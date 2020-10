Warnemünde

Die innerdeutsche Grenzöffnung vor 30 Jahren vereinte auch die Seenotretter aus Ost und West. Am 3. Oktober 1990 schloss man sich unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) wieder zusammen – eine Erfolgsgeschichte der Nachwendezeit.

Der Seenotrettungsdienst der DDR war zwar staatlich organisiert, dennoch waren zwischen Poel und Ueckermünde überwiegend Freiwillige im Einsatz auf der Ostsee. „Innerlich haben sich die meisten von uns auch während dieser Zeit der DGzRS zugehörig gefühlt. Laut sagen durften wir das allerdings nie“, erinnert sich Rainer Kulack, der seit 50 Jahren Seenotretter und seit 30 Jahren Vormann der Station Kühlungsborn ist.

Herausforderung in der Wende-Zeit

Ob im Osten oder im Westen: Zwar war die DGzRS nach 1945 getrennt, doch die Ziele waren in beiden Landesteilen die gleichen: Menschenleben zu retten. Hinter dem Eisernen Vorhang bestand somit eine Verbindung der DDR- und der BRD-Kollegen, die im Einsatz auf See auf sich gestellt waren.

1990, knappe 125 Jahre nach der Gründung der DGzRS, übernahm die Gesellschaft wieder den Seenotrettungsdienst in MV. Eine der größten Herausforderungen im Zuge der Wiedervereinigung? Die veraltete Technik der DDR-Seenotretter.

Warnemünde statt Grömitz

Es brauchte eine Zeitenwende, die mit der Taufe des Seenotrettungskreuzers Vormann Jantzen eingeläutet wurde. „Mit so einem schnellen Schiff war ich noch nie zuvor unterwegs gewesen. Nach einer der ersten Fahrten bin ich einmal im Traum über die Wellen geflogen“, erinnert sich Vormann Wolfgang Rätzer, dessen neues Schiff doppelt so schnell wie der DDR-Vorgänger war.

Mit der „Vormann Jantzen“ setzte man ein Zeichen: Denn eigentlich sollte der Seenotrettungskreuzer in Grömitz eingesetzt werden. Stattdessen erhielt das Schiff seinen Heimathafen in Warnemünde, wo es auch den Namen des legendären Warnemünder Lotsenkommandeurs erhielt. „Die Namensgebung war ganz nach dem Geschmack unserer Besatzung und der Menschen in der Region“, sagt Rätzer.

Wendebewältigung in nur vier Jahren

Innerhalb von nur vier Jahren gelang es der DGzRS – dank zahlreicher Förderer im ganzen Land –, die veraltete DDR-Technik in MV vollständig zu ersetzen. Zwischen Travemünde und Usedom sind heute vier ständig besetzte Seenotrettungskreuzer und 15 Seenotrettungsboote unterwegs. Und auch die Vormann Jantzen ist noch im Dienst: Als Springer vertritt sie andere Einheiten bei Werftzeiten und war in diesem Jahr auch für einige Wochen wieder in Warnemünde unterwegs.

Von Moritz Naumann