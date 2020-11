Warnemünde

Er hat die großen Persönlichkeiten der letzten 30 Jahre vor der Linse gehabt, hat einen Großteil der Länder dieser Erde bereist, ist heute Teil der Chefredaktion von Deutschlands größter Tageszeitung und eine seiner Leibspeisen ist der Broiler. Der Fotograf Christian Langbehn hat mit der OSTSEE-ZEITUNG über seine Heimat Warnemünde, ein außergewöhnliches Hochzeitsfoto und den Sessel seiner Uroma gesprochen.

Die Dünen, die Schönheit von Warnemünde und das gute Herz der Norddeutschen hätten einen großen Anteil daran, dass Fotografie nicht nur ein Job, sondern eine Leidenschaft für Christian Langbehn geworden ist. „Wäre ich im Ruhrpott aufgewachsen, wäre ich vielleicht nie Fotograf geworden“, sagt er und lacht.

Vom alten Sessel in die weite Welt

Er wächst zwischen dem Ostseebad und Lichtenhagen auf. Er singt im Warnemünder Kirchenchor und ist oft bei seinen Urgroßeltern in der Alexandrinenstraße. Eine seiner liebsten Erinnerungen? „Direkt neben dem Kachelofen in der Wohnstube stand ein alter durchgesessener Sessel, auf dem ich immer mit meiner Uroma gekuschelt habe.“

Sein heutiges Leben steht im Kontrast dazu: Auf seinem Instagram-Profil posiert er mit Prominenten wie Sophia Thomalla, Jogi Löw oder mit Kronprinzessin Victoria von Schweden. Als „Visual Director“ koordiniert er die redaktionelle Bildsprache der Bild, der Bild am Sonntag und den jeweiligen Digital-Ausgaben.

Ein früher Türöffner

Angefangen hat seine Karriere jedoch am Warnemünder Kirchenplatz. „Ich war etwa 13 Jahre alt und hatte gerade meine erste Kamera, eine Praktika LTL, bekommen. Damit bin in einfach in die Warnemünde-Redaktion der Ostsee-Zeitung gestapft und wollte Beiträge machen“, sagt Langbehn. Der forsche junge Mann hinterlässt Eindruck und bekommt eine Chance. In seinen ersten kleineren Beiträgen begleitet er Kulturveranstaltungen in Warnemünde.

Nebenbei gibt er bereits eine Schülerzeitung am Stephan-Jantzen-Gymnasium mit dem Namen „Blackout“ heraus. „Die war 40 Seiten dick und komplett werbefinanziert. Damit habe ich 1995 den deutschen Journalistenpreis gewonnen.“ Der frühe Erfolg bleibt nicht unbemerkt und so wird er als 15-Jähriger bereits fest für die Rostocker Redaktion engagiert. „Ich musste mich mit meinen Bildern gegen die Erwachsenen behaupten“, sagt er. Und das gelingt.

Eine persönliche Sicht der Dinge

Erst gestaltet er die Jugendseite der Zeitung und ist später gar an der Schaffung des Ozelot-Magazins beteiligt. Wie er sich den rasanten Aufstieg in jungen Jahren heute erklärt? „Es ist wirklich total egal, was für eine Ausrüstung du hast. Die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Der Blick auf die Welt ist entscheidend, eine persönliche Sicht der Dinge.“

Bis heute habe er nie eine Bewerbung geschrieben. So ist etwa die Bildagentur „Action press“ auf seine Arbeit aufmerksam geworden und hat ihn als jungen OZ-Fotoredakteur engagiert, um seine Aufnahmen zweitzuverwerten. Anschließend arbeitet er fast zehn Jahre voll für die „ Action Press“.

Neun Jahre am Puls der Zeit

Ob Boxkämpfe der Klitschko-Brüder, Reisen der Bundeskanzlerin oder ein Besuch in den indischen Slums. „Ich durfte in dieser Zeit alle Großereignisse hautnah erleben und die spannendsten Menschen treffen.“

Als eindrucksvollste Begegnungen bezeichnet er jene mit dem Boxer Muhammed Ali und mit Turkmenbaschi – dem damaligen „Führer der Turkmenen“. Dieser wurde für den extremen Personenkult bekannt, den er um sich und seine Familie betreiben ließ. „Ich war mit Frank-Walter Steinmeier in Turkmenistan. Der ganze Besuch war absurd. Immer wenn Turkmenbaschi sprach, mussten alle Minister aufstehen.“

Die spanische Bierdusche

Darüber hinaus sei ihm noch die „Stinke Faust“ des Bayern-Spielers Mark van Bommel in lebhafter Erinnerung. Im Jahr 2007, im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid, trifft der Niederländer in der 88. Minute zum 2:3 für München. Christian Langbehn befindet sich am Spielfeldrand, ständig am Auslöser für den perfekten Schnappschuss.

Van Bommel läuft in die Richtung der Real-Fans. Der Spieler streckt den Spaniern provokativ die Faust entgegen. Langbehn befindet sich direkt dazwischen. Die Folge? „Eine Bierdusche. Die Fans haben alles geworfen, was sie in den Händen hatten, und ich war mittendrin.“ Im gleichen Jahr erhält Lamgbehn noch den Preis des CNN „Journalist of the Year“.

Eine fotografische Krönung

Seine „fotografische Krönung“ gelingt ihm jedoch 2010. Neben hunderten anderen Fotografen soll er Bilder von der Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling liefern. „Ich war erst unzufrieden mit meiner Position. Aber als das Brautpaar vorbeikam und mich erkannte, posierten sie nur für meine Kamera.“

Hunderte Titelseiten drucken sein Foto. „Ich habe etwa 60 Prozent aller Abdrucke erzielt. Das war ein riesiger persönlicher Erfolg. Solche Termine sind ja immer ein großer Konkurrenzkampf.“

Zurück auf einen alten Sessel

Seit nunmehr acht Jahren arbeitet der 40-Jährige für die Bild-Zeitung in Berlin – ein „24/7-Job“, wie er sagt. Das Rostocker Ostseebad bleibe aber nach wie vor ein wichtiger Ort. Besonders hebt er die Warnemünder Kirche hervor, in der er getauft und konfirmiert wurde. Zwar habe er seine Hochzeit in der Toskana gefeiert, doch die Trauung hat der Warnemünder Pastor vorgenommen.

Heute schaffe er es nur noch selten – etwa fünfmal im Jahr – ins alte Fischerdorf, aber wenn, dann zieht es ihn zuerst ans Meer, in die Broiler-Bar, die Eisdiele am Alten Strom und auch in die Alexandrinenstraße, in das Haus seiner Familie. „Das bleibt die Heimat. Und wenn ich alt bin, will ich zurückkommen, mit meinen Ur-Enkeln auf einem alten Sessel kuscheln und ihnen die Geschichten meines Lebens erzählen.“

Von Moritz Naumann