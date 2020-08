Warnemünde: Wilder Ritt auf der Banane über die Ostsee

Warnemünde

Das Schlauchboot vor uns rast über die Ostsee. Die Gischt spritzt mir ins Gesicht, während ich krampfhaft versuche, mich mit den Beinen an der gelben PVC-Banane festzuklemmen, die mit mehr als 30 Kilometern pro Stunde übers Wasser düst. Jetzt bloß nicht den Halt verlieren, denke ich, während meine Hände das Seil vor mir umklammern. Schwungvoll hüpft das 150-PS-Boot über die Wellen und wir hüpfen mit. Intuitiv denke ich an ein buckelndes Pferd und versuche, mit der Hüfte mitzuschwingen, während sich meine Füße in den gelben Plastikuntergrund graben.

Zur Galerie Christian Kroll zieht Strandbesucher mit aufblasbaren Wasserspaßartikeln hinter seinem Boot her

Das Wasser benebelt meine Sicht, während rechts von mir Umrisse vom Neptun-Hotel vorbeiflitzen. Dann, völlig unvermutet, legt sich das Boot plötzlich in die Kurve und wir – sieben in gelbe Schwimmwesten verpackte Spaßsüchtige – klatschen fast zeitgleich im Wasser auf. „Erfrischend“, ruft ein Passagier neben mir, während die anderen ein wenig verdutzt gucken und dann mühsam wieder auf das gelbe Gummimonster krabbeln.

„Einmal fällt man in der Regel runter“

Da hat Betreiber Christian Kroll, der das Motorboot fährt, gleich mit einem Mal die ganze Spaßfrucht abgeräumt. „Kompliment“, denke ich, während er lacht. „Einmal fällt man in der Regel runter“, hatte er vor der Fahrt gesagt – und damit recht behalten. Das ist schließlich der Kick. Seit 2002 betreibt Kroll vor Warnemünde auf Höhe der Jugendherberge eine Strandbar mit Strandkorbverleih und diversen Wassersportangeboten – von Motorboot, Wasserski und Wakeboard über besagte Banane oder Tube bis hin zum aufblasbaren Keks oder einer mit Luft gefüllten Couch.

Infos und Preise Geeignet für: alle Altersklassen, Voraussetzung: Schwimmfähigkeit Preise:15-minütige Fahrt auf der Banane 10 Euro pro Person, weitere Angebote wie Cookie, Sumo oder Tube jeweils 35 Euro pro Person Zeiten:abhängig von der Wetterlage, die Zeiten können bei Betreiber Christian Kroll erfragt werden: 0173 / 610 92 51 Infos:www. wassersport-warnemünde.de

Sammelsurium aufblasbarer Wasserspaßartikel

Seine Bude mutet an wie ein Sammelsurium diverser aufblasbarer Wasserspaßartikel, durch die sich Interessierte nach und nach durchprobieren können. Mitfahren darf jeder, der schwimmen kann. Und: Action ist garantiert. Also, wer es traditionell mag, wählt die Banane – ein zeitloser Klassiker mit garantiertem Spaßfaktor. Für alle, die es ausgefallener mögen, hat Kroll noch ein besonderes Highlight im Angebot: „Ein aufblasbares Sumoringerkostüm, in das man schlüpfen und sich an einer Leine hinter dem Boot durch die Ostsee ziehen lassen kann“, sagt er.

Von Stefanie Büssing