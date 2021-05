Warnemünde

Aggressive Hardrock-Musik empfängt die Politiker vor dem Kreuzfahrtterminal in Warnemünde. Dutzende Mitarbeiter von Werften und Zulieferern protestieren vor dem Tor, wo die Nationale Maritime Konferenz stattfindet. „Für die Menschen“, steht auf Bannern, die Werftler hochhalten.

„Wir wollen, dass in Warnemünde auch in einem Jahr noch Schiffe gebaut werden“, sagt Harald Rüschel, Betriebsrat auf den MV Werften. Die „Global 2“, das zweite Schiff der riesigen Schiffsklasse (342 Meter lang), das wäre die Rettung, ist er überzeugt. Arbeit für weitere Jahre.

Alle in einem Boot: Neptun Werft, MV Werften, Caterpillar

Während drinnen im Terminal die großen Ziele maritimer Politik abgesteckt werden, haben die Menschen vor dem Tor Angst um ihre Existenz. „Wir sind in einer absolut desolaten Situation“, erklärt Thomas Behrens, Betriebsrat auf der Neptun Werft. Manche Kollegen seien wegen des Einbruchs beim Kreuzschifffahrtbau seit Juni 2020 in Kurzarbeit. „Wir brauchen politische Unterstützung“, so Behrens.

Für die MV Werften heiße dies: Hilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungfonds des Bundes, um die seit fast einem Jahr gerungen wird, so Jörg Sens. Bis zu 400 Millionen Euro Kredite sind noch im Gespräch, um die MV Werften in Warnemünde, Wismar und Stralsund durchs Tal zu führen. „Industrie-Arbeitsplätze sind dünn gesät“, sagt Sens.

„Die Kollegen leiden unter der Kurzarbeit“

Auch Zulieferer sind gekommen. Anne Urban von Caterpillar erklärt, warum: „Wir sind abhängig von den Werften, weil wir Schiffsmotoren bauen.“ Auch in ihrem Unternehmen ist Kurzarbeit angesagt. „Die Kollegen leiden darunter. Es kann so nicht weiter gehen.“

Schnelle Zusagen kann Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nicht machen. Sie sei zuversichtlich, dass nach Ende der Corona-Pandemie auch der Schiffbau wieder anziehe, weiter Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. „Wir sitzen alle in einem Boot“, versucht Schwesig die Werftler zu beruhigen. Sie sehe „Licht am Ende des Tunnels“ – Corona betreffend und später auch für die Wirtschaft. Das Land mache Druck auf den Bund: Der habe auch andere Unternehmen schon gerettet. „Wir erwarten auch Unterstützung für unsere Werften.“ MV werde „alle finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, so Schwesig.

Glawe rechnet mit „positivem Ergebnis“ zu den MV Werften

Seit Monaten stocken die Verhandlungen zwischen Bund, Land und MV-Werften-Mutter Genting Hongkong über weitere Kredite. Zunächst muss der Fertigbau des Kreuzliners „Global 1“ abgesichert werden. Die Luxusyacht „Crystal Endeavor“ soll bald fertig sein. Zwei Wochen dauern die Verhandlungen noch, schätzt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ein.

Er gehe davon aus, dass man „dann ein positives Ergebnis“ habe. Sein Amtskollege, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der drinnen bei der Konferenz ist, stellt sich draußen nicht den Fragen der Werftler. Glawe schon. Aber: „Die Situation ist kompliziert“, erklärt er. Genting setze weiter auf Kreuzfahrtschiffe; Windkraftplattformen hat der Konzern abgelehnt.

Maritimer Koordinator: unfaire Konkurrenz mit China

Schiffbauer seien brutaler Konkurrenz auf dem Weltmarkt ausgesetzt, erklärt Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. China etwa biete Schiffe zum Materialpreis an, möglich durch staatliche Zuschüsse. „Das ruiniert die Branche hier“, so Brackmann. Deshalb müsse man bestenfalls europaweit gemeinsam agieren. Brackmann: Während China 99 Prozent seiner Aufträge im eigenen Lande lasse, gingen immer noch 95 Prozent der Aufträge aus der EU nach Asien. „Das ist kein fairer Wettbewerb.“

Gegen „Dumpinglöhne und Entlassungen“ wettert Daniel Friedrich, Chef der IG Metall Küste. Um weiteres Staatsgeld zu erhalten, planen die MV Werften den Abbau von bis zu 1200 Jobs. Dies könne nicht sein, so Friedrich. „Wer Hilfe erhält, darf keine Leute auf die Straße schmeißen.“ Es brauche mehr Aufträge für die Werften durch Genting.

Hartmut Reincke ist zur Demo seiner früheren Kollegen nach Warnemünde gekommen. 1969 bis 1974 habe er hier selbst gearbeitet. „Als Lackierer“, sagt der Senior. Nachdem ihn Schwesig fragt, sagt er: „Auf der Werft muss es weitergehen.“ Schwesig mischt sich unter die Werftler – coronakonform. Gute Bilder.

Auch andere Politiker hören sich die Reden aus der Ferne an. Darunter Manfred Eckhoff von der MLPD. Konzerne dürften kein Staatsgeld erhalten, um damit Leute zu entlassen, sagt er. „Wollen Sie einen Flyer?“, fragt der Marxist.

