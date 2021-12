Rostock

Der Anruf am Dienstag kam überraschend: Eine gesamte vierte Klasse der Heinrich-Heine-Grundschule in Warnemünde muss in Quarantäne. Und das bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. „Beim ersten Mal Mitte November hat sich das vorher angedeutet. Wir wussten, dass es bereits zwei Fälle in der Klasse gibt und dass beim dritten Fall die Klasse in Quarantäne muss“, erzählt Alexander Kraeft, Vater eines Kindes der betroffenen Klasse.

Am Montag sei nun ein PCR-Test positiv ausgefallen – damit gibt es erneut drei Fälle im Klassenverband. „Dabei sind die anderen beiden bereits länger in Quarantäne und kommen bald schon zurück“, so Kraeft. Wie viele andere berufstätige Eltern stand auch er am Montag vor der Herausforderung, seinen Sohn von der Schule abzuholen – und zwar sofort. „Das muss man erst einmal so schnell organisieren“, kritisiert er. Das gehe nicht von jetzt auf gleich.

Lage angespannt, aber verständnisvoll

Eine Situation, die für den einen oder anderen belastend ist, wie Elternsprecherin Inga Dienst betont. „Die Stimmung unter den Eltern ist insgesamt verständnisvoll, aber trotzdem angespannt“, beschreibt sie die Lage. „Es fordert viel Organisationsgeschick, um Arbeits- und Privatleben am Laufen zu halten.“

Die erneute Quarantäne innerhalb von nur fünf Wochen erfordere nun auch, erneut Homeschooling zu organisieren. „Gemeinsam mit der Schule sind wir der Überzeugung, dass die Lerninhalte nicht im gleichen Umfang und mit der gleichen Qualität vermittelt werden können“, so die Mutter. Sowohl sie als auch Alexander Kraeft sind jedoch vom Engagement der Klassenlehrerin begeistert. Diese, so Inga Dienst, widmet sich mit großer Flexibilität den Aufgaben des Distanzunterrichts.

Belastend für die Kinder

Dienst betont, dass besondere Zeiten besondere Maßnahmen erfordern. „Uns ist bewusst, dass die Quarantäne-Maßnahmen dem Schutz aller nicht erkrankten Kinder und derer Angehöriger dienen“, sagt sie. Dennoch: Aufgrund der heftigen Einschnitte der Kinder in ihrer Entwicklung und in ihrem Sozialleben sei ein Angebot hinsichtlich psychologischer Betreuung und Begleitung der Kinder, seitens der Politik, wünschenswert. „Hier werden Eltern, im Wesentlichen durch die politischen Entscheidungsträger, sich allein überlassen.“

Ihren Sohn Arne enttäuscht die erneute Quarantäne innerhalb weniger Wochen. „Ich bin schon sehr traurig, dass ich jetzt wieder zu Hause bleiben muss“, sagt der Neunjährige. „Jetzt kann ich wieder nicht meine Freunde sehen. Wir machen aber manchmal eine Videokonferenz.“

„Ich versuche, die Zeit zu nutzen“

Derzeit bleibt der Junge mit seinem Vater zu Hause – die kommenden Tage müssen noch organisiert werden. „Meine Eltern müssen ja auch arbeiten und haben nicht immer Zeit, mit mir zu lernen – in der Schule können die Lehrer das besser erklären“, sagt er. Seine Freizeit wird er in den nächsten Tagen damit verbringen, mit seiner Schwester und den Eltern Karten zu spielen, sagt er. „Ich versuche, die Zeit gut zu nutzen.“

Trotz all der Trauer – Arne hat Verständnis für die Maßnahme. „Wir hatten schon ein paar Corona-Fälle bei uns in der Klasse und ich will mich ja nicht anstecken.“

Weihnachten nicht in Gefahr

Bei der Familie überwiegt nun die Hoffnung, dass die aktuelle Quarantäne nicht allzu lange dauert und alle die Weihnachtsfeiertage wieder in vollen Zügen und Freiheit genießen können. „Das war die große Frage, aber das sieht aktuell ganz gut aus“, so Alexander Kraeft. Anders als bei der ersten Quarantäne wurde die Familie in diesem Fall vom Gesundheitsamt angerufen – die Quarantäne gelte wohl bis zum 20. Dezember.

Kraeft wünscht sich einheitliche Regelungen. So hat der Landkreis Rostock Anfang Dezember seine Quarantäne-Regeln geändert. Schulklassen müssen ab dem dritten positiven Corona-Fall im Klassenverband nun nicht mehr in Quarantäne. „Die Folgen einer sich wiederholenden Unterbrechung des Schulunterrichtes durch sukzessiv angeordnete Quarantänen sind nach aktueller Datenlage schwerwiegender als das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion, der Erkrankung selbst und der eventuell möglichen Langzeitfolgen“, begründete der Landkreis die Entscheidung. „Wenn diese Überlegung hier wenigstens im Hinterkopf bleibt, wäre das eine schöne Sache“, sagt der Vater.

Die Stadt Rostock äußert sich aus Datenschutzgründen nicht zu dem aktuellen Fall, auch die Heinrich-Heine-Schule war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

