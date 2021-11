Warnemünde

Der Baum steht schon mal und lässt Schausteller und Unternehmer hoffen, dass die elfte Auflage des Warnemünder Weihnachtsmarkt ab Samstag eröffnen kann. Das Event droht ebenso zu einer Wackelpartie zu werden wie die Suche nach einem geeigneten Baum. Denn das eigentlich versprochene Exemplar wanderte statt auf den Kirchenplatz vor das Grand Hotel in Heiligendamm.

„Letzten Montag hörten wir davon, dass wir den Baum gar nicht bekommen können“, sagt Christian Seifert vom Warnemünder Handels- und Gewerbeverein. Es habe Kommunikationsprobleme gegeben. Denn die Frau, die den Warnemündern das Exemplar angeboten hatte, wusste nicht, dass ihr Mann zur gleichen Zeit den Baum vom eigenen Grundstück in Dierkow dem Grand Hotel in Heiligendamm versprochen hatte. „Unter kräftiger Mithilfe des Rostocker Grünflächenamtes konnten wir in letzter Minute noch einen anderen tollen Baum finden“, sagt Seifert.

„Wir wollen das durchziehen“

Die knapp 30 Jahre alte Tanne ist stattliche elf Meter hoch und thront nun dank tatkräftiger Hilfe der Rostocker Feuerwehr vor der Kirche in Warnemünde. „Am Dienstag wird sie geschmückt.“ In der Mühlenstraße hängen bereits erste Beleuchtungselemente, für die der Strom von Anliegern gesponsert wird.

Doch wie steht es um die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes? „Warnemünde braucht den Markt. Wir wollen das durchziehen“, sagt Seifert. Man stehe im Moment vor enormen Herausforderungen in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen, vor allem personell. „Wir werden den Markt einzäunen. Es wird einen Ein- und einen Ausgang geben.“ Jeder Besucher erhalte – wie auf dem Rostocker Markt – ein Bändchen. Doch dafür benötigen wir noch das entsprechende Personal. Hier erhofft man sich ehrenamtliche Hilfe von den anderen lokalen Vereinen.

Weihnachtsmarkt: Ein Minusgeschäft?

„Denn wir können es uns nicht leisten täglich mindestens vier Personen zu bezahlen, die an den Ein- und Ausgängen über acht Stunden die 3G-Regeln kontrollieren.“ Zwar sei der Handels- und Gewerbeverein durch den Betrieb der Testzentren in Warnemünde und Markgrafenheide in diesem Jahr finanziell besser aufgestellt, dennoch kalkuliere man aktuell noch mit einem Minusgeschäft von knapp 6000 Euro.

Als der Markt vor zwölf Jahren erstmals veranstaltet wurde, hatte das vor allem einen Hintergrund: „Wir wollten damit die Sonntagsöffnungen der Geschäfte ermöglichen“, verrät Seifert. Auch an diesem 1. Advent wird es wieder möglich sein, in Warnemünde einkaufen zu gehen. Viele der Unternehmer danken dies seither mit finanzieller Unterstützung des Marktes. „Einige andere nehmen das Angebot, am 1. Advent zu öffnen, zwar wahr, beteiligen sich aber nicht.“ Hier wünscht sich der Handels- und Gewerbeverein eine breitere Unterstützung.

Mutzen, Musik und Weihnachtsmann

Doch was wird in diesem Jahr geboten? Neben einer Kindereisenbahn und den 13 Ständen, die unter anderem Mutzen, Enten, Glühwein, Wurst und Crêpes im Angebot haben werden, ist auch ein Festzelt geplant. In diesem werden lokale Künstler wie Roland „Rollo“ Maier, die Sideburns oder Michael Treptow auftreten. Auch der Warnemünder Ortsbeirat unterstützt dieses Programm mit über 2000 Euro aus dem eigenen Budget-Topf. „Davon finanzieren wir die Auftritte des Duos ‚Lilly brennt‘ um Susi Koch und Melle Krebs“, sagt Seifert. Jeden Dienstag ab 17 Uhr werden sie dort spielen.

Außerdem habe sich jeden Sonntag um 16 Uhr der Weihnachtsmann angekündigt. Und ebenso besonders: Der Markt wird mit knapp 200 Bäumen abgesperrt. „Diese kann man sich reservieren und ab dem 23. Dezember dann zum Schmücken in das heimische Wohnzimmer stellen“, sagt Seifert.

Letzte Auflage?

Der Weihnachtsmarkt soll ab Samstag und bis zum 2. Januar geöffnet bleiben. Sogar an den Weihnachtsfeiertagen könne man sich hier noch bedienen. Die konkrete Umsetzung ist aber noch ungewiss und bleibt entsprechend der Pandemieentwicklung unter Vorbehalt. Auch wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll, ist noch nicht klar. „Ohne weitere Unterstützung wollen und können wir das in den nächsten Jahren nicht mehr leisten. Wenn es wieder ein Minusgeschäft wird, war die elfte Auflage die letzte“, sagt Seifert.

Von Moritz Naumann