Warnemünde

Fährt Thomas Tüngethal mit seinem Fahrrad samt Werbeanhänger durch Warnemünde, wissen nur wenige, dass sie da eben einem königlichen Hoflieferanten begegnet sind. Woher auch?! Denn seitdem der Sommelier vor Jahren seine Weinstube am Leuchtturm aufgab, betreibt er seine Geschäfte nur noch vom Georginenplatz 10 aus. Und dort hat das große Blechschild mit der Aufschrift „Hoflieferant des Königreichs Romkerhall“ bislang noch keinen neuen Platz gefunden.

Dennoch, seinen außergewöhnlichen Titel trägt der rührige Weinhändler noch immer mit Stolz: „Es ist doch etwas ganz Besonderes, der Weinlieferant des kleinsten Königreichs der Welt zu sein!“ Zu dieser Ehre kam der heute 67-Jährige dank seiner hervorragenden fachlichen Kenntnisse, seines Charmes und seiner Beredsamkeit. Damit gewann er nämlich die Sympathie von Christine Streich Baronin zu Romkerhall.

Anzeige

Eine königliche Anfrage

Die Blaublütige ließ sich im Jahre 2004 zunächst auf ein Gläschen Wein und dann ein längeres Gespräch mit Tüngethal ein. „Wir haben uns in meiner Weinstube ausgiebig unterhalten und sie war von dem von mir ausgeschenkten Wein begeistert. Irgendwann stellte die Baronin mir dann die Frage, ob ich nicht das kleinste Königreich der Welt beliefern wolle. Sie könne das vermitteln“, erzählt der Händler. Zunächst sei er etwas irritiert gewesen: „Sollte ich auf den Arm genommen werden? Von Romkerhall bei Goslar hatte ich noch nie etwas gehört“.

Der Verdutzte erfährt von der auskunftswilligen Adligen, dass Romkerhall im 19. Jahrhundert Jagdsitz des Hannoveraner Königs Georg V. gewesen sei. Nach der Aufhebung der Monarchie 1918 sei Romkerhall in Vergessenheit geraten. Auch bei der Gebietsreform in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik sei dieses Gebiet im Harz nicht aufgeteilt worden und daher bis heute gemeindefrei und in Privatbesitz. Dieser Umstand sei genutzt worden, um das kleinste Königreich der Welt zu schaffen.

Wie ein Ritterschlag

„In Prinzessin Erina von Sachsen, Gattin von Prinz Timo, Enkel des letzten Sachsenkönigs und Großnichte der legendenumwobenen österreichischen Kaiserin Sissi, wurde 1988 ein würdiges Staatsoberhaupt gefunden“, erklärte die Baronin dem Weinhändler. Der ging durchaus begeistert auf das Angebot ein. „Da konnte ich doch nicht Nein sagen! Lieferant an einem königlichen Hof, etwas Besseres fürs Image kann es doch gar nicht geben.“

Nun gingen nur wenige Wochen ins Land und Thomas Tüngethal erhielt er einen wappenverzierten Brief. Darin wurde er im Namen von Königin Erina (1921-2010) zur feierlichen Ernennung zum Hoflieferanten in den Krönungssaal von Romkerhall eingeladen. Erina hatte das Recht, Barone und Grafen zu ernennen, verdienstvolle Bürger zum Ritter zu schlagen und nicht zuletzt Hoflieferanten-Titel zu vergeben.

Eine lohnende Investition

Bürgerliche rissen sich um Audienz bei ihr, um in den Adelsstand erhoben zu werden. Dies ließen sie sich einiges kosten. „Natürlich ist auch der Titel des Hoflieferanten nicht umsonst zu haben. Doch letztlich hat sich diese Ausgabe für mich ausgezahlt“, sagt Tüngethal. Wer wollte seinen Wein denn auch nicht von einem in den Stand eines Hoflieferanten erhobenen Weinhändlers beziehen?

Bis heute sind die Auftragsbücher des Händlers gut gefüllt. Seine Weine, ob aus Italien, Frankreich, Chile oder Südafrika, finden Abnehmer, die einen guten Tropfen zu schätzen wissen. Sekt, ebenfalls von ihm vertrieben, trägt unter anderem das Etikett mit der Aufschrift „Warnemünder Stromer“. Das gleiche prickelnde Getränk brachte er auch zum 800. Jubiläum Rostocks heraus. Auch Unternehmen werden von ihm mitbeliefert, die ihren Kunden gerne Sektflaschen unter ihrem Firmennamen als Präsent überreichen.

Ein Titel für die Ewigkeit

„Sollten die Bauleute Wort halten und mit den Straßenarbeiten am Georginenplatz Ende November fertig werden, möchte ich dort die Pforten meiner Weinhandlung öffnen“, sagt Thomas Tüngethal. Auch das Schild, das ihn als Hoflieferant ausweist, will er dann wieder anbringen: „Zwar trage ich diesen Titel für immer, doch leider ist der Kontakt zum königlichen Hof derzeit unterbrochen“, lässt der Sommelier wissen.

Lesen Sie auch

Von Werner Geske