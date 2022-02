Rostock

Werden Besucher in Warnemünde bald auch in einem Hotel von Til Schweiger übernachten können? Der Schauspieler und Filmemacher möchte – zusammen mit der Rostocker Hotelgruppe Arcona – in den kommenden Jahren gleich mehrere Luxushotels unter dem von ihm entwickelten Label „Barefoot“ errichten – national und international.

Auf der Suche nach passenden Standorten ist dabei auch die Ostseeküste für die Kooperationspartner interessant, wie Arcona-Chef Alexander Winter betont: „Wir sind natürlich bemüht, hier oben an der Ostsee einen guten Spot für ein Barefoot-Hotel zu finden.“ Auf einen bestimmten Ort, so Winter, sei man nicht festgelegt – es seien zudem auch mehrere Standorte im Norden möglich. „Insofern kann ich mir auch Warnemünde sehr gut vorstellen.“

Auch Til Schweiger schwärmt: „Die Ostsee mit ihren sanften und auch stürmischen Seiten sowie den langen Sandstränden erinnert mich stark an den Pazifik, den ich so sehr liebe. Für mich strahlt die Ostsee eine unglaubliche Anziehungskraft aus.“

Fokus auf Ferien-Hotellerie

2018 schlossen Til Schweiger als Lizenzgeber sowie die Arcona Hotel & Resorts Gruppe als Betreibergesellschaft einen langfristigen Vertrag für die weltweite Umsetzung des „Barefoot“-Konzepts. Die Hotels sollen allesamt vier Sterne haben und mit verschiedenen Investoren verwirklicht werden. Alexander Winter hatte 2019 seine Hotelgruppe komplett neu aufgestellt. Die Stadthotel-Konzeption mit mehr als 20 Häusern in MV, ganz Deutschland und Österreich, wurde verkauft. Winter wandte sich mit sieben Hotels der Ferien-Hotellerie zu.

OZ-Kommentar zum möglichen Til-Schweiger-Hotel in Warnemünde: Eine Frage der Qualität

Inspiriert vom Leben auf Long Island und der Lässigkeit Malibus hat Schweiger mit „Barefoot“ eine Lifestyle-Marke entwickelt, mit der er ein hochklassiges und entspanntes Lebensgefühl, Echtheit und Naturverbundenheit vermitteln möchte. „Dieser Lifestyle von Til Schweiger ist genau das, was die Gäste der Zukunft wollen“, sagte Winter im vergangenen Jahr. Ein solches Konzept, den Lifestyle, den Schweiger vermittle, fehle an der Ostseeküste bisher. „Den können wir gut gebrauchen, um ein junges, lebendige Zielpublikum anzusprechen.“

Produkt passt nach MV

Zustimmung gibt es von Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands MV. Bei der Zusammenarbeit zwischen Arcona und Schweiger handle es sich um eine „sinnvolle Symbiose“ – auf der einen Seite stünde das fachliche Know-how und das Qualitätsversprechen der Rostocker, auf der anderen Seite die Prominenz des Schauspielers.

„Wir sind zwar, was die Kapazitäten angeht, an einem Punkt, an dem wir nicht immer neue Hotels und eine bloße Erweiterung brauchen“, so Woitendorf. „Aber innovative, nachhaltige Konzepte, die das Urlaubsland MV stärken, brauchen wir schon.“ Zu diesen zukunftsweisenden Konzepten gehöre Barefoot. „Wenn wir da einen guten Standort finden, wäre das eine sinnvolle Erweiterung. Oder ein guter Austausch, falls ein Hotel geht. Das ist immer ein Kommen und Gehen.“

Best Western als Standort?

Bisher gebe es weder Gespräche noch Verhandlungen, was einen Standort in Rostock, insbesondere Warnemünde angeht, betont Alexander Winter, der zudem Vorsitzender im Tourismusverband ist. Die Grundstücke im Ostseebad seien rar. Auf das leer stehende Gebäude des ehemaligen Best-Western-Hotels angesprochen, sagt der Hotelier: „Ich bin froh, dass da gerade Bewegung in die Sache kommt und überlegt wird, wie es mit einer Nutzung dort aussieht. Wir haben durchaus Interesse an diesem Grundstück.“

Ansicht des Hotel Best Western Hanse in der Warnemünder Parkstraße. Quelle: Söllner Frank

Bis Anfang 2021 war das „Best Western Hanse Hotel“ in Warnemünde in Betrieb – unweit vom Strand direkt an die Dünen. Seitdem steht das Gebäude in bester Lage leer. Seit Februar gehört das Gebäude in der Parkstraße wieder der Hansestadt Rostock, der Vertrag mit dem langjährigen Pächter, der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbh (Gelsen-Log), endete. Nach OZ-Informationen gibt es bereits zahlreiche Interessenten und potenzielle Investoren – hauptsächlich im touristischen Sektor, allerdings liegen auch Angebote für eine Nutzung im medizinischen und sozialen Bereich vor.

Aus für erstes „Barefoot“-Hotel

Bereits im Mai 2017 war in Schleswig-Holstein das erste nach Ideen des Schauspielers gestaltete Hotel eingeweiht worden. Doch die Lizenz für das „Barefoot“-Hotel Timmendorfer Strand bei Lübeck ist im vergangenen Jahr ausgelaufen, Schweiger und Hotelgeschäftsführer Mirko Stemmler beendeten ihre Kooperation, das Hotel wird – ohne Til Schweiger – unter neuem Namen weitergeführt.

Das Ende des erste „Barefoot“-Hotels hat keine Auswirkungen auf die Kooperation, so Alexander Winter. „Wir haben aber die exklusive Lizenzpartnerschaft für die Marke und wollen die nun ausrollen“, so Winter. „Til Schweiger ist unser Lizenzgeber und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir mit neuen Standorten an den Start kommen.“

Von Katharina Ahlers