instanz habe es sehr lange gedauert, überhaupt eine Baugenehmigung zu erhalten. „Wir haben fast ein Jahr gewartet und durften erst am 22. Mai 2020 starten.“ Immer wieder haben die Behörden Vermessungen des Gebäudes gefordert und die Planungen prüfen wollen.

Gesundschuh – ein Rostocker Traditionsunternehmen Die Firma Gesundschuh wurde 1958 als Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) „Hans Sachs“ gegründet. 1990 erfolgte die Umfirmierung zu „Gesundschuh“. Eingetragen im Handelsregister der Stadt Rostock auf Blatt 006 ist die Firma die ältestes noch existierende GmbH der Stadt. Heute arbeiten insgesamt 72 Mitarbeiter in den zehn Filialen in Rostock, Güstrow, Bad Doberan, Bützow, Anklam, Bergen und Stralsund. Für die neue Filiale in der Mühlenstraße hat Gesundschuh bereits zwei weitere Arbeitsplätze geschaffen.

Die Tücken einer historischen Bausubstanz

Als die Baufirmen dann endlich begannen Decken, Böden, Säulen und Wände freizulegen, sei man immer wieder mit Überraschungen konfrontiert worden. „Erst letzte Woche haben wir einen verstopften Abfluss entdeckt. Überall ringsherum war Schwamm“, sagt Dibbert. Das Ziel des Unternehmers, den Großteil der historischen Bausubstanz zu erhalten, ist aber bis heute geblieben.

„Viele der Deckenbalken und auch Säulen waren morsch oder hatten Risse, so dass sie eingefasst werden mussten. Die hintere Fassade haben wir komplett abgerissen.“ Auch die enge Zuwegung zum Hof habe sich als Hindernis herausgestellt. „Kräne oder andere größere Gerätschaften haben da nicht durchgepasst“, sagt Dibbert. Vieles müsse in Kleinarbeit erledigt werden.

Andreas Dibbert und Babette Baganz, die künftige Gesundschuh-Filialleiterin in der Mühlenstraße 29, können den Innenhof des künftigen Handwerkerstützpunktes derzeit nur erahnen. Quelle: Moritz Naumann

Wenig Entgegenkommen vonseiten der Stadt

Hinzu kommt, dass die Ordnungsämter der Stadt es dem Unternehmer nicht leicht gemacht haben. „Die Baufirmen wurden regelmäßig verwarnt, wenn sie mit ihren Fahrzeugen vor der Baustelle geparkt haben“, sagt der Architekt des Vorhabens, Volker Kamrath. Und weil der Bauzaun einmal zu weit auf den Gehweg ragte, habe Dibbert erst kürzlich eine saftige Strafe gezahlt. „Außerdem hat man uns keine Genehmigung erteilt, vor dem Geschäft einen Container aufzustellen, in dem unser Schuster Ralf Kühn Schlüsseldienst und Reparaturen anbieten kann.“

Kühn hatte die vergangenen Jahre einen festen Platz im Eingangsbereich des Warnemünder Edeka am Kirchenplatz. Im Zuge eines Umbaus des Supermarktes musste Kühn raus. „Über Sven Olsen erhielt ich schnell und unkompliziert die Möglichkeit, den Container auf seinem Grundstück vor die alte Tonhalle zu setzen“, sagt Dibbert. Olsen ist Warnemünder Unternehmer und hat die alte Tonhalle 2019 gekauft. Seit Anfang Dezember arbeitet Ralf Kühn nun aus dem Provisorium in der Mühlenstraße. „Viele registrieren gar nicht, dass ich hier im Moment arbeite“, sagt er und lacht.

Schuhmacher Ralf Kühn ist lange Zeit im Eingangsbereich des Edeka-Marktes am Kirchenplatz seinem Handwerk nachgegangen. Man fand eine neue Lösung unter Mithilfe von Sven T. Olsen, auf dessen Grundstück vor der ehemaligen Tonhalle ein Container aufgestellt wurde, aus dem Kühn nun das Schuhwerk bearbeitet. Quelle: Moritz Naumann

Neuer Wohnraum in der Heinrich-Heine-Straße?

All zu lange soll das aber nicht mehr so gehen. „Denn am 8. April wollen wir die neue Filiale in der Mühlenstraße wirklich eröffnen“, sagt Dibbert. Im vorderen Bereich wird es dann Schuhanpassung und -verkauf geben. Auf dem Hof soll man verweilen und das traditionelle Handwerk riechen, sehen und erleben können. Täschner Udo Zimmermann, Schuster und Schlüsselmacher Ralf Kühn und Orthopädieschuhmacherin Babette Baganz erlauben hier dann Einblicke in ihr Handwerk. Im Obergeschoss werden außerdem drei Wohnungen ausgebaut.

Und was wird aus der Filiale in der Heinrich-Heine-Straße 1? „Wir überlegen derzeit, ob wir dort Wohnungen ausbauen und das Haus anschließend verkaufen“, sagt Dibbert. Denn im Angesicht der aktuellen Situation gestaltet sich ein gewerblicher Verkauf als schwierig. „Und Wohnungen werden in Warnemünde ja immer gebraucht“, sagt Dibbert.

Von Moritz Naumann